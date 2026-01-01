Fanjove Private Island
LABA Fanjove Island
ab CHF 997.– / pro Person
Fanjove Island
Die idyllische Insel mit feinstem, weissen Sandstrand ist umringt vom türkisblauen Meer und einem intakten...
Robinson-Insel im Songo-Songo-Archipel
Fanjove ist eine winzige Koralleninsel im Songo-Songo-Archipel, weit weg von Stromleitungen, Strassen und anderen Gästen. Ein historischer Leuchtturm wacht über den Strand, ansonsten gibt es nur eine Handvoll offener Bandas aus Naturmaterialien, die direkt hinter dem feinen Sand liegen. Solarstrom liefert das Nötigste, auf Klimaanlage, Fernseher und WLAN wird bewusst verzichtet. Genau dieser Verzicht macht den Reiz aus: Sie hören nachts das Meer statt Motoren, essen fangfrischen Fisch bei Kerzenschein und sind vom Aufstehen bis zum Einschlafen barfuss unterwegs. Für Reisende, die echtes Robinson-Gefühl mit dezentem Komfort verbinden möchten, ist Fanjove eine der aussergewöhnlichsten Adressen im Indischen Ozean.
Schnorcheln, Delfine und das Hausriff
Das Riff beginnt praktisch vor der Banda-Tür: Schon wenige Schwimmzüge vom Strand entfernt schnorcheln Sie über Korallen und bunte Rifffische. Delfine werden rund um die Insel regelmässig gesichtet, und mit etwas Glück begleiten sie das Boot auf einem Ausflug. In den Monaten von Juli bis Oktober ziehen zudem Buckelwale der Küste entlang. Wer tiefer hinab möchte, findet in der Region lohnende Spots – mehr dazu auf unserer Seite zum Tauchen in Tansania.
Daneben bleibt der Tagesablauf herrlich einfach: Kajakfahren, Segeln mit der Dhow, Spaziergänge rund um die Insel und viel Zeit mit einem Buch in der Hängematte.
Die ideale Ergänzung zur Safari im Süden Tansanias
Fanjove liegt geografisch perfekt für eine Bush-and-Beach-Kombination im Süden des Landes. Besonders stimmig ist die Verbindung mit dem Nyerere-Nationalpark, dem ehemaligen Selous: erst Pirschfahrten und Bootssafaris im wildreichen Schutzgebiet, danach einige Tage Barfuss-Ruhe am Ozean. Passende Unterkünfte für den Safariteil finden Sie auf unserer Seite zu den Safari-Lodges im Selous beziehungsweise Nyerere-Nationalpark. Die Anreise erfolgt in der Regel über Dar es Salaam mit einem Kleinflugzeug und anschliessendem Bootstransfer – schon der Flug über Sandbänke und türkisfarbene Lagunen ist ein Erlebnis für sich.
Reisezeit und Planung
Als angenehmste Monate gelten die trockene Zeit von Juni bis Oktober sowie die warmen Wochen von Dezember bis Februar; Details dazu finden Sie in unserer Übersicht zur besten Reisezeit für Tansania. Während der grossen Regenzeit im Frühling ist der Inselbetrieb im Süden eingeschränkt – planen Sie Ihre Kombination deshalb frühzeitig. Wer mehrere Inseln vergleichen möchte, findet mit Mafia Island eine ebenfalls ruhige Alternative mit eigenem Meeresschutzgebiet.
Unten auf dieser Seite sehen Sie unsere handverlesene Auswahl an Unterkünften auf Fanjove – unsere Spezialistinnen und Spezialisten stellen daraus gerne Ihre persönliche Kombination aus Safari und Badeferien zusammen.
Die Anreise führt in der Regel über Dar es Salaam: Von dort bringt Sie ein Kleinflugzeug in den Süden, anschliessend geht es per Boot auf die Insel. Der Transfer wird von uns komplett durchorganisiert und lässt sich nahtlos an eine Safari im Süden Tansanias anschliessen. So verlieren Sie unterwegs keine Zeit und geniessen schon beim Anflug den Blick auf den Archipel.
Fanjove ist ideal für Paare, Honeymooner und alle, die bewusst abschalten möchten – ohne WLAN, Klimaanlage und Abendprogramm. Wer ein grosses Resort mit Pools, mehreren Restaurants und Unterhaltung sucht, ist auf Sansibar besser aufgehoben. Dafür erwarten Sie hier absolute Privatsphäre, ein intaktes Hausriff und ein Team, das sich sehr persönlich um wenige Gäste kümmert.
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