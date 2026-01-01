Beschreibung

Einleitung Das kleine, private Bijou erfüllt auch die Wünsche anspruchsvollster Kundschaft. Im gepflegten Garten liegt der schön angelegte Pool mit der Poolbar. Das Restaurant, das kulinarische Köstlichkeiten aus der Region bietet, befindet sich mit einer weiteren Bar/Lounge im orientalischen Stil gehaltenen Hauptbereich.

Angebot Behandlungen im Spa beim Breezes Beach Club oder Baraza Resort.

Zimmer Die grossen Villen bieten ein Schlaf-, separates Ankleidezimmer und einen Wohnraum sowie ein kleineres, zweites Schlaf- und Badezimmer. Die Villen sind äussert opulent eingerichtet und verfügen über luxuriöse Badezimmer, Fön, Minibar, Klimaanlage, TV, Telefon, Safe, Tee- und Kaffeekocher, Terrasse mit einem kleinen Plunge Pool und eigenen Pavillon am Strand. WiFi ist kostenfrei verfügbar.

Gratis-Sport Fahrräder, Tennis, Kajak, SUP, Schnorcheln und Fitness beim Breezes Beach Club oder Baraza Resort.