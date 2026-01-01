Fumba Beach Lodge
Zanzibar Südküste
Beschreibung
Einleitung
Die einzigartige Lodge liegt sehr ruhig inmitten eines grossen, tropischen Gartens. Im Haupthaus sind die gemütliche Lounge und das Restaurant untergebracht. Am Pool mit Sicht aufs Meer lässt es sich wunderbar entspannen, während man einen kühlen Drink der Dhow-Bar geniesst. Diverse lauschige Ecken mit Liegestühlen und Hängematten stehen den Gästen zur Verfügung. WiFi kann in einem Pavillon im Garten oder im Restaurant genutzt werden.
Angebot
Baobab Spa mit Jacuzzi, diversen Massagen und weiteren Behandlungen.
Zimmer
Alle Zimmer sind mit einheimischen Materialien gebaut. Die Garden View Zimmer verfügen über ein Badezimmer mit Dusche, Tee- und Kaffeekocher, Kühlschrank, Safe, Ventilator und eine private Veranda. Sea View Zimmer mit identischer Einrichtung aber Sicht aufs Meer. Die Luxury Suiten verfügen zusätzlich über eine Badewanne, Aussendusche, Hängematte auf der Veranda, direkten Zugang zum Strand und eine romantische Dachterrasse. Die Baobab Suiten bieten ein Aussen-Badezimmer, direkter Zugang zum Strand und sind um einen grossen Baobab-Baum errichtet.
Sport gegen Gebühr
Kajak, SUP, Schorcheln und Tauchen (PADI-Tauchschule).
ab CHF 92.– / pro Person
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