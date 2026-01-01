Das Resort wurde dem traditionellen Baustil von Zanzibar nachempfunden. Die weitläufige Anlage umfasst ein Hauptrestaurant mit wechselnden Buffets, vier à la carte Restaurants (Italienisches, Indisches, Thai inkl. Sushi-Bar und ein Gourmet-Restaurant), drei Bars, zwei Pools und ein Spa.

Die Deluxe Garden View und Deluxe Garden Side with partial Ocean View Zimmer befinden sich in zweistöckigen Gebäuden, leicht erhöht und verfügen über Dusche, Haarfön, Klimaanlage, Safe, Kühlschrank, Tee- und Kaffeekocher, kostenfreies WiFi, TV und eine Terrasse. Die Deluxe Beach Side und Deluxe Beachfront Zimmer befinden sich näher zum Strand und zum Pool. Zuvorderst am Strand sind die Beach Front Suites in freistehenden Bungalows zu finden. Diese sind geräumiger und bieten einen separaten Wohnbereich und einen Jacuzzi.