Sonne pur, das ganze Jahr über ab Savona
Sonne pur, das ganze Jahr über ab Savona
ab CHF 699.– / pro Person
ab/bis Savona
Highlights:
- Maritimes Marseille
- Abwechslungsreiches Palma
- Hafenstadt Palermo
- Walschutzgebiet: „Light Show“
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Savona
Von der Spitze des Hafens von Savona aus, begrüsst die Festung Priamar jedes Costa-Kreuzfahrtschiff im Mittelmeer, das ankommt oder abreist. Tag der Einschiffung auf die Costa Toscana.
2. Tag Marseille
Marseille, die maritime Stadt südöstlich von Frankreich ist der Hauptabfahrtshafen in Frankreich für alle Mittelmeer-Kreuzfahrten.
3. Tag Barcelona
Barcelona ist eine der beliebtesten Städte für die Mittelmeer-Kreuzfahrten. Egal, ob Sie von Italien oder Spanien aus starten, der Hafen von Barcelona wird Sie überraschen. Barcelona ist Movida.
Barcelona ist eine der beliebtesten Städte für die Mittelmeer-Kreuzfahrten. Egal, ob Sie von Italien oder Spanien aus starten, der Hafen von Barcelona wird Sie überraschen. Barcelona ist Movida.
40.4314 N, 003.2404 E. - Balearisches Meer: „Meer der Sterne“
Auf dem offenen Meer, eingetaucht in die tiefste Dunkelheit des Mittelmeers, werden Sie Himmel und Sterne sehen, wie nirgendwo sonst. Lassen Sie sich von einem Offizier in die Geheimnisse des Universums einweihen. Ihr Blick wird zwischen Planeten und Sternbildern reisen.
4. Tag Palma
In Spanien gibt es nur einen Ort, der Urlaub, Spass, Shopping und Kultur vereint: Palma de Mallorca, hier werden wir mit unserer Costa-Kreuzfahrt anhalten.
5. Tag Erholung auf See
Geniessen Sie den freien Tag und machen Sie sich mit den Annehmlichkeiten Ihres Kreuzfahrtschiffes bekannt.
6. Tag Palermo
Viele der Costa Mittelmeer Kreuzfahrten starten von der schönen Hafenstadt Palermo. Der Hafen von Palermo war schon immer ein strategischer Punkt auf dem Mittelmeer.
7. Tag Civitavecchia / Roma
Vom alten Hafen von Civitavecchia aus erreichen Sie das Herz der römischen und etruskischen Zivilisation, das historische Zentrum ist ebenso ein wertvolles mittelalterliches Dorf.
Vom alten Hafen von Civitavecchia aus erreichen Sie das Herz der römischen und etruskischen Zivilisation, das historische Zentrum ist ebenso ein wertvolles mittelalterliches Dorf.
Walschutzgebiet: „Light Show“
Eine Lichtshow enthüllt die Geheimnisse einiger der faszinierendsten Meeresbewohner: Wale, Delfine und Buckelwale. Eine innovative Show aus einem einzigartigen Blickwinkel: dem des Schiffes auf dem offenen Meer. Sie werden sprachlos sein.
8. Tag Savona
Ankunft in Savona und Ausschiffung.
Kreuzfahrt 8 Tage ab/bis Savona
- Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
- Vollpension an Bord
- Trinkgelder
- Unterhaltungsprogramm an Bord
- Nutzung der meisten Freizeiteinrichtungen
- Kabinenservice
- Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
- Hafen- und Sicherheitsgebühren
- MyDrinks-Getränkepaket
- An- und Abreise
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Landausflüge
- Internetnutzung
- Reiseversicherung
- Buchen Sie Ihre An- und Abreise bei knecht reisen. Sei es mit dem Zug, Flug oder dem PKW, wir stehen Ihnen bei der Planung von A–Z zur Seite.
- Preise pro Person bei Doppelbelegung.
- Preisänderungen und Verfügbarkeiten unter Vorbehalt. Es gelten die Allgemeinen Vertrags- und Reisebedingungen der Reederei.
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 699.– / pro Person