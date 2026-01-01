1 . Tag Savona Von der Spitze des Hafens von Savona aus, begrüsst die Festung Priamar jedes Costa-Kreuzfahrtschiff im Mittelmeer, das ankommt oder abreist. Tag der Einschiffung auf die Costa Toscana.

2 . Tag Marseille Marseille, die maritime Stadt südöstlich von Frankreich ist der Hauptabfahrtshafen in Frankreich für alle Mittelmeer-Kreuzfahrten.

3 . Tag Barcelona Barcelona ist eine der beliebtesten Städte für die Mittelmeer-Kreuzfahrten. Egal, ob Sie von Italien oder Spanien aus starten, der Hafen von Barcelona wird Sie überraschen. Barcelona ist Movida.



40.4314 N, 003.2404 E. - Balearisches Meer: „Meer der Sterne“

Auf dem offenen Meer, eingetaucht in die tiefste Dunkelheit des Mittelmeers, werden Sie Himmel und Sterne sehen, wie nirgendwo sonst. Lassen Sie sich von einem Offizier in die Geheimnisse des Universums einweihen. Ihr Blick wird zwischen Planeten und Sternbildern reisen.

4 . Tag Palma In Spanien gibt es nur einen Ort, der Urlaub, Spass, Shopping und Kultur vereint: Palma de Mallorca, hier werden wir mit unserer Costa-Kreuzfahrt anhalten.

5 . Tag Erholung auf See Geniessen Sie den freien Tag und machen Sie sich mit den Annehmlichkeiten Ihres Kreuzfahrtschiffes bekannt.

6 . Tag Palermo Viele der Costa Mittelmeer Kreuzfahrten starten von der schönen Hafenstadt Palermo. Der Hafen von Palermo war schon immer ein strategischer Punkt auf dem Mittelmeer.

7 . Tag Civitavecchia / Roma Vom alten Hafen von Civitavecchia aus erreichen Sie das Herz der römischen und etruskischen Zivilisation, das historische Zentrum ist ebenso ein wertvolles mittelalterliches Dorf.



Walschutzgebiet: „Light Show“

Eine Lichtshow enthüllt die Geheimnisse einiger der faszinierendsten Meeresbewohner: Wale, Delfine und Buckelwale. Eine innovative Show aus einem einzigartigen Blickwinkel: dem des Schiffes auf dem offenen Meer. Sie werden sprachlos sein.

8 . Tag Savona Ankunft in Savona und Ausschiffung.