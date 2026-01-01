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Auszeit auf der Sonnenseite des Lebens geniessen ab Gran Canaria

Einleitung:
Diese Route ist perfekt für die ganze Familie. Lassen Sie einfach Ihre Seele baumeln unter der Sonne des Südens. Grandiose Landschaften und zauberhafte Inseln buhlen auf dieser Reise um Ihre Gunst. Und an Bord lassen Sie sich rundum verwöhnen und bestens unterhalten – das fantastische Angebot an kulinarischen Genüssen, Weltklasse-Entertainment, Wellness und Fitness sowie hochwertigen Programmen für Kids und Teens ist grenzenlos.

Reisedaten
November – April 2024/2025
Auszeit auf der Sonnenseite des Lebens geniessen ab Gran Canaria
ab CHF 553.– / pro Person
ab/bis Gran Canaria
Highlights:
- Vielseitiges Gran Canaria
- Flora und Fauna auf Madeira
- Malerischer Pico del Teide
- Traumstrände auf Fuerteventura
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Gran Canaria

Bei einer Kreuzfahrt durch den Archipel der Kanarischen Inseln ist der Besuch Gran Canarias mit dem Hafen von Las Palmas ein Muss. Gran Canaria ist die drittgrösste Insel der Kanaren – nur Teneriffa und Fuerteventura sind noch grösser. Doch Gran Canaria hat einiges zu bieten: Jahrtausende alte Kulturschätze, vulkanische Berge und traumhafte Strände erwarten Sie. Einschiffung auf die AIDAcosma.

2. Tag Seetag

Machen Sie sich mit dem Angebot Ihres Kreuzfahrtschiffes bekannt.

3. Tag Madeira

Die portugiesische Insel Madeira liegt innerhalb der gleichnamigen Inselgruppe im Atlantischen Ozean. Wie die Kanaren und die Azoren ist die Inselgruppe Madeira vulkanischen Ursprungs. Sie liegt auf der Höhe von Marokko zwischen Portugal und den Kanarischen Inseln. Mit den Azoren und den Kapverden bildet Madeira die „glückseligen Inseln“. Rund 630 km vor der afrikanischen Westküste gelegen, brilliert die gebirgige Insel mit einer vielfältigen Flora und Fauna. Ihr tropisches Klima begünstigt das Wachstum einer Vielzahl exotischer Pflanzen und Früchte. Eine Kreuzfahrt nach Madeira hält viele eindrucksvolle Erlebnisse bereit.

4. Tag Seetag

Nutzen Sie die Annehmlichkeiten an Bord.

5. Tag Teneriffa

Santa Cruz de Tenerife, kurz Santa Cruz, liegt im Nordosten der Kanareninsel Teneriffa. Das Zentrum befindet sich südlich des Anaga-Gebirges an der Küste. In der Stadt lebt rund die Hälfte der Einwohner Teneriffas. Die grösste der Kanareninseln ist bei Gästen aus aller Welt beliebt und gewinnt auch für Kreuzfahrten immer mehr an Bedeutung. Die ganzjährig warmen Temperaturen machen die Insel auch im Winter zu einem beliebten Reiseziel. Der malerische Pico del Teide, das schöne Städtchen Puerto de la Cruz und der bekannte Loro Park gehören zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten.

6. Tag Fuerteventura

Endlos weisse Traumstrände – dafür ist die Kanarische Insel Fuerteventura bekannt. Einige dieser herrlichen Strände bekommen Sie schon bei der Einfahrt in den Hafen von Puerto del Rosario zu Gesicht. Die nach Teneriffa zweitgrösste Kanareninsel Fuerte Ventura ist ein echtes Highlight auf einer Kreuzfahrt entlang der Küsten Spaniens, Portugals und Nordafrikas. Entdecken Sie unberührte Dünenlandschaften, faszinierende Unterwasserwelten und beeindruckende Steilküsten.

7. Tag Lanzarote

Lanzarote – auch die Insel des ewigen Frühlings genannt – gehört neben Teneriffa, Fuerteventura, Gran Canaria, La Palma, La Gomera und El Hierro zu den sieben Hauptinseln der Kanaren. Das Eiland liegt im Nordosten der Inselgruppe, nur 140 km vor Marokko. Hier trifft die Kraft der Natur auf die Energie der Kunst César Manriques. Niemand hat Lanzarote mit seinen Werken so geprägt wie der Architekt und Künstler aus Arrecife. Die Inselhauptstadt ist zwar keine klassische Schönheit, aber wer die Lebensart der Kanaren und Spaniens sucht, wird hier schnell fündig.

8. Tag Gran Canaria

Ankunft und Ausschiffung auf Gran Canaria.

Kreuzfahrt 8 Tage ab/bis Gran Canaria
Im Preis inbegriffen
  • Kulinarisches Verwöhnprogramm mit Vollpension und ausgewählten Getränken
  • Entertainment voller Vielfalt zum Geniessen, Mitmachen und Feiern
  • Fitness an modernsten Geräten, viele Kurse und Sportaussendeck
  • Spass und Action für Kids und Teens, familienfreundliche Angebote
  • Entspannung in komfortablen, liebevoll eingerichteten Kabinen
  • Sonnen, Baden und Relaxen auf grosszügigen Aussendecks
  • Zuhausegefühl mit herzlichem Service und überwiegend Bordsprache Deutsch
  • Sicherheit & Gesundheit mit höchsten Standards an Bord und auf Ausflügen
Nicht im Preis inbegriffen
  • An- und Abreisepaket
  • Getränke, die nicht bereits im Preis inbegriffen sind
  • Persönliche Ausgaben an Bord
  • Landausflüge
  • Internetnutzung
  • Reiseversicherung
Hinweis
  • Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne ein passendes An- und Abreisepaket inkl. Vor- und/oder Nachprogramm zusammen. Kontaktieren Sie uns gerne!

Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 553.– / pro Person

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