1 . Tag Gran Canaria Bei einer Kreuzfahrt durch den Archipel der Kanarischen Inseln ist der Besuch Gran Canarias mit dem Hafen von Las Palmas ein Muss. Gran Canaria ist die drittgrösste Insel der Kanaren – nur Teneriffa und Fuerteventura sind noch grösser. Doch Gran Canaria hat einiges zu bieten: Jahrtausende alte Kulturschätze, vulkanische Berge und traumhafte Strände erwarten Sie. Einschiffung auf die AIDAcosma.

2 . Tag Seetag Machen Sie sich mit dem Angebot Ihres Kreuzfahrtschiffes bekannt.

3 . Tag Madeira Die portugiesische Insel Madeira liegt innerhalb der gleichnamigen Inselgruppe im Atlantischen Ozean. Wie die Kanaren und die Azoren ist die Inselgruppe Madeira vulkanischen Ursprungs. Sie liegt auf der Höhe von Marokko zwischen Portugal und den Kanarischen Inseln. Mit den Azoren und den Kapverden bildet Madeira die „glückseligen Inseln“. Rund 630 km vor der afrikanischen Westküste gelegen, brilliert die gebirgige Insel mit einer vielfältigen Flora und Fauna. Ihr tropisches Klima begünstigt das Wachstum einer Vielzahl exotischer Pflanzen und Früchte. Eine Kreuzfahrt nach Madeira hält viele eindrucksvolle Erlebnisse bereit.

4 . Tag Seetag Nutzen Sie die Annehmlichkeiten an Bord.

5 . Tag Teneriffa Santa Cruz de Tenerife, kurz Santa Cruz, liegt im Nordosten der Kanareninsel Teneriffa. Das Zentrum befindet sich südlich des Anaga-Gebirges an der Küste. In der Stadt lebt rund die Hälfte der Einwohner Teneriffas. Die grösste der Kanareninseln ist bei Gästen aus aller Welt beliebt und gewinnt auch für Kreuzfahrten immer mehr an Bedeutung. Die ganzjährig warmen Temperaturen machen die Insel auch im Winter zu einem beliebten Reiseziel. Der malerische Pico del Teide, das schöne Städtchen Puerto de la Cruz und der bekannte Loro Park gehören zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten.

6 . Tag Fuerteventura Endlos weisse Traumstrände – dafür ist die Kanarische Insel Fuerteventura bekannt. Einige dieser herrlichen Strände bekommen Sie schon bei der Einfahrt in den Hafen von Puerto del Rosario zu Gesicht. Die nach Teneriffa zweitgrösste Kanareninsel Fuerte Ventura ist ein echtes Highlight auf einer Kreuzfahrt entlang der Küsten Spaniens, Portugals und Nordafrikas. Entdecken Sie unberührte Dünenlandschaften, faszinierende Unterwasserwelten und beeindruckende Steilküsten.

7 . Tag Lanzarote Lanzarote – auch die Insel des ewigen Frühlings genannt – gehört neben Teneriffa, Fuerteventura, Gran Canaria, La Palma, La Gomera und El Hierro zu den sieben Hauptinseln der Kanaren. Das Eiland liegt im Nordosten der Inselgruppe, nur 140 km vor Marokko. Hier trifft die Kraft der Natur auf die Energie der Kunst César Manriques. Niemand hat Lanzarote mit seinen Werken so geprägt wie der Architekt und Künstler aus Arrecife. Die Inselhauptstadt ist zwar keine klassische Schönheit, aber wer die Lebensart der Kanaren und Spaniens sucht, wird hier schnell fündig.

8 . Tag Gran Canaria Ankunft und Ausschiffung auf Gran Canaria.