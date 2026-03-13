Erleben Sie mit der «MSC Fantasia» eine faszinierende Reise durch die Atlantikinseln. Ab Santa Cruz de Tenerife führt die Route zunächst nach Puerto del Rosario, wo Sie Fuerteventuras weite Strände und ruhige Landschaften erwarten. In Funchal entdecken Sie Madeiras Blumenpracht, die eindrucksvolle Küste und eine lebendige Altstadt. Ein entspannter Tag auf See bietet Zeit, die Annehmlichkeiten der MSC Fantasia zu geniessen.

Lanzarote beeindruckt mit seinen einzigartigen Vulkanlandschaften, bevor Las Palmas auf Gran Canaria mediterranes Lebensgefühl und urbanes Flair vereint. Santa Cruz de La Palma rundet die Reise mit grünen Tälern und kolonialem Charme ab, ehe Sie nach Teneriffa zurückkehren.



Reisedatum

24.01. - 31.01.2027