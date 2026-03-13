Inselwelten voller Natur & Vielfalt ab Santa Cruz De Tenerife
Inselwelten voller Natur & Vielfalt ab Santa Cruz De Tenerife
ab CHF 1123.– / pro Person
ab/bis Santa Cruz De Tenerife
Highlights:
- «MSC Fantasia» mit Pools und Entertainment
- Abenteuer auf den Kanarischen Inseln
- Atemberaubendes Funchal entdecken
- Genussvolle Kulinarik und mitreißende Shows
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Santa Cruz de Tenerife, Einschiffung
In Santa Cruz de Tenerife gehen Sie an Bord und werden herzlich von der Crew begrüsst, während Sie die lebendige Hafenstadt im Hintergrund bewundern. Nachdem Sie Ihre Kabine bezogen haben, können Sie das Schiff in Ruhe erkunden und Ihren ersten Abend entspannt beginnen.
2. Tag Puerto del Rosario
Puerto del Rosario empfängt Sie mit einer angenehmen Mischung aus urbanem Flair und entspannter Inselatmosphäre. Bei einem Spaziergang entlang der Hafenpromenade entdecken Sie Kunstwerke, kleine Geschäfte und die warme Gelassenheit Fuerteventuras.
3. Tag Funchal
In Funchal erleben Sie die üppige Landschaft Madeiras, die mit ihren farbenfrohen Gärten und beeindruckenden Ausblicken begeistert. Sie haben die Möglichkeit, lokale Spezialitäten zu probieren oder die charmante Altstadt zu erkunden.
4. Tag Erholung auf See
Dieser Tag auf See bietet Ihnen die perfekte Gelegenheit, neue Energie zu tanken und sich ganz Ihrem Wohlbefinden zu widmen. Geniessen Sie die frische Meeresluft, entspannen Sie auf dem Sonnendeck oder lassen Sie sich im Spa verwöhnen.
5. Tag Arrecife de Lanzarote
Arrecife überrascht mit einer faszinierenden Mischung aus vulkanischer Landschaft und maritimer Gelassenheit. Sie können durch die lebendige Innenstadt schlendern oder einen Ausflug zu den eindrucksvollen Naturwundern der Insel unternehmen.
6. Tag Las Palmas
Las Palmas erwartet Sie mit einer charmanten Altstadt, herrlichen Stränden und einer lebendigen mediterranen Atmosphäre. Bei Ihrem Aufenthalt können Sie historische Gassen entdecken oder am goldenen Sandstrand entspannt die Sonne genießen.
7. Tag Santa Cruz de La Palma
Santa Cruz de La Palma beeindruckt mit bunten Kolonialhäusern, ruhigen Plätzen und einer malerischen Küstenlinie. Sie erleben eine der grünsten Inseln der Kanaren und genießen die wohltuende Ruhe, die diese charmante Stadt ausstrahlt.
8. Tag Santa Cruz de Tenerife, Ausschiffung
Zurück in Santa Cruz de Tenerife erfolgt Ihre Ausschiffung in ruhigem und geordnetem Ablauf. Mit vielen neuen Eindrücken verabschieden Sie sich von Ihrem Schiff und treten Ihre Weiterreise entspannt und gut gelaunt an.
Kreuzfahrt 8 Tage ab Teneriffa
- Deluxe Balkonkabine «Fantastica»
- Getränkepaket «Easy»
- Browse Internet Paket – (1 Gerät
- Vollpension
- Exzellenter Service und freundliche Crew
- Zugang zu Fitnessräumen
- Obligatorische Hotel-Servicegebühr inklusive
- Yacht-Club Bordguthaben von CHF 150.00 pro Kabine bei
- Buchung bis zum 13.03.2026
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Getränke, welche nicht bereits inbegriffen sind
- Landausflüge
- Medizinische Versorgung
- Reiseversicherung
- Preisänderungen und Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Es gelten die Allgemeinen Vertrags- und Rahmenbedingungen der Reederei.
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1123.– / pro Person