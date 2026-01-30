In 139 Tagen die Welt neu erleben ab Savona
In 139 Tagen die Welt neu erleben ab Savona
ab CHF 26109.– / pro Person
ab/bis Savona
Highlights:
- «Costa Deliziosa» als komfortables Schiff für lange Reisen
- Tagestransit durch den Panamakanal
- Mehr Zeit in den Häfen zum Entdecken
- Besonderes Bordleben für Langzeitgäste
139 Tage / 138 Nächte
Reiseprogramm
1-139. Tag Kreuzfahrt
Die Reise beginnt im ligurischen Savona, wo die Costa Smeralda ihre Gäste mit mediterraner Leichtigkeit empfängt. Zwischen Palmen, pastellfarbenen Fassaden und dem Blick auf das glitzernde Meer setzt das Schiff sanft Kurs in Richtung Süden. Bereits beim Ablegen spürt man, wie sich der Alltag zurückzieht und eine wohltuende Ruhe Platz macht. Die Küste Liguriens begleitet das Schiff wie ein malerisches Versprechen auf Tage voller Entdeckungen.
Alte Gassen voller Geschichten, der lebendige Vieux Port und die majestätische Basilika Notre‑Dame de la Garde verleihen der Metropole eine besondere Magie. Marseille ist bunt, vielfältig und pulsierend, aber auch geprägt von kleinen Momenten mediterraner Gelassenheit.
Zwischen palmengesäumten Boulevards und modernem Hafenpanorama offenbart sich Barcelona als Ort, der inspiriert und gleichzeitig einlädt, einfach zu geniessen.
Die Stadt am Fusse von Hügeln und umgeben von goldenen Stränden zeigt sich voller Kontraste: prachtvolle Kirchen, lebhafte Märkte und enge Gassen voller Charakter. Palermo ist wild, herzlich und unvergesslich – ein Ort, der sich mit allen Sinnen erleben lässt.
Ob Kolosseum, Trevi‑Brunnen oder die versteckten Piazzas – Rom lässt niemanden unberührt und ist der kulturelle Höhepunkt dieser abwechslungsreichen Reise. Danach gleitet das Schiff zurück Richtung Norden und kehrt nach Savona zurück, wo die Reise ihren harmonischen Abschluss findet.
Die Reise beginnt im ligurischen Savona, wo die Costa Smeralda ihre Gäste mit mediterraner Leichtigkeit empfängt. Zwischen Palmen, pastellfarbenen Fassaden und dem Blick auf das glitzernde Meer setzt das Schiff sanft Kurs in Richtung Süden. Bereits beim Ablegen spürt man, wie sich der Alltag zurückzieht und eine wohltuende Ruhe Platz macht. Die Küste Liguriens begleitet das Schiff wie ein malerisches Versprechen auf Tage voller Entdeckungen.
Der erste Stopp ist Marseille – eine Stadt, die Tradition und Moderne in seltener Harmonie vereint.
Alte Gassen voller Geschichten, der lebendige Vieux Port und die majestätische Basilika Notre‑Dame de la Garde verleihen der Metropole eine besondere Magie. Marseille ist bunt, vielfältig und pulsierend, aber auch geprägt von kleinen Momenten mediterraner Gelassenheit.
Barcelona überrascht im nächsten Hafen mit dieser unverwechselbaren Mischung aus Kunst, Sonne und Lebensfreude. Die Werke Gaudís, die Flaniermeile Las Ramblas und die grenzenlose Kreativität, die überall spürbar ist, machen die Stadt zu einem Höhepunkt der Reise.
Zwischen palmengesäumten Boulevards und modernem Hafenpanorama offenbart sich Barcelona als Ort, der inspiriert und gleichzeitig einlädt, einfach zu geniessen.
Ein weiterer Abschnitt führt nach La Goulette, dem Tor zur tunesischen Hauptstadt Tunis. Hier begegnet man einer faszinierenden Mischung aus orientalischem Flair und mediterranem Lebensrhythmus. Bunte Souks, würzige Düfte, kleine Cafés und die Nähe zu den historischen Stätten von Karthago verleihen diesem Stopp eine exotische Note, die dem Verlauf der Route eine neue Dimension schenkt.
Weiter südlich erwartet Palermo die Gäste mit seiner warmen sizilianischen Gastfreundschaft.
Die Stadt am Fusse von Hügeln und umgeben von goldenen Stränden zeigt sich voller Kontraste: prachtvolle Kirchen, lebhafte Märkte und enge Gassen voller Charakter. Palermo ist wild, herzlich und unvergesslich – ein Ort, der sich mit allen Sinnen erleben lässt.
Schliesslich erreicht die Costa Smeralda Civitavecchia, das Tor zu Rom. Die Ewige Stadt lockt mit faszinierenden Bauwerken, lebendiger Geschichte und einem unvergleichlichen Lebensgefühl.
Ob Kolosseum, Trevi‑Brunnen oder die versteckten Piazzas – Rom lässt niemanden unberührt und ist der kulturelle Höhepunkt dieser abwechslungsreichen Reise. Danach gleitet das Schiff zurück Richtung Norden und kehrt nach Savona zurück, wo die Reise ihren harmonischen Abschluss findet.
Mit einer Fülle an Eindrücken – von französischer Eleganz über spanische Leichtigkeit bis zu orientalischen Farben und italienischer Lebensart – schenkt diese Mittelmeerroute Momente, die lange nachklingen.
Kreuzfahrt 139 Tage ab/bis Savona
- Balkonkabine mit privater Ausstattung
- Vollpension an Bord mit allen Mahlzeiten
- Tischgetränke zu den Mahlzeiten inklusive
- Unterhaltungsprogramm und Shows an Bord
- Nutzung der Pools, Fitnessbereiche und Sonnendecks
- Hafen- und Servicegebühren
- Trinkgelder inklusive
- 15 ausgewählte Landausflüge
- Gepäckservice bei Ein- und Ausschiffung
- Bordservice und internationale Betreuung
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Getränke, welche nicht bereits inbegriffen sind
- Landausflüge
- Medizinische Versorgung
- Reiseversicherung
- Preisänderungen und Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Es gelten die Allgemeinen Vertrags- und Rahmenbedingungen der Reederei.
Preise
139 Tage / 138 Nächte ab CHF 26109.– / pro Person