Kreuzfahrt

Die Reise beginnt im ligurischen Savona, wo die Costa Smeralda ihre Gäste mit mediterraner Leichtigkeit empfängt. Zwischen Palmen, pastellfarbenen Fassaden und dem Blick auf das glitzernde Meer setzt das Schiff sanft Kurs in Richtung Süden. Bereits beim Ablegen spürt man, wie sich der Alltag zurückzieht und eine wohltuende Ruhe Platz macht. Die Küste Liguriens begleitet das Schiff wie ein malerisches Versprechen auf Tage voller Entdeckungen.



Der erste Stopp ist Marseille – eine Stadt, die Tradition und Moderne in seltener Harmonie vereint.

Alte Gassen voller Geschichten, der lebendige Vieux Port und die majestätische Basilika Notre‑Dame de la Garde verleihen der Metropole eine besondere Magie. Marseille ist bunt, vielfältig und pulsierend, aber auch geprägt von kleinen Momenten mediterraner Gelassenheit.



Barcelona überrascht im nächsten Hafen mit dieser unverwechselbaren Mischung aus Kunst, Sonne und Lebensfreude. Die Werke Gaudís, die Flaniermeile Las Ramblas und die grenzenlose Kreativität, die überall spürbar ist, machen die Stadt zu einem Höhepunkt der Reise.

Zwischen palmengesäumten Boulevards und modernem Hafenpanorama offenbart sich Barcelona als Ort, der inspiriert und gleichzeitig einlädt, einfach zu geniessen.



Ein weiterer Abschnitt führt nach La Goulette, dem Tor zur tunesischen Hauptstadt Tunis. Hier begegnet man einer faszinierenden Mischung aus orientalischem Flair und mediterranem Lebensrhythmus. Bunte Souks, würzige Düfte, kleine Cafés und die Nähe zu den historischen Stätten von Karthago verleihen diesem Stopp eine exotische Note, die dem Verlauf der Route eine neue Dimension schenkt.



Weiter südlich erwartet Palermo die Gäste mit seiner warmen sizilianischen Gastfreundschaft.

Die Stadt am Fusse von Hügeln und umgeben von goldenen Stränden zeigt sich voller Kontraste: prachtvolle Kirchen, lebhafte Märkte und enge Gassen voller Charakter. Palermo ist wild, herzlich und unvergesslich – ein Ort, der sich mit allen Sinnen erleben lässt.



Schliesslich erreicht die Costa Smeralda Civitavecchia, das Tor zu Rom. Die Ewige Stadt lockt mit faszinierenden Bauwerken, lebendiger Geschichte und einem unvergleichlichen Lebensgefühl.

Ob Kolosseum, Trevi‑Brunnen oder die versteckten Piazzas – Rom lässt niemanden unberührt und ist der kulturelle Höhepunkt dieser abwechslungsreichen Reise. Danach gleitet das Schiff zurück Richtung Norden und kehrt nach Savona zurück, wo die Reise ihren harmonischen Abschluss findet.



Mit einer Fülle an Eindrücken – von französischer Eleganz über spanische Leichtigkeit bis zu orientalischen Farben und italienischer Lebensart – schenkt diese Mittelmeerroute Momente, die lange nachklingen.