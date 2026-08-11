1 . Tag Palma de Mallorca In Palma beginnt Ihre Mittelmeerreise. Nach der Einschiffung am Nachmittag bleibt Zeit, das Schiff kennenzulernen und erste entspannte Stunden an Bord zu geniessen. Am Abend verlässt Mein Schiff den Hafen und nimmt Kurs auf das spanische Festland.

2 . Tag Tag auf See

3 . Tag Málaga Am Morgen erreicht das Schiff Málaga. Die andalusische Hafenstadt verbindet Geschichte, Kunst und mediterrane Lebensfreude. Ob ein Bummel durch die Altstadt, ein Besuch der Alcazaba oder entspannte Stunden an der Hafenpromenade – dank der langen Liegezeit bleibt viel Raum für individuelle Entdeckungen bis in den Abend.

4 . Tag Gibraltar Heute erleben Sie den markanten Felsen von Gibraltar. Britisches Flair trifft hier auf mediterrane Einflüsse. Vom Aussichtspunkt auf dem Felsen reicht der Blick bei klarer Sicht bis nach Afrika – ein besonderer Moment auf dieser Reise.

5 . Tag Cádiz Cádiz gehört zu den ältesten Städten Europas. Historische Plätze, eine lebendige Altstadt und die Nähe zu Andalusien prägen den Aufenthalt. Alternativ bieten sich Ausflüge nach Sevilla an, wo Kultur, Architektur und Lebensfreude eindrucksvoll zusammenkommen.

6 . Tag Tag auf See

7 . Tag Valencia Valencia präsentiert sich modern und traditionsreich zugleich. Die futuristische Stadt der Künste und Wissenschaften bildet einen spannenden Kontrast zur historischen Altstadt. Mildes Herbstklima und spanische Lebensart prägen diesen letzten Hafenbesuch.

8 . Tag Palma de Mallorca Am Morgen kehrt das Schiff nach Palma zurück. Nach dem Frühstück erfolgt die Ausschiffung – mit vielen Eindrücken aus Spanien, Frankreich und Italien im Gepäck.