Faszination Mittelmeer ab Palma de Mallorca
Faszination Mittelmeer ab Palma de Mallorca
ab CHF 1338.– / pro Person
ab/bis Palma de Mallorca
Highlights:
- Mediterrane Klassiker aus Spanien
- Kulturelle Höhepunkte in Málaga und Cadiz
- Entspanntes Reisen mit dem Mein‑Schiff‑Wohlfühlkonzept
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Palma de Mallorca
In Palma beginnt Ihre Mittelmeerreise. Nach der Einschiffung am Nachmittag bleibt Zeit, das Schiff kennenzulernen und erste entspannte Stunden an Bord zu geniessen. Am Abend verlässt Mein Schiff den Hafen und nimmt Kurs auf das spanische Festland.
2. Tag Tag auf See
3. Tag Málaga
Am Morgen erreicht das Schiff Málaga. Die andalusische Hafenstadt verbindet Geschichte, Kunst und mediterrane Lebensfreude. Ob ein Bummel durch die Altstadt, ein Besuch der Alcazaba oder entspannte Stunden an der Hafenpromenade – dank der langen Liegezeit bleibt viel Raum für individuelle Entdeckungen bis in den Abend.
4. Tag Gibraltar
Heute erleben Sie den markanten Felsen von Gibraltar. Britisches Flair trifft hier auf mediterrane Einflüsse. Vom Aussichtspunkt auf dem Felsen reicht der Blick bei klarer Sicht bis nach Afrika – ein besonderer Moment auf dieser Reise.
5. Tag Cádiz
Cádiz gehört zu den ältesten Städten Europas. Historische Plätze, eine lebendige Altstadt und die Nähe zu Andalusien prägen den Aufenthalt. Alternativ bieten sich Ausflüge nach Sevilla an, wo Kultur, Architektur und Lebensfreude eindrucksvoll zusammenkommen.
6. Tag Tag auf See
7. Tag Valencia
Valencia präsentiert sich modern und traditionsreich zugleich. Die futuristische Stadt der Künste und Wissenschaften bildet einen spannenden Kontrast zur historischen Altstadt. Mildes Herbstklima und spanische Lebensart prägen diesen letzten Hafenbesuch.
8. Tag Palma de Mallorca
Am Morgen kehrt das Schiff nach Palma zurück. Nach dem Frühstück erfolgt die Ausschiffung – mit vielen Eindrücken aus Spanien, Frankreich und Italien im Gepäck.
Kreuzfahrt 8 Tage ab/bis Palma de Mallorca
- Kreuzfahrt in einer Balkonkabine
- Vollpension an Bord
- Premium Alles Inklusive (beinhaltet u.a. eine Auswahl an Markengetränken und Cocktails, sowie Tee-, Kaffee- und Konditoreispezialitäten)
- Internet: 350 MB Datenvolumen p. P. und Reise
- Trinkgelder / Kabinenservice
- Unterhaltungsprogramm an Bord
- Nutzung der meisten Freizeiteinrichtungen
- Gepäckbeförderung bei Ein-und Ausschiffung
- Hafen- und Sicherheitsgebühren
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Landausflüge
- Weitere Internetnutzung
- Getränke, welche nicht bereits inkludiert sind
- Diese und andere Mittelmeerreisen zwischen November 2026 bis März 2027 können via Knecht Reisen gebucht werden.
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1338.– / pro Person