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Faszination Mittelmeer ab Palma de Mallorca

Winterwärme im Mittelmeer geniessen. Die Mein Schiff 4 kehrt nach längerer Zeit in das westliche Mittelmeer zurück – und eröffnet eine besondere Reisemöglichkeit in dieser Jahreszeit. In den mediterranen Landschaften wird jeder Moment zur Entdeckungsreise: Die Ziele Südeuropas zeigen sich auch in der Wintersaison von ihrer vielseitigen Seite.

Reisedatum
01.11. - 08.11.2026
Faszination Mittelmeer ab Palma de Mallorca
ab CHF 1338.– / pro Person
ab/bis Palma de Mallorca
Highlights:
- Mediterrane Klassiker aus Spanien
- Kulturelle Höhepunkte in Málaga und Cadiz
- Entspanntes Reisen mit dem Mein‑Schiff‑Wohlfühlkonzept
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Palma de Mallorca

In Palma beginnt Ihre Mittelmeerreise. Nach der Einschiffung am Nachmittag bleibt Zeit, das Schiff kennenzulernen und erste entspannte Stunden an Bord zu geniessen. Am Abend verlässt Mein Schiff den Hafen und nimmt Kurs auf das spanische Festland.

2. Tag Tag auf See

3. Tag Málaga

Am Morgen erreicht das Schiff Málaga. Die andalusische Hafenstadt verbindet Geschichte, Kunst und mediterrane Lebensfreude. Ob ein Bummel durch die Altstadt, ein Besuch der Alcazaba oder entspannte Stunden an der Hafenpromenade – dank der langen Liegezeit bleibt viel Raum für individuelle Entdeckungen bis in den Abend.

4. Tag Gibraltar

Heute erleben Sie den markanten Felsen von Gibraltar. Britisches Flair trifft hier auf mediterrane Einflüsse. Vom Aussichtspunkt auf dem Felsen reicht der Blick bei klarer Sicht bis nach Afrika – ein besonderer Moment auf dieser Reise.

5. Tag Cádiz

Cádiz gehört zu den ältesten Städten Europas. Historische Plätze, eine lebendige Altstadt und die Nähe zu Andalusien prägen den Aufenthalt. Alternativ bieten sich Ausflüge nach Sevilla an, wo Kultur, Architektur und Lebensfreude eindrucksvoll zusammenkommen.

6. Tag Tag auf See

7. Tag Valencia

Valencia präsentiert sich modern und traditionsreich zugleich. Die futuristische Stadt der Künste und Wissenschaften bildet einen spannenden Kontrast zur historischen Altstadt. Mildes Herbstklima und spanische Lebensart prägen diesen letzten Hafenbesuch.

8. Tag Palma de Mallorca

Am Morgen kehrt das Schiff nach Palma zurück. Nach dem Frühstück erfolgt die Ausschiffung – mit vielen Eindrücken aus Spanien, Frankreich und Italien im Gepäck.

Kreuzfahrt 8 Tage ab/bis Palma de Mallorca
Im Preis inbegriffen:
  • Kreuzfahrt in einer Balkonkabine
  • Vollpension an Bord
  • Premium Alles Inklusive (beinhaltet u.a. eine Auswahl an Markengetränken und Cocktails, sowie Tee-, Kaffee- und Konditoreispezialitäten)
  • Internet: 350 MB Datenvolumen p. P. und Reise
  • Trinkgelder / Kabinenservice
  • Unterhaltungsprogramm an Bord
  • Nutzung der meisten Freizeiteinrichtungen
  • Gepäckbeförderung bei Ein-und Ausschiffung
  • Hafen- und Sicherheitsgebühren
Nicht im Preis inbegriffen:
  • Persönliche Ausgaben an Bord
  • Landausflüge
  • Weitere Internetnutzung
  • Getränke, welche nicht bereits inkludiert sind
Hinweis:
  • Diese und andere Mittelmeerreisen zwischen November 2026 bis März 2027 können via Knecht Reisen gebucht werden.

Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1338.– / pro Person

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