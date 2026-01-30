1 . Tag Anreise nach Las Palmas In Zürich beginnt Ihre Reise nach Gran Canaria. Mit einem Direktflug geht es nach Las Palmas. Nach der Ankunft erwartet Sie der Transfer zum Schiff. Check-In und «Leinen Los» für das grosse Kanaren Abenteuer.

2 . Tag St. Cruz de la Palma St. Cruz de la Palma ist die Hauptstadt der Insel La Palma. Die Insel hat eine Oberfläche von 706 km² und eine Bevölkerung von 80.000 Einwohnern. Im Mittelalter war die Stadt der wichtigste europäische Seehafen, die historischen Gebäude legen noch immer Zeugnis von ihrer aussergewöhnlichen Geschichte ab.

3 . Tag Funchal Funchal ist die Hauptstadt des Archipels Madeira in Portugal. Auf einer Kreuzfahrt mit Costa besichtigen Sie den einzigartigen Hafen der Welt, der in einer Naturbucht entstanden ist, die Boote schützt.

4 . Tag St. Cruz de Tenerife Wenn Sie Lust auf Meer, Entspannung und zeitgenössische Kunst haben, reisen Sie nach St. Cruz de Teneriffa, auf den Kanarischen Inseln: die perfekte Wahl.

5 . Tag Lanzarote Unsere Kreuzfahrt zu den Kanarischen Inseln führt Sie auch nach Arrecife, Hafen und Haupstadt von Lanzarote. Erkunden Sie den nördlichen Teil der Insel oder besuchen Sie die Weinberge auf der Vulkaninsel. Der Nationalpark Timanfaya ist ein absolutes Highlight!

6 . Tag Agadir Sonne, Meer und goldene Strände: Ein trendiger Badeort, der Ihnen auch wegen den zahlreichen Wassersportmöglichkeiten und Sportangeboten gefallen wird.

7 . Tag Erholung auf See Ein ruhiger Seetag, an dem Sie Ihre Erlebnisse Revue passieren lassen oder neue Abenteuer an Bord erleben können. Geniessen Sie die Annehmlichkeiten des Schiffes oder entspannen Sie einfach bei einem Cocktail.

8 . Tag Rückreise nach Zürich Nach dem Check-Out Transfer zum Flughafen von Gran Canaria. Geniessen Sie nochmals einen letzten Anblick über die Insel, bevor es zurück in die Schweiz geht.