Kanarische Inseln und Madeira ab Zürich
Kanarische Inseln und Madeira ab Zürich
ab CHF 1629.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights:
- Neu renoviertes Schiff
- Nur 1 Seetag
- 6 Inseln in 8 Tagen
- Nationalpark Las Cañadas del Teide
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise nach Las Palmas
In Zürich beginnt Ihre Reise nach Gran Canaria. Mit einem Direktflug geht es nach Las Palmas. Nach der Ankunft erwartet Sie der Transfer zum Schiff. Check-In und «Leinen Los» für das grosse Kanaren Abenteuer.
2. Tag St. Cruz de la Palma
St. Cruz de la Palma ist die Hauptstadt der Insel La Palma. Die Insel hat eine Oberfläche von 706 km² und eine Bevölkerung von 80.000 Einwohnern. Im Mittelalter war die Stadt der wichtigste europäische Seehafen, die historischen Gebäude legen noch immer Zeugnis von ihrer aussergewöhnlichen Geschichte ab.
3. Tag Funchal
Funchal ist die Hauptstadt des Archipels Madeira in Portugal. Auf einer Kreuzfahrt mit Costa besichtigen Sie den einzigartigen Hafen der Welt, der in einer Naturbucht entstanden ist, die Boote schützt.
4. Tag St. Cruz de Tenerife
Wenn Sie Lust auf Meer, Entspannung und zeitgenössische Kunst haben, reisen Sie nach St. Cruz de Teneriffa, auf den Kanarischen Inseln: die perfekte Wahl.
5. Tag Lanzarote
Unsere Kreuzfahrt zu den Kanarischen Inseln führt Sie auch nach Arrecife, Hafen und Haupstadt von Lanzarote. Erkunden Sie den nördlichen Teil der Insel oder besuchen Sie die Weinberge auf der Vulkaninsel. Der Nationalpark Timanfaya ist ein absolutes Highlight!
6. Tag Agadir
Sonne, Meer und goldene Strände: Ein trendiger Badeort, der Ihnen auch wegen den zahlreichen Wassersportmöglichkeiten und Sportangeboten gefallen wird.
7. Tag Erholung auf See
Ein ruhiger Seetag, an dem Sie Ihre Erlebnisse Revue passieren lassen oder neue Abenteuer an Bord erleben können. Geniessen Sie die Annehmlichkeiten des Schiffes oder entspannen Sie einfach bei einem Cocktail.
8. Tag Rückreise nach Zürich
Nach dem Check-Out Transfer zum Flughafen von Gran Canaria. Geniessen Sie nochmals einen letzten Anblick über die Insel, bevor es zurück in die Schweiz geht.
Kreuzfahrt 8 Tage ab/bis Zürich
- Hin- und Rückflug ab Zürich in der Economy Class, inkl. allen Transfers
- 7 Nächtigungen an Bord in der gewählten Kabinenkategorie Vollpension (Haupt- und Buffetrestaurants)
- MyItalian-Genusspaket (Getränkepaket inkl. Glace & Pizza)
- Internationales Show- und Veranstaltungsprogramm
- Trinkgelder und Hafengebühren
- Deutschsprachige Ansprechpartner an Bord
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Getränke, welche nicht bereits inbegriffen sind
- Landausflüge
- Medizinische Versorgung
- Reiseversicherung
- Preisänderungen und Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Es gelten die Allgemeinen Vertrags- und Rahmenbedingungen der Reederei.
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1629.– / pro Person