Mittelmeer-Highlights im Frühling ab Genua
Mittelmeer-Highlights im Frühling ab Genua
ab CHF 2549.– / pro Person
ab/bis Genua
Highlights:
- Florenz oder Pisa ab La Spezia entdecken
- Barcelona und Palma de Mallorca mit spanischem Flair
- Moderne Kreuzfahrt auf der spektakulären MSC World Europa
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Genau
xxx
Kreuzfahrt 8 Tage ab/bis Genua
- Yacht Club Deluxe Suite YC1
- 24-Stunden-Butlerservice und persönlicher Concierge
- Priority Check-in und Priority Ausschiffung
- Exklusives Yacht Club Restaurant
- Private Top Sail Lounge
- Privater Sonnendeck- und Poolbereich
- Premium-Getränkepaket inklusive
- WLAN-Paket inklusive
- Zugang zum MSC Aurea Spa Thermalbereich
- Bevorzugte Reservierungen für Spezialitätenrestaurants und Shows
- Trinkgelder an Bord inklusive
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Getränke, welche nicht bereits inbegriffen sind
- Landausflüge
- Medizinische Versorgung
- Reiseversicherung
- Preisänderungen und Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Es gelten die Allgemeinen Vertrags- und Rahmenbedingungen der Reederei.
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 2549.– / pro Person