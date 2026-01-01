Kreuzfahrt

Die Weltreise mit der MSC Magnifica beginnt im mediterranen Genua, wo die Reisegäste an Bord gehen und die ersten Meeresstunden das Gefühl verstärken, sich auf eine aussergewöhnliche Reise einzulassen. Die Küsten Italiens gleiten vorbei, bevor der Atlantik seine Weite entfaltet. Nach einem Zwischenstopp auf Teneriffa führt die Route hinaus in Richtung Karibik – zu Orten voller Farben, Wärme und Lebensfreude. Das exklusive Ocean Cay Marine Reserve, mit seinen weissen Stränden und türkisblauen Lagunen, lässt die Gäste in eine Welt eintauchen, in der die Zeit langsamer zu fliessen scheint.



Ein weiterer Höhepunkt folgt mit der majestätischen Durchfahrt durch den Panamakanal – ein nautisches Meisterwerk und ein Moment, der Reisende tief berührt.

Hinter den Schleusen öffnet sich die Pazifikseite Amerikas. Küstenstädte wie Callao und Arica erzählen von alten Kulturen, kolonialem Erbe und dem rauen Charme der Andenregion. Die sich anschliessenden Seetage führen in entlegene Regionen der Welt, darunter die geheimnisvolle Osterinsel, wo Geschichte und Mythos nahe beieinanderliegen.



In der Südsee entfaltet sich ein Bilderbuch aus Blau‑ und Grüntönen. Tahiti, Tonga und Neukaledonien empfangen die Gäste mit ihrer sanften Tropenwelt, herzlicher Kultur und einem Inselgefühl, das tief berührt.

Weiter südlich zeigt Auckland, wie lebendige Stadtenergie und die Traditionen der Māori eine harmonische Einheit bilden. Neuseeland beeindruckt mit seiner Landschaft aus Fjorden, Küstennebel und dramatischen Horizonten – ein Ort, der sich in die Seele schreibt.



Australien heisst die Reisenden mit einem entspannten Lebensrhythmus willkommen. Sydney, mit seinem ikonischen Hafenpanorama, bietet Zeit für grosse Momente – sei es beim Blick auf die Oper oder beim Erkunden der lebendigen Quartiere.

Entlang der Südküste verbindet sich wilde Natur mit urbaner Leichtigkeit, bevor die Route weiter nach Norden führt. Indonesien offenbart eine Welt voller Spiritualität, Tempelrituale und üppiger Landschaften, die sich wie ein farbenreiches Mosaik entfaltet.



Südostasien überrascht mit Kontrasten: vietnamesische Städte voller Energie, die Kalksteinlandschaften der Ha‑Long‑Bucht, das bunte Treiben Thailands. Danach folgen die Küsten des Indischen Ozeans – Sri Lanka, Südindien und Mumbai, wo Geschichte, Gewürze und moderne Dynamik miteinander verschmelzen.

Die Arabische Halbinsel beeindruckt mit futuristischen Skylines in Dubai und dem zeitlosen Zauber Maskats, bevor die Reise schliesslich durch das Mittelmeer zurück nach Europa führt.



116 Nächte, sechs Kontinente und eine Vielzahl an Kulturen machen diese Weltreise zu einer harmonischen Komposition aus Entdeckungen, Stillemomenten und echten Begegnungen. Eine Reise, die nicht nur rund um die Erde führt – sondern mitten ins Herz der Welt.