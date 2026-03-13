Südliche Lebensfreude auf dem Meer erleben ab Genua
Südliche Lebensfreude auf dem Meer erleben ab Genua
ab CHF 1453.– / pro Person
ab/bis Genua
Highlights:
- Erlebnis an Bord der «MSC Seaview»
- Faszinierende Kultur in Rom und Palermo
- Sonne Strand und Meer auf Ibiza und in Barcelona
- Genuss und Unterhaltung mit mediterraner Küche und Shows
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Genua, Einschiffung
In Genua gehen Sie an Bord und werden von der Crew herzlich empfangen, während die historische Hafenstadt Ihnen erste eindrucksvolle Ausblicke bietet. Nachdem Sie Ihre Kabine bezogen haben, können Sie das Schiff erkunden und den Abend entspannt beginnen.
2. Tag Civitavecchia
In Civitavecchia erwartet Sie das Tor zur faszinierenden Hauptstadt Rom, die mit antiken Monumenten und lebendiger Kultur begeistert. Sie haben die Wahl, berühmte Sehenswürdigkeiten zu besuchen oder die besondere Atmosphäre der Küstenstadt zu geniessen.
3. Tag Palermo
Palermo empfängt Sie mit einer Mischung aus orientalischen Einflüssen, italienischer Eleganz und lebhaften Märkten. Bei einem Spaziergang durch die Altstadt entdecken Sie geschichtsträchtige Plätze und die einzigartige Vielfalt der sizilianischen Küche.
4. Tag Erholung auf See
Dieser Tag gehört ganz Ihnen und bietet Raum für Ruhe und Genuss auf hoher See. Sie können das Wellnessangebot nutzen, an Deck entspannen oder einfach den Blick über die endlose Weite des Meeres schweifen lassen.
5. Tag Ibiza
Ibiza überrascht mit charmanten Altstadtgassen, idyllischen Buchten und einer entspannten mediterranen Atmosphäre. Sie haben Gelegenheit, die historische Festung Dalt Vila zu erkunden oder einen ruhigen Tag am Strand zu verbringen.
6. Tag Barcelona
Barcelona begeistert Sie mit beeindruckender Architektur, farbenfrohen Boulevards und dem einzigartigen Stil Gaudís. Bei einem Spaziergang durch die Stadt erleben Sie eine inspirierende Mischung aus Kultur, Kreativität und mediterranem Lebensgefühl.
7. Tag Marseille
In Marseille erwartet Sie eine lebendige Hafenstadt, in der Tradition und Moderne harmonisch verschmelzen. Sie können durch den alten Hafen schlendern, kulinarische Spezialitäten probieren oder die malerische Basilika Notre-Dame de la Garde besuchen.
8. Tag Genua, Ausschiffung
Zurück in Genua endet Ihre Reise mit einer geordneten Ausschiffung, bei der Sie in Ruhe das Schiff verlassen. Mit vielen neuen Eindrücken und Erlebnissen im Gepäck treten Sie Ihre Weiterreise an.
Kreuzfahrt 8 Tage ab/bis Genua
- Deluxe Balkonkabine «Fantastica»
- Getränkepaket «Easy»
- Browse Internet Paket – (1 Gerät
- Vollpension
- Exzellenter Service und freundliche Crew
- Zugang zu Fitnessräumen
- Obligatorische Hotel-Servicegebühr inklusive
- Yacht-Club Bordguthaben von CHF 150.00 pro Kabine bei
- Buchung bis zum 13.03.2026
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Getränke, welche nicht bereits inbegriffen sind
- Landausflüge
- Medizinische Versorgung
- Reiseversicherung
- Preisänderungen und Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Es gelten die Allgemeinen Vertrags- und Rahmenbedingungen der Reederei.
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1453.– / pro Person