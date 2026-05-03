1-32 . Tag Genua, Italien – San Francisco, USA Die erste Etappe Ihrer epischen Weltreise 2026 startet vor der historischen Kulisse von Genua, Italien, von wo aus Sie sich auf eine unvergessliche Reise begeben. Tauchen Sie ein in die reiche Geschichte dieser Region, während Sie den Atlantik überqueren und die Küstenperlen Madeiras sowie die azurblauen Buchten von Barbados, Grenada, Bonaire und Curaçao erkunden. Entdecken Sie die faszinierende Vielfalt Mittelamerikas, machen Sie Halt im smaragdgrünen Kolumbien und durchqueren Sie den atemberaubenden Panamakanal, um die Schätze Costa Ricas, Nicaraguas, Guatemalas und Mexikos zu entdecken. Ihre Reise führt Sie schliesslich in die Vereinigten Staaten, wo Sie die pulsierenden Städte San Diego und San Francisco erleben.

33-78 . Tag San Francisco, USA – Tokio, Japan Die zweite Etappe führt Sie von San Francisco in das paradiesische Hawaii, zu den polynesischen Schönheiten Tahitis und den palmengesäumten Lagunen von Samoa und Fidschi. Erkunden Sie die atemberaubenden Küsten Neuseelands und Australiens, bevor Sie in Auckland, Sydney und an der australischen Goldküste Halt machen. Ein Höhepunkt dieser Etappe ist zweifellos das unglaubliche Great Barrier Reef, gefolgt von einem Besuch im faszinierenden Manila und der Erkundung des kaleidoskopischen Japans auf der Insel Okinawa und in der pulsierenden Metropole Tokio.

79-119 . Tag Tokio, Japan – Genua, Italien Auf der dritten Etappe Ihrer Reise von Tokio zurück nach Genua erleben Sie die faszinierende Vielfalt Ostasiens, beginnend mit Busan in Südkorea, gefolgt von den faszinierenden Kontrasten Shanghais und den Wolkenkratzern Hongkongs. Tauchen Sie ein in die Kulturen Vietnams, Singapurs, Malaysias und entspannen Sie an den endlosen Stränden Sri Lankas. Auf Ihrem Rückweg nach Europa passieren Sie das Rote Meer und erkunden Dubai, Oman und den majestätischen Suezkanal, um die antiken Schätze Jordaniens und Ägyptens zu bestaunen. Ein Zwischenstopp in Griechenland bereichert Ihre Reise, bevor Sie schliesslich nach Genua zurückkehren und Ihre unvergessliche Weltreise voller bleibender Erlebnisse und Eindrücke abschliessen.