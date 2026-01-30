1 . Tag Las Palmas, Gran Canaria Ihre Reise beginnt auf Gran Canaria. Nach der Einschiffung in Las Palmas bleibt Zeit, an Bord anzukommen und erste Wohlfühlmomente zu geniessen. Am Abend verlässt Mein Schiff den Hafen und nimmt Kurs auf die vielfältige Inselwelt des Atlantiks.

2 . Tag Santa Cruz Am Vormittag erreichen Sie La Palma, die „grüne Insel“ der Kanaren. Üppige Vegetation, steile Küsten und kleine Orte prägen das Bild. Ob Spaziergang durch Santa Cruz, Ausflug ins Inselinnere oder einfaches Geniessen der entspannten Atmosphäre – La Palma zeigt sich ursprünglich und naturnah.

3 . Tag Tag auf See

4 . Tag Funchal Frühmorgens erreicht das Schiff Funchal. Die Hauptstadt Madeiras begeistert mit gepflegten Gärten, beeindruckender Lage und mildem Klima. Ob Levadas, Altstadt oder Aussichtspunkte – Madeira verbindet Natur und Kultur auf besondere Weise. Dank der langen Liegezeit bleibt viel Raum für Entdeckungen bis in den Abend.

5 . Tag Tag auf See

6 . Tag Santa Cruz de Teneriffa In den frühen Morgenstunden läuft das Schiff Santa Cruz de Teneriffa an. Die grösste Kanareninsel zeigt sich vielseitig: moderne Stadt, koloniale Spuren und der mächtige Teide im Hintergrund. Ein Tag für individuelle Erkundungen oder genussvolles Verweilen.

7 . Tag Arrecife Lanzarote empfängt Sie mit einzigartiger Vulkanlandschaft und klarer Architektur. Die Insel steht für die harmonische Verbindung von Natur und Gestaltung – geprägt vom Werk César Manriques. Ein kontrastreicher und eindrucksvoller Aufenthalt.

8 . Tag Las Palmas, Gran Canaria Am Morgen erreicht das Schiff wieder Las Palmas. Nach dem Frühstück erfolgt die Ausschiffung – im Gepäck sonnige Eindrücke von Kanaren und Madeira.