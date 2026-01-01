Auf grosser Fahrt rund um Afrika ab Savona
Auf grosser Fahrt rund um Afrika ab Savona
ab CHF 3859.– / pro Person
ab Savona bis Dubai
Highlights:
- «Costa Smeralda» modernes Kreuzfahrtschiff
- 37 Nächte durch mehrere Kontinente
- Exotische Stopps wie Kapstadt, Port Louis und Muscat
- Reise ums Kap der Guten Hoffnung
38 Tage / 37 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Savona, Einschiffung
Sie gehen an Bord und richten sich in Ruhe in Ihrer Kabine ein. Am Abend geniessen Sie den Blick auf das Meer beim Auslaufen der Costa Smeralda.
2. Tag Marseille
Sie erkunden den alten Hafen und das lebhafte Zentrum der Stadt. Danach spazieren Sie über die Promenade und nehmen die mediterrane Atmosphäre in sich auf.
3. Tag Barcelona
Sie schlendern durch das gotische Viertel und bewundern die eindrucksvolle Architektur. Später geniessen Sie Tapas und lassen den Abend bei warmer Brise ausklingen.
4. Tag Erholung auf See
Sie starten gemütlich mit einem Kaffee auf dem weiten Aussendeck der Costa Smeralda. Am Nachmittag erfrischen Sie sich im Infinity Pool und entspannen unter freiem Himmel.
5. Tag Malaga
Sie spazieren durch die Altstadt mit ihren freundlichen Cafes. Anschliessend geniessen Sie den sonnigen Hafenbereich mit seiner hellen Atmosphäre.
6. Tag Cadiz
Sie erkunden die historische Altstadt mit ihren lichten Plätzen. Danach verweilen Sie an der Küste und geniessen die leichte Brise.
7. Tag Erholung auf See
Sie beginnen den Tag mit einem leichten Fitnessangebot unter offenem Himmel auf der Costa Smeralda. Später entspannen Sie in der Panorama Lounge mit weitem Blick.
8. Tag Santa Cruz de Tenerife
Sie besuchen den bunten Markt und bestaunen die moderne Architektur. Danach gehen Sie entspannt an der Uferpromenade entlang.
9. Tag Atlantik Überquerung
Sie beobachten die weiten Wellen des Atlantiks vom Oberdeck aus. Am Abend geniessen Sie die ruhige Stimmung bei sanfter Musik.
10. Tag Erholung auf See
Sie lassen sich im Spa der Costa Smeralda mit einer Anwendung verwöhnen. Später geniessen Sie ein leichtes Mittagessen mit Blick auf das Meer.
11-18. Tag Erholung auf See
Sie bummeln durch die hellen Einkaufsbereiche der Costa Smeralda. Später beobachten Sie den Horizont vom Heckdeck aus.
19-20. Tag Walvis Bay
Sie erkunden die weite Küste und beobachten Vögel am Meer. Später geniessen Sie einen ruhigeren Spaziergang entlang des Hafens.
21. Tag Erholung auf See
Sie beginnen den Tag mit einer sanften Yogaeinheit auf dem Oberdeck. Danach entspannen Sie bei einer leichten Brise in einer ruhigen Ecke des Schiffes.
22. Tag Cape Town
Sie bewundern den Tafelberg und die lebendige Waterfront. Anschliessend gehen Sie gemütlich durch die vielfältigen Strassen der Stadt.
23. Tag Erholung auf See
Sie geniessen ein frisch zubereitetes Gericht in einem der italienischen Restaurants. Später finden Sie Ruhe in der Bibliothek mit Blick aufs Meer.
24. Tag Port Elizabeth
Sie erkunden die küstennahe Umgebung mit ihren hellen Stränden. Danach lassen Sie sich durch die lebhafte Stadt treiben.
25-26. Tag Erholung auf See
Sie nehmen an einem Kreativworkshop teil und fördern Ihre Fantasie. Danach blicken Sie entspannt über das ruhige Wasser.
27. Tag Indischer Ozean
Sie erleben die ruhige Weite des Indischen Ozeans. Am Abend geniessen Sie die sanfte Brise auf dem Aussendeck.
28. Tag Erholung auf See
Sie starten mit einem Spätfrühstück und Meerblick in den Tag. Danach verbringen Sie Zeit im Wasserpark der Costa Smeralda.
29. Tag Port Louis
Sie besuchen Märkte und die lebhafte Innenstadt. Später geniessen Sie die tropische Stimmung an der Küste.
30-35. Tag Erholung auf See
Sie probieren am Morgen leichte Fitnessgeräte mit Blick auf die Wellen. Am Abend besuchen Sie eine kleine Theateraufführung.
36. Tag Muskat
Sie entdecken die weissen Bauwerke und die freundliche Altstadt. Danach geniessen Sie die warme Luft im Hafenbereich.
37. Tag Erholung auf See
Sie verbringen den Morgen im Spa mit entspannendem Ausblick. Später ruhen Sie im Schatten auf dem Sonnendeck.
38. Tag Dubai, Ausschiffung
Sie verabschieden sich von der Costa Smeralda und bereiten Ihre Rückreise vor. Danach können Sie die glitzernde Stadt Dubai weiter erkunden, wenn Sie möchten.
Kreuzfahrt 38 Tage ab Savona bis Dubai
- Balkonkabine mit privatem Balkon
- Dusche/WC, TV, Safe und Klimaanlage
- Vollpension an Bord mit Buffet- und Hauptrestaurant
- Mehrere Pools, Whirlpools und grosszügiges Sonnendeck
- Theater, Colosseo-Showbereich und tägliches Entertainment
- Fitnesscenter und Sportangebote
- Vielfältige Restaurants und Bars mit internationaler Küche
- Kinder- und Familienbereiche
- Hafen- und Passagiergebühren inklusive
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Getränke, welche nicht bereits inbegriffen sind
- Landausflüge
- Medizinische Versorgung
- Reiseversicherung
- Preisänderungen und Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Es gelten die Allgemeinen Vertrags- und Rahmenbedingungen der Reederei.
- Auch als Teilstrecke in 21 Tagen von Savona nach Kapstadt buchbar.
Preise
38 Tage / 37 Nächte ab CHF 3859.– / pro Person