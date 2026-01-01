1 . Tag Savona, Einschiffung Sie gehen an Bord und richten sich in Ruhe in Ihrer Kabine ein. Am Abend geniessen Sie den Blick auf das Meer beim Auslaufen der Costa Smeralda.

2 . Tag Marseille Sie erkunden den alten Hafen und das lebhafte Zentrum der Stadt. Danach spazieren Sie über die Promenade und nehmen die mediterrane Atmosphäre in sich auf.

3 . Tag Barcelona Sie schlendern durch das gotische Viertel und bewundern die eindrucksvolle Architektur. Später geniessen Sie Tapas und lassen den Abend bei warmer Brise ausklingen.

4 . Tag Erholung auf See Sie starten gemütlich mit einem Kaffee auf dem weiten Aussendeck der Costa Smeralda. Am Nachmittag erfrischen Sie sich im Infinity Pool und entspannen unter freiem Himmel.

5 . Tag Malaga Sie spazieren durch die Altstadt mit ihren freundlichen Cafes. Anschliessend geniessen Sie den sonnigen Hafenbereich mit seiner hellen Atmosphäre.

6 . Tag Cadiz Sie erkunden die historische Altstadt mit ihren lichten Plätzen. Danach verweilen Sie an der Küste und geniessen die leichte Brise.

7 . Tag Erholung auf See Sie beginnen den Tag mit einem leichten Fitnessangebot unter offenem Himmel auf der Costa Smeralda. Später entspannen Sie in der Panorama Lounge mit weitem Blick.

8 . Tag Santa Cruz de Tenerife Sie besuchen den bunten Markt und bestaunen die moderne Architektur. Danach gehen Sie entspannt an der Uferpromenade entlang.

9 . Tag Atlantik Überquerung Sie beobachten die weiten Wellen des Atlantiks vom Oberdeck aus. Am Abend geniessen Sie die ruhige Stimmung bei sanfter Musik.

10 . Tag Erholung auf See Sie lassen sich im Spa der Costa Smeralda mit einer Anwendung verwöhnen. Später geniessen Sie ein leichtes Mittagessen mit Blick auf das Meer.

11-18 . Tag Erholung auf See Sie bummeln durch die hellen Einkaufsbereiche der Costa Smeralda. Später beobachten Sie den Horizont vom Heckdeck aus.

19-20 . Tag Walvis Bay Sie erkunden die weite Küste und beobachten Vögel am Meer. Später geniessen Sie einen ruhigeren Spaziergang entlang des Hafens.

21 . Tag Erholung auf See Sie beginnen den Tag mit einer sanften Yogaeinheit auf dem Oberdeck. Danach entspannen Sie bei einer leichten Brise in einer ruhigen Ecke des Schiffes.

22 . Tag Cape Town Sie bewundern den Tafelberg und die lebendige Waterfront. Anschliessend gehen Sie gemütlich durch die vielfältigen Strassen der Stadt.

23 . Tag Erholung auf See Sie geniessen ein frisch zubereitetes Gericht in einem der italienischen Restaurants. Später finden Sie Ruhe in der Bibliothek mit Blick aufs Meer.

24 . Tag Port Elizabeth Sie erkunden die küstennahe Umgebung mit ihren hellen Stränden. Danach lassen Sie sich durch die lebhafte Stadt treiben.

25-26 . Tag Erholung auf See Sie nehmen an einem Kreativworkshop teil und fördern Ihre Fantasie. Danach blicken Sie entspannt über das ruhige Wasser.

27 . Tag Indischer Ozean Sie erleben die ruhige Weite des Indischen Ozeans. Am Abend geniessen Sie die sanfte Brise auf dem Aussendeck.

28 . Tag Erholung auf See Sie starten mit einem Spätfrühstück und Meerblick in den Tag. Danach verbringen Sie Zeit im Wasserpark der Costa Smeralda.

29 . Tag Port Louis Sie besuchen Märkte und die lebhafte Innenstadt. Später geniessen Sie die tropische Stimmung an der Küste.

30-35 . Tag Erholung auf See Sie probieren am Morgen leichte Fitnessgeräte mit Blick auf die Wellen. Am Abend besuchen Sie eine kleine Theateraufführung.

36 . Tag Muskat Sie entdecken die weissen Bauwerke und die freundliche Altstadt. Danach geniessen Sie die warme Luft im Hafenbereich.

37 . Tag Erholung auf See Sie verbringen den Morgen im Spa mit entspannendem Ausblick. Später ruhen Sie im Schatten auf dem Sonnendeck.

38 . Tag Dubai, Ausschiffung Sie verabschieden sich von der Costa Smeralda und bereiten Ihre Rückreise vor. Danach können Sie die glitzernde Stadt Dubai weiter erkunden, wenn Sie möchten.