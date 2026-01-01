Asiens Vielfalt zwischen Hongkong und Singapur ab Hongkong
Asiens Vielfalt zwischen Hongkong und Singapur ab Hongkong
ab CHF 3467.– / pro Person
ab Hongkong bis Singapur
Highlights:
- Trauminseln der Philippinen mit Coron und Puerto Princesa
- Bangkok, Ho-Chi-Minh-Stadt und Singapur auf einer Reise
- Faszinierende Kulturen von Südostasien
13 Tage / 12 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Hongkong
Einschiffung in einer der spannendsten Metropolen Asiens. Moderne Wolkenkratzer, traditionelle Tempel und eine ausgezeichnete Küche prägen das Stadtbild.
2. Tag Tag auf See
3. Tag Coron
Die philippinische Inselwelt begeistert mit türkisfarbenem Wasser, Kalksteinfelsen und spektakulären Lagunen. Coron zählt zu den schönsten Naturparadiesen des Landes.
4. Tag Puerto Princesa
Auf Palawan erwarten Sie tropische Landschaften, traumhafte Strände und eine der schönsten Regionen der Philippinen.
5. Tag Kota Kinabalu
Die Hauptstadt Sabahs auf Borneo begeistert mit kultureller Vielfalt, tropischer Vegetation und beeindruckenden Ausblicken auf den Mount Kinabalu.
6. Tag Muara
Von Bruneis wichtigstem Hafen aus entdecken Sie den kleinen Sultanstaat mit seinen prächtigen Moscheen, Regenwäldern und seiner faszinierenden Geschichte.
7. Tag Tag auf See
8. Tag Phu My
Von Phu My aus haben Sie die Möglichkeit, die pulsierende Metropole Ho-Chi-Minh-Stadt zu besuchen oder das fruchtbare Mekong-Delta kennenzulernen.
9. Tag Tag auf See
10. Tag Laem Chabang
Ausgangspunkt für einen Ausflug nach Bangkok. Die thailändische Hauptstadt fasziniert mit prachtvollen Tempeln, schwimmenden Märkten und einer einzigartigen Mischung aus Tradition und Moderne.
11. Tag Ko Samui
Die beliebte Ferieninsel empfängt Sie mit palmengesäumten Stränden, tropischen Landschaften und entspannter Atmosphäre.
13. Tag Singapur
Ankunft und Ausschiffung in Singapur. Die moderne Stadt begeistert mit futuristischer Architektur, kultureller Vielfalt und einer der beeindruckendsten Skylines Asiens.
Kreuzfahrt 13 Tage ab Hongkong bis Singapur
- Geräumige Balkonkabine mit Meerblick
- Spezialitätenrestaurants mit Steakhouse, Sushi uvm.
- Erstklassiges Entertainment an Bord
- Sportangebote und Wellnessbereich
- Deutschsprachiger Gästeservice (je nach Route/Gästeaufkommen)
- Free At Sea™-Upgrade für CHF 401.– p. P. Inklusive:
- Premium-Getränke in allen Bars und Restaurants
- Dinner in Spezialitätenrestaurants
- High-Speed-Internetminuten
- Ermässigung auf Landausflüge
- An- und Abreise
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Spezialitätenrestaurants
- Getränke, welche nicht bereits inbegriffen sind
- Landausflüge
- Medizinische Versorgung
- Reiseversicherung
- Preisänderungen und Verfügbarkeit unter Vorbehalt.
- Es gelten die Allgemeinen Vertrags- und Rahmenbedingungen der Reederei.
Preise
13 Tage / 12 Nächte ab CHF 3467.– / pro Person