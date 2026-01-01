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Asiens Vielfalt zwischen Hongkong und Singapur ab Hongkong

Diese abwechslungsreiche Reise an Bord der Norwegian Jade verbindet die schönsten Küsten Südostasiens mit exotischen Inselwelten, faszinierenden Metropolen und kulturellen Höhepunkten. Von den Philippinen über Malaysia und Brunei bis nach Vietnam, Thailand und Singapur erleben Sie die beeindruckende Vielfalt Asiens auf einer einzigen Kreuzfahrt.

Reisedatum
03.01. - 15.01.2028
Asiens Vielfalt zwischen Hongkong und Singapur ab Hongkong
ab CHF 3467.– / pro Person
ab Hongkong bis Singapur
Highlights:
- Trauminseln der Philippinen mit Coron und Puerto Princesa
- Bangkok, Ho-Chi-Minh-Stadt und Singapur auf einer Reise
- Faszinierende Kulturen von Südostasien
Icon calendar 13 Tage / 12 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Hongkong

Einschiffung in einer der spannendsten Metropolen Asiens. Moderne Wolkenkratzer, traditionelle Tempel und eine ausgezeichnete Küche prägen das Stadtbild.

2. Tag Tag auf See

3. Tag Coron

Die philippinische Inselwelt begeistert mit türkisfarbenem Wasser, Kalksteinfelsen und spektakulären Lagunen. Coron zählt zu den schönsten Naturparadiesen des Landes.

4. Tag Puerto Princesa

Auf Palawan erwarten Sie tropische Landschaften, traumhafte Strände und eine der schönsten Regionen der Philippinen.

5. Tag Kota Kinabalu

Die Hauptstadt Sabahs auf Borneo begeistert mit kultureller Vielfalt, tropischer Vegetation und beeindruckenden Ausblicken auf den Mount Kinabalu.

6. Tag Muara

Von Bruneis wichtigstem Hafen aus entdecken Sie den kleinen Sultanstaat mit seinen prächtigen Moscheen, Regenwäldern und seiner faszinierenden Geschichte.

7. Tag Tag auf See

8. Tag Phu My

Von Phu My aus haben Sie die Möglichkeit, die pulsierende Metropole Ho-Chi-Minh-Stadt zu besuchen oder das fruchtbare Mekong-Delta kennenzulernen.

9. Tag Tag auf See

10. Tag Laem Chabang

Ausgangspunkt für einen Ausflug nach Bangkok. Die thailändische Hauptstadt fasziniert mit prachtvollen Tempeln, schwimmenden Märkten und einer einzigartigen Mischung aus Tradition und Moderne.

11. Tag Ko Samui

Die beliebte Ferieninsel empfängt Sie mit palmengesäumten Stränden, tropischen Landschaften und entspannter Atmosphäre.

13. Tag Singapur

Ankunft und Ausschiffung in Singapur. Die moderne Stadt begeistert mit futuristischer Architektur, kultureller Vielfalt und einer der beeindruckendsten Skylines Asiens.

Kreuzfahrt 13 Tage ab Hongkong bis Singapur
Im Preis inbegriffen
  • Geräumige Balkonkabine mit Meerblick
  • Spezialitätenrestaurants mit Steakhouse, Sushi uvm.
  • Erstklassiges Entertainment an Bord
  • Sportangebote und Wellnessbereich
  • Deutschsprachiger Gästeservice (je nach Route/Gästeaufkommen)
  • Free At Sea™-Upgrade für CHF 401.– p. P. Inklusive:
  • Premium-Getränke in allen Bars und Restaurants
  • Dinner in Spezialitätenrestaurants
  • High-Speed-Internetminuten
  • Ermässigung auf Landausflüge
Nicht im Preis inbegriffen
  • An- und Abreise
  • Persönliche Ausgaben an Bord
  • Spezialitätenrestaurants
  • Getränke, welche nicht bereits inbegriffen sind
  • Landausflüge
  • Medizinische Versorgung
  • Reiseversicherung
Hinweise
  • Preisänderungen und Verfügbarkeit unter Vorbehalt.
  • Es gelten die Allgemeinen Vertrags- und Rahmenbedingungen der Reederei.

Preise
13 Tage / 12 Nächte ab CHF 3467.– / pro Person

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