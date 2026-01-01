1 . Tag Hongkong Einschiffung in einer der spannendsten Metropolen Asiens. Moderne Wolkenkratzer, traditionelle Tempel und eine ausgezeichnete Küche prägen das Stadtbild.

2 . Tag Tag auf See

3 . Tag Coron Die philippinische Inselwelt begeistert mit türkisfarbenem Wasser, Kalksteinfelsen und spektakulären Lagunen. Coron zählt zu den schönsten Naturparadiesen des Landes.

4 . Tag Puerto Princesa Auf Palawan erwarten Sie tropische Landschaften, traumhafte Strände und eine der schönsten Regionen der Philippinen.

5 . Tag Kota Kinabalu Die Hauptstadt Sabahs auf Borneo begeistert mit kultureller Vielfalt, tropischer Vegetation und beeindruckenden Ausblicken auf den Mount Kinabalu.

6 . Tag Muara Von Bruneis wichtigstem Hafen aus entdecken Sie den kleinen Sultanstaat mit seinen prächtigen Moscheen, Regenwäldern und seiner faszinierenden Geschichte.

7 . Tag Tag auf See

8 . Tag Phu My Von Phu My aus haben Sie die Möglichkeit, die pulsierende Metropole Ho-Chi-Minh-Stadt zu besuchen oder das fruchtbare Mekong-Delta kennenzulernen.

9 . Tag Tag auf See

10 . Tag Laem Chabang Ausgangspunkt für einen Ausflug nach Bangkok. Die thailändische Hauptstadt fasziniert mit prachtvollen Tempeln, schwimmenden Märkten und einer einzigartigen Mischung aus Tradition und Moderne.

11 . Tag Ko Samui Die beliebte Ferieninsel empfängt Sie mit palmengesäumten Stränden, tropischen Landschaften und entspannter Atmosphäre.

13 . Tag Singapur Ankunft und Ausschiffung in Singapur. Die moderne Stadt begeistert mit futuristischer Architektur, kultureller Vielfalt und einer der beeindruckendsten Skylines Asiens.