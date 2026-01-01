1 . Tag Miami, Einschiffung In Miami gehen Sie an Bord und werden herzlich begrüsst, während die Skyline und Palmenkulisse Ihnen einen lebhaften Start in die Reise bietet. Nachdem Sie Ihre Kabine betreten haben, können Sie das Schiff erkunden und Ihren ersten Abend entspannt genießen.

2 . Tag Erholung auf See Sie verbringen einen ruhigen Tag auf See und lassen sich von der warmen Meeresbrise verwöhnen. Ob am Pool, im Spa oder bei einem gemütlichen Spaziergang an Deck – Sie geniessen die Zeit in Ihrem eigenen Tempo.

3 . Tag Puerto Plata Puerto Plata empfängt Sie mit farbenfroher Kolonialarchitektur und traumhaften Stränden. Sie erkunden historische Plätze oder genießen die Sonne an der Küste der Dominikanischen Republik.

4 . Tag St. Thomas St. Thomas beeindruckt mit türkisfarbenen Buchten und einem lebhaften Stadtzentrum. Sie können die Aussicht vom Paradise Point geniessen oder einen entspannten Tag an einem der berühmten Strände verbringen.

5 . Tag Tortola Tortola verwöhnt Sie mit üppiger Natur, sanften Hügeln und herrlichen Stränden. Sie entdecken charmante Inselorte oder geniessen die Ruhe in einer der abgelegenen Buchten.

6 . Tag Erholung auf See Ein weiterer Seetag schenkt Ihnen erholsame Stunden und bietet die Gelegenheit, sich verwöhnen zu lassen. Sie entspannen an Deck, geniessen gastronomische Highlights oder nutzen das abwechslungsreiche Bordprogramm.

7 . Tag Great Stirrup Cay Great Stirrup Cay begeistert mit weißen Sandstränden, kristallklarem Wasser und einer entspannten Privatinsel‑Atmosphäre. Sie verbringen den Tag beim Schnorcheln, Relaxen oder bei Wassersportaktivitäten in paradiesischer Umgebung.

8 . Tag Miami, Ausschiffung Zurück in Miami endet Ihre Reise mit einer geordneten Ausschiffung. Sie verabschieden sich vom Schiff und nehmen viele sonnige Eindrücke und erholsame Erinnerungen mit auf Ihre Heim- oder Weiterreise.