Trauminseln und exotische Farben erleben ab Miami
Trauminseln und exotische Farben erleben ab Miami
ab CHF 1716.– / pro Person
ab/bis Miami
Highlights:
- Brandneue «Norwegian Luna»
- 10-stöckige Free-Fall Rutsche
- St. Thomas – Hafenstadt mit Shopping und Geschichte
- Great Stirrup Cay – privates Inselparadies
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Miami, Einschiffung
In Miami gehen Sie an Bord und werden herzlich begrüsst, während die Skyline und Palmenkulisse Ihnen einen lebhaften Start in die Reise bietet. Nachdem Sie Ihre Kabine betreten haben, können Sie das Schiff erkunden und Ihren ersten Abend entspannt genießen.
2. Tag Erholung auf See
Sie verbringen einen ruhigen Tag auf See und lassen sich von der warmen Meeresbrise verwöhnen. Ob am Pool, im Spa oder bei einem gemütlichen Spaziergang an Deck – Sie geniessen die Zeit in Ihrem eigenen Tempo.
3. Tag Puerto Plata
Puerto Plata empfängt Sie mit farbenfroher Kolonialarchitektur und traumhaften Stränden. Sie erkunden historische Plätze oder genießen die Sonne an der Küste der Dominikanischen Republik.
4. Tag St. Thomas
St. Thomas beeindruckt mit türkisfarbenen Buchten und einem lebhaften Stadtzentrum. Sie können die Aussicht vom Paradise Point geniessen oder einen entspannten Tag an einem der berühmten Strände verbringen.
5. Tag Tortola
Tortola verwöhnt Sie mit üppiger Natur, sanften Hügeln und herrlichen Stränden. Sie entdecken charmante Inselorte oder geniessen die Ruhe in einer der abgelegenen Buchten.
6. Tag Erholung auf See
Ein weiterer Seetag schenkt Ihnen erholsame Stunden und bietet die Gelegenheit, sich verwöhnen zu lassen. Sie entspannen an Deck, geniessen gastronomische Highlights oder nutzen das abwechslungsreiche Bordprogramm.
7. Tag Great Stirrup Cay
Great Stirrup Cay begeistert mit weißen Sandstränden, kristallklarem Wasser und einer entspannten Privatinsel‑Atmosphäre. Sie verbringen den Tag beim Schnorcheln, Relaxen oder bei Wassersportaktivitäten in paradiesischer Umgebung.
8. Tag Miami, Ausschiffung
Zurück in Miami endet Ihre Reise mit einer geordneten Ausschiffung. Sie verabschieden sich vom Schiff und nehmen viele sonnige Eindrücke und erholsame Erinnerungen mit auf Ihre Heim- oder Weiterreise.
Kreuzfahrt 8 Tage ab/bis Miami
- Geräumige Balkonkabine mit Meerblick
- Kulinarische Vielfalt in bis zu 17 Restaurants
- Ocean Boulevard mit Promendae ums Schiff
- Vielfältiges Entertainment mit Tehater Shows und Musik-Acts
- Deutschsprachiger Gästeservice (je nach Route/Gästeaufkommen)
- Free At Sea™-Upgrade für CHF 271.– p. P. Inklusive:
- Premium-Getränke in allen Bars und Restaurants
- Dinner in Spezialitätenrestaurants
- High-Speed-Internetminuten
- Ermässigung auf Landausflüge
- An- und Abreise
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Spezialitätenrestaurants
- Getränke, welche nicht bereits inbegriffen sind
- Landausflüge
- Medizinische Versorgung
- Reiseversicherung
- Preisänderungen und Verfügbarkeit unter Vorbehalt.
- Es gelten die Allgemeinen Vertrags- und Rahmenbedingungen der Reederei.
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1716.– / pro Person