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Trauminseln und exotische Farben erleben ab Miami

Mit der «Norwegian Luna» entdecken Sie die Karibik von ihrer farbenfrohen und warmherzigen Seite. In St. Thomas schnorcheln Sie in Turtle Cove zwischen Meeresschildkröten und leuchtenden Fischschwärmen. Tortola begeistert mit weissen Sandstränden und der markanten Felslandschaft von The Baths. Auf Great Stirrup Cay, der Privatinsel von Norwegian, erwarten Sie entspannte Stunden, vielfältige Wassersportmöglichkeiten und ein besonderer Ausflug zu einem Strand, an dem Sie mit den berühmten Schweinen der Bahamas schwimmen können – ein Erlebnis, das lange nachklingt und unvergessliche Ferienmomente schafft.

Reisedatum
14.10. - 21.10.2026
Trauminseln und exotische Farben erleben ab Miami
ab CHF 1716.– / pro Person
ab/bis Miami
Highlights:
- Brandneue «Norwegian Luna»
- 10-stöckige Free-Fall Rutsche
- St. Thomas &ndash; Hafenstadt mit Shopping und Geschichte
- Great Stirrup Cay &ndash; privates Inselparadies
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Miami, Einschiffung

In Miami gehen Sie an Bord und werden herzlich begrüsst, während die Skyline und Palmenkulisse Ihnen einen lebhaften Start in die Reise bietet. Nachdem Sie Ihre Kabine betreten haben, können Sie das Schiff erkunden und Ihren ersten Abend entspannt genießen.

2. Tag Erholung auf See

Sie verbringen einen ruhigen Tag auf See und lassen sich von der warmen Meeresbrise verwöhnen. Ob am Pool, im Spa oder bei einem gemütlichen Spaziergang an Deck – Sie geniessen die Zeit in Ihrem eigenen Tempo.

3. Tag Puerto Plata

Puerto Plata empfängt Sie mit farbenfroher Kolonialarchitektur und traumhaften Stränden. Sie erkunden historische Plätze oder genießen die Sonne an der Küste der Dominikanischen Republik.

4. Tag St. Thomas

St. Thomas beeindruckt mit türkisfarbenen Buchten und einem lebhaften Stadtzentrum. Sie können die Aussicht vom Paradise Point geniessen oder einen entspannten Tag an einem der berühmten Strände verbringen.

5. Tag Tortola

Tortola verwöhnt Sie mit üppiger Natur, sanften Hügeln und herrlichen Stränden. Sie entdecken charmante Inselorte oder geniessen die Ruhe in einer der abgelegenen Buchten.

6. Tag Erholung auf See

Ein weiterer Seetag schenkt Ihnen erholsame Stunden und bietet die Gelegenheit, sich verwöhnen zu lassen. Sie entspannen an Deck, geniessen gastronomische Highlights oder nutzen das abwechslungsreiche Bordprogramm.

7. Tag Great Stirrup Cay

Great Stirrup Cay begeistert mit weißen Sandstränden, kristallklarem Wasser und einer entspannten Privatinsel‑Atmosphäre. Sie verbringen den Tag beim Schnorcheln, Relaxen oder bei Wassersportaktivitäten in paradiesischer Umgebung.

8. Tag Miami, Ausschiffung

Zurück in Miami endet Ihre Reise mit einer geordneten Ausschiffung. Sie verabschieden sich vom Schiff und nehmen viele sonnige Eindrücke und erholsame Erinnerungen mit auf Ihre Heim- oder Weiterreise.

Kreuzfahrt 8 Tage ab/bis Miami
Im Preis inbegriffen
  • Geräumige Balkonkabine mit Meerblick
  • Kulinarische Vielfalt in bis zu 17 Restaurants
  • Ocean Boulevard mit Promendae ums Schiff
  • Vielfältiges Entertainment mit Tehater Shows und Musik-Acts
  • Deutschsprachiger Gästeservice (je nach Route/Gästeaufkommen)
  • Free At Sea™-Upgrade für CHF 271.– p. P. Inklusive:
  • Premium-Getränke in allen Bars und Restaurants
  • Dinner in Spezialitätenrestaurants
  • High-Speed-Internetminuten
  • Ermässigung auf Landausflüge
Nicht im Preis inbegriffen
  • An- und Abreise
  • Persönliche Ausgaben an Bord
  • Spezialitätenrestaurants
  • Getränke, welche nicht bereits inbegriffen sind
  • Landausflüge
  • Medizinische Versorgung
  • Reiseversicherung
Hinweise
  • Preisänderungen und Verfügbarkeit unter Vorbehalt.
  • Es gelten die Allgemeinen Vertrags- und Rahmenbedingungen der Reederei.

Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1716.– / pro Person

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