Südseeträume und türkisfarbene Lagunen erleben ab Papeete
Südseeträume und türkisfarbene Lagunen erleben ab Papeete
ab CHF 4830.– / pro Person
ab Papeete bis Lautoka
Highlights:
- Entspanntes Premium-Schiff «Norwegian Spirit»
- Bora Bora und Moorea – ikonische Südsee-Lagunen
- Mehrere Inseln, ein Trip – Französisch-Polynesien bis Fidschi
- Exotik pur – Schnorcheln, Strände, Palmen
13 Tage / 12 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Papeete, Einschiffung
In Papeete gehen Sie an Bord und werden herzlich begrüsst, während die Farben und Düfte Tahitis Ihren Reisebeginn begleiten. Nachdem Sie Ihre Kabine bezogen haben, können Sie das Schiff erkunden und Ihren ersten Abend in tropischer Atmosphäre genießen.
2. Tag Moorea
Moorea empfängt Sie mit smaragdgrünen Bergen, glasklaren Lagunen und entspanntem Inselgefühl. Sie entdecken die Schönheit der Insel bei einer Rundfahrt oder geniessen ruhige Momente am Strand.
3. Tag Raiatea
Auf Raiatea erleben Sie eine Insel voller Kultur und ursprünglicher Natur, die als heilige Wiege Polynesiens gilt. Sie erkunden Tempelstätten, geniessen Ausblicke auf türkisfarbene Buchten und spüren die besondere Stimmung der Insel.
4. Tag Bora Bora
Bora Bora fasziniert mit einer der berühmtesten Lagunen der Welt, in der unzählige Blautöne miteinander verschmelzen. Sie können an den traumhaften Stränden entspannen oder die Unterwasserwelt bei einem Ausflug entdecken.
5. Tag Erholung auf See
Sie geniessen einen entspannten Tag an Bord und lassen die unendliche Weite des Pazifiks auf sich wirken. Wellness, gutes Essen und viel Ruhe begleiten Sie durch diesen erholsamen Reisetag.
6. Tag Rarotonga
Rarotonga verzaubert mit üppiger Vegetation, weißen Stränden und einer gelassenen Lebensart. Sie erkunden die Insel per Bus oder Fahrrad und erleben die herzliche Atmosphäre der Cookinseln hautnah.
7. Tag Erholung auf See
Ein weiterer Seetag schenkt Ihnen wertvolle Momente zur Entspannung. Sie können das Bordangebot nutzen oder einfach dem Rauschen der Wellen lauschen.
8. Tag Pago Pago
Pago Pago auf Amerikanisch-Samoa empfängt Sie mit grünen Vulkanhängen und einer beeindruckenden Naturkulisse. Sie erleben eine Mischung aus polynesischer Gastfreundschaft und tropischer Ursprünglichkeit.
9. Tag Apia
In Apia, der Hauptstadt Samoas, entdecken Sie farbenfrohe Märkte, lebendige Traditionen und ein warmes, freundliches Ambiente. Sie erfahren mehr über die Kultur des Landes oder erkunden idyllische Strände in der Umgebung.
10. Tag Erholung auf See
Sie geniessen einen Tag voller Ruhe, an dem Sie sich einfach treiben lassen können. Der Blick auf den endlosen Horizont sorgt für entspannte Gedanken und wohltuende Gelassenheit.
11. Tag Savusavu
Savusavu auf Fidschi überrascht mit heissen Quellen, üppiger Natur und einer entspannten Dorfatmosphäre. Sie geniessen tropisches Flair und erkunden die grüne Umgebung der Insel.
12. Tag Dravuni
Dravuni bietet Ihnen eine kleine, idyllische Südseeinsel mit kristallklarem Wasser und feinem Sandstrand. Sie verbringen einen Tag in paradiesischer Ruhe und geniessen die Schönheit einer nahezu unberührten Umgebung.
13. Tag Lautoka, Ausschiffung
Lautoka begrüsst Sie mit Zuckerrohrfeldern, freundlichen Menschen und einem lebendigen Stadtzentrum. Sie können die Natur Fidschis entdecken oder gemütlich durch die Strassen flanieren.
Kreuzfahrt 13 Tage ab Papeete bis Lautoka
- Geräumige Balkonkabine mit Meerblick
- Spezialitätenrestaurants mit Steakhouse, Sushi uvm.
- Erstklassiges Entertainment an Bord
- Sportangebote und Wellnessbereich
- Deutschsprachiger Gästeservice (je nach Route/Gästeaufkommen)
- Free At Sea™-Upgrade für CHF 446.– p. P. Inklusive:
- Premium-Getränke in allen Bars und Restaurants
- Dinner in Spezialitätenrestaurants
- High-Speed-Internetminuten
- Ermässigung auf Landausflüge
- An- und Abreise
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Spezialitätenrestaurants
- Getränke, welche nicht bereits inbegriffen sind
- Landausflüge
- Medizinische Versorgung
- Reiseversicherung
- Preisänderungen und Verfügbarkeit unter Vorbehalt.
- Es gelten die Allgemeinen Vertrags- und Rahmenbedingungen der Reederei.
Preise
13 Tage / 12 Nächte ab CHF 4830.– / pro Person