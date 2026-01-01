1 . Tag Papeete, Einschiffung In Papeete gehen Sie an Bord und werden herzlich begrüsst, während die Farben und Düfte Tahitis Ihren Reisebeginn begleiten. Nachdem Sie Ihre Kabine bezogen haben, können Sie das Schiff erkunden und Ihren ersten Abend in tropischer Atmosphäre genießen.

2 . Tag Moorea Moorea empfängt Sie mit smaragdgrünen Bergen, glasklaren Lagunen und entspanntem Inselgefühl. Sie entdecken die Schönheit der Insel bei einer Rundfahrt oder geniessen ruhige Momente am Strand.

3 . Tag Raiatea Auf Raiatea erleben Sie eine Insel voller Kultur und ursprünglicher Natur, die als heilige Wiege Polynesiens gilt. Sie erkunden Tempelstätten, geniessen Ausblicke auf türkisfarbene Buchten und spüren die besondere Stimmung der Insel.

4 . Tag Bora Bora Bora Bora fasziniert mit einer der berühmtesten Lagunen der Welt, in der unzählige Blautöne miteinander verschmelzen. Sie können an den traumhaften Stränden entspannen oder die Unterwasserwelt bei einem Ausflug entdecken.

5 . Tag Erholung auf See Sie geniessen einen entspannten Tag an Bord und lassen die unendliche Weite des Pazifiks auf sich wirken. Wellness, gutes Essen und viel Ruhe begleiten Sie durch diesen erholsamen Reisetag.

6 . Tag Rarotonga Rarotonga verzaubert mit üppiger Vegetation, weißen Stränden und einer gelassenen Lebensart. Sie erkunden die Insel per Bus oder Fahrrad und erleben die herzliche Atmosphäre der Cookinseln hautnah.

7 . Tag Erholung auf See Ein weiterer Seetag schenkt Ihnen wertvolle Momente zur Entspannung. Sie können das Bordangebot nutzen oder einfach dem Rauschen der Wellen lauschen.

8 . Tag Pago Pago Pago Pago auf Amerikanisch-Samoa empfängt Sie mit grünen Vulkanhängen und einer beeindruckenden Naturkulisse. Sie erleben eine Mischung aus polynesischer Gastfreundschaft und tropischer Ursprünglichkeit.

9 . Tag Apia In Apia, der Hauptstadt Samoas, entdecken Sie farbenfrohe Märkte, lebendige Traditionen und ein warmes, freundliches Ambiente. Sie erfahren mehr über die Kultur des Landes oder erkunden idyllische Strände in der Umgebung.

10 . Tag Erholung auf See Sie geniessen einen Tag voller Ruhe, an dem Sie sich einfach treiben lassen können. Der Blick auf den endlosen Horizont sorgt für entspannte Gedanken und wohltuende Gelassenheit.

11 . Tag Savusavu Savusavu auf Fidschi überrascht mit heissen Quellen, üppiger Natur und einer entspannten Dorfatmosphäre. Sie geniessen tropisches Flair und erkunden die grüne Umgebung der Insel.

12 . Tag Dravuni Dravuni bietet Ihnen eine kleine, idyllische Südseeinsel mit kristallklarem Wasser und feinem Sandstrand. Sie verbringen einen Tag in paradiesischer Ruhe und geniessen die Schönheit einer nahezu unberührten Umgebung.

13 . Tag Lautoka, Ausschiffung Lautoka begrüsst Sie mit Zuckerrohrfeldern, freundlichen Menschen und einem lebendigen Stadtzentrum. Sie können die Natur Fidschis entdecken oder gemütlich durch die Strassen flanieren.