Karibische Inselträume mit der Norwegian Prima ab San Juan
Karibische Inselträume mit der Norwegian Prima ab San Juan
ab CHF 1773.– / pro Person
ab/bis San Juan
Highlights:
- Traumstrände und türkisfarbenes Wasser auf Aruba und Curaçao
- Viel Zeit in den schönsten Inselhäfen der südlichen Karibik
- Moderner Lifestyle und Freestyle Cruising
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag San Juan
Einschiffung in Puerto Ricos geschichtsträchtiger Hauptstadt. Nutzen Sie die Gelegenheit, durch die farbenfrohen Gassen der Altstadt zu schlendern, bevor die Norwegian Prima am Abend in See sticht.
2. Tag Tag auf See
3. Tag Aruba
Die „One Happy Island“ begeistert mit endlosen Sandstränden, glasklarem Wasser und entspanntem karibischem Flair. Oranjestad lädt zudem zum Bummeln und Einkaufen ein.
4. Tag Curacao
In Willemstad erwarten Sie farbenfrohe Kolonialbauten, kleine Gassen und eine entspannte Atmosphäre. Die Insel ist bekannt für ihre wunderschönen Buchten und ausgezeichneten Schnorchelreviere.
5. Tag Tag auf See
6. Tag St. Thomas
Die US Virgin Islands begeistern mit traumhaften Stränden und spektakulären Aussichtspunkten. Charlotte Amalie gilt ausserdem als eines der beliebtesten Shoppingziele der Karibik.
7. Tag Tortola
Die grösste Insel der Britischen Jungferninseln beeindruckt mit grünen Hügeln, paradiesischen Stränden und einer entspannten Atmosphäre. Perfekt für einen letzten Karibiktag.
8. Tag San Juan
Rückkehr nach Puerto Rico und Ausschiffung. Individuelle Heimreise oder Verlängerung Ihres Aufenthalts in San Juan.
Kreuzfahrt 8 Tage ab/bis San Juan
- Geräumige Balkonkabine mit Meerblick
- Spezialitätenrestaurants mit Steakhouse, Sushi uvm.
- Erstklassiges Entertainment an Bord
- Sportangebote und Wellnessbereich
- Deutschsprachiger Gästeservice (je nach Route/Gästeaufkommen)
- Free At Sea™-Upgrade für CHF 272.– p. P. Inklusive:
- Premium-Getränke in allen Bars und Restaurants
- Dinner in Spezialitätenrestaurants
- Highspeed Interntentminuten
- Ermässigung auf Landausflüge
- An- und Abreise
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Spezialitätenrestaurants
- Getränke, welche nicht bereits inbegriffen sind
- Landausflüge
- Medizinische Versorgung
- Reiseversicherung
- Preisänderungen und Verfügbarkeit unter Vorbehalt.
- Es gelten die Allgemeinen Vertrags- und Rahmenbedingungen der Reederei.
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1773.– / pro Person