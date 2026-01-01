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Karibische Inselträume mit der Norwegian Prima ab San Juan

Erleben Sie die schönsten Inseln der südlichen Karibik auf einer abwechslungsreichen Kreuzfahrt ab San Juan. Traumhafte Strände, türkisfarbenes Meer und karibische Lebensfreude erwarten Sie auf Aruba, Curaçao, St. Thomas und Tortola. An Bord der modernen Norwegian Prima geniessen Sie dabei Komfort, Freiheit und das innovative Freestyle Cruising-Konzept von Norwegian Cruise Line.


Reisedatum
14.03. - 21.03.2027
Karibische Inselträume mit der Norwegian Prima ab San Juan
ab CHF 1773.– / pro Person
ab/bis San Juan
Highlights:
- Traumstrände und türkisfarbenes Wasser auf Aruba und Curaçao
- Viel Zeit in den schönsten Inselhäfen der südlichen Karibik
- Moderner Lifestyle und Freestyle Cruising
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag San Juan

Einschiffung in Puerto Ricos geschichtsträchtiger Hauptstadt. Nutzen Sie die Gelegenheit, durch die farbenfrohen Gassen der Altstadt zu schlendern, bevor die Norwegian Prima am Abend in See sticht.

2. Tag Tag auf See

3. Tag Aruba

Die „One Happy Island“ begeistert mit endlosen Sandstränden, glasklarem Wasser und entspanntem karibischem Flair. Oranjestad lädt zudem zum Bummeln und Einkaufen ein.

4. Tag Curacao

In Willemstad erwarten Sie farbenfrohe Kolonialbauten, kleine Gassen und eine entspannte Atmosphäre. Die Insel ist bekannt für ihre wunderschönen Buchten und ausgezeichneten Schnorchelreviere.

5. Tag Tag auf See

6. Tag St. Thomas

Die US Virgin Islands begeistern mit traumhaften Stränden und spektakulären Aussichtspunkten. Charlotte Amalie gilt ausserdem als eines der beliebtesten Shoppingziele der Karibik.

7. Tag Tortola

Die grösste Insel der Britischen Jungferninseln beeindruckt mit grünen Hügeln, paradiesischen Stränden und einer entspannten Atmosphäre. Perfekt für einen letzten Karibiktag.

8. Tag San Juan

Rückkehr nach Puerto Rico und Ausschiffung. Individuelle Heimreise oder Verlängerung Ihres Aufenthalts in San Juan.

Kreuzfahrt 8 Tage ab/bis San Juan
Im Preis inbegriffen
  • Geräumige Balkonkabine mit Meerblick
  • Spezialitätenrestaurants mit Steakhouse, Sushi uvm.
  • Erstklassiges Entertainment an Bord
  • Sportangebote und Wellnessbereich
  • Deutschsprachiger Gästeservice (je nach Route/Gästeaufkommen)
  • Free At Sea™-Upgrade für CHF 272.– p. P. Inklusive:
  • Premium-Getränke in allen Bars und Restaurants
  • Dinner in Spezialitätenrestaurants
  • Highspeed Interntentminuten
  • Ermässigung auf Landausflüge
Nicht im Preis inbegriffen
  • An- und Abreise
  • Persönliche Ausgaben an Bord
  • Spezialitätenrestaurants
  • Getränke, welche nicht bereits inbegriffen sind
  • Landausflüge
  • Medizinische Versorgung
  • Reiseversicherung
Hinweise
  • Preisänderungen und Verfügbarkeit unter Vorbehalt.
  • Es gelten die Allgemeinen Vertrags- und Rahmenbedingungen der Reederei.

Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1773.– / pro Person

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