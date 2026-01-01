1 . Tag San Juan Einschiffung in Puerto Ricos geschichtsträchtiger Hauptstadt. Nutzen Sie die Gelegenheit, durch die farbenfrohen Gassen der Altstadt zu schlendern, bevor die Norwegian Prima am Abend in See sticht.

2 . Tag Tag auf See

3 . Tag Aruba Die „One Happy Island“ begeistert mit endlosen Sandstränden, glasklarem Wasser und entspanntem karibischem Flair. Oranjestad lädt zudem zum Bummeln und Einkaufen ein.

4 . Tag Curacao In Willemstad erwarten Sie farbenfrohe Kolonialbauten, kleine Gassen und eine entspannte Atmosphäre. Die Insel ist bekannt für ihre wunderschönen Buchten und ausgezeichneten Schnorchelreviere.

5 . Tag Tag auf See

6 . Tag St. Thomas Die US Virgin Islands begeistern mit traumhaften Stränden und spektakulären Aussichtspunkten. Charlotte Amalie gilt ausserdem als eines der beliebtesten Shoppingziele der Karibik.

7 . Tag Tortola Die grösste Insel der Britischen Jungferninseln beeindruckt mit grünen Hügeln, paradiesischen Stränden und einer entspannten Atmosphäre. Perfekt für einen letzten Karibiktag.

8 . Tag San Juan Rückkehr nach Puerto Rico und Ausschiffung. Individuelle Heimreise oder Verlängerung Ihres Aufenthalts in San Juan.