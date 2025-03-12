1 . Tag Zürich – Miami, USA Flug mit renommierter Airline von Zürich nach Miami. Transfer zum Hotel. Eine Übernachtung in einem guten Mittelklassehotel.

2 . Tag Miami, USA Transfer vom Hotel zum Hafen, wo Sie die Norwegian Bliss begrüsst. Einschiffung und abends Ausfahrt aus dem Hafen.

3-4 . Tag Erholung auf See Machen Sie sich mit den Annehmlichkeiten an Bord vertraut.

5 . Tag Cartagena, Kolumbien Entdecken Sie die alte Festungsstadt Cartagena mit ihrer Geschichte von Eroberern und Piraten.

6 . Tag Colón, Panama Erleben Sie die karibische Hafenstadt Colón mit ihrer faszinierenden Aussicht auf die Einfahrt zum berühmten Panamakanal.

7 . Tag Durchfahrt Panamakanal Erleben Sie die beeindruckende Durchfahrt durch den Panamakanal, ein technisches Wunderwerk, das die Ozeane verbindet.

8 . Tag Erholung auf See Geniessen Sie den freien Tag auf Hoher See.

9 . Tag Puntarenas, Costa Rica Erkunden Sie die Hafenstadt Puntarenas zu Fuss und entdecken Sie die vielfarbigen Cottages und lokalen Märkte. Oder unternehmen Sie eine Tour in den tropischen Regenwald von Carara.

10 . Tag Erholung auf See Geniessen Sie das Angebot Ihres Kreuzfahrtschiffes.

11 . Tag Puerto Quetzal, Guatemala Besuchen Sie das idyllische Fischerdorf Puerto Quetzal und unternehmen Sie einen Ausflug nach Antigua.

12 . Tag Erholung auf See Lassen Sie die Seele baumeln.

13 . Tag Manzanillo, Mexiko Entdecken Sie das idyllische Fischerdorf Manzanillo mit seinen spektakulären, schneebedeckten Vulkanen.

14 . Tag Puerto Vallarta, Mexiko Geniessen Sie die entspannte Atmosphäre von Puerto Vallarta mit seinen 26 Meilen an spektakulären Stränden.

15 . Tag Cabo San Lucas, Mexiko Erleben Sie das Wahrzeichen von Cabo, El Arco, und die spektakuläre Bucht von «Lands End».

16 . Tag Erholung auf See Verbringen Sie den freien Tag nach Ihren Wünschen.

17 . Tag Los Angeles, USA Frühmorgens Ankunft in Los Angeles. Nach der Ausschiffung Transfer zu Ihrem Hotel, wo Sie zwei Nächte verbringen.

18 . Tag Los Angeles, USA Los Angeles hat vieles zu bieten: Sehen Sie sich in Venice Beach etwas um oder erkunden Sie den Rodeo Drive. Spazieren Sie auf dem Walk of Fame in Hollywood. Gestalten Sie den Tag ganz nach Ihren Wünschen.

19 . Tag Los Angeles, USA – Zürich Den Vormittag geniessen Sie zur freien Verfügung. Am Nachmittag Transfer zum Flughafen Los Angeles. Anschliessend Rückflug in die Schweiz. Die Ankunft in der Schweiz erfolgt einen Tag später.