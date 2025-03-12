Entdeckerreise durch den Panamakanal ab Zürich
Entdeckerreise durch den Panamakanal ab Zürich
ab CHF 4390.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights:
- Festungsstadt Cartagena
- Panamakanal
- Idyllische Fischerdörfer
- Bucht von «Lands End»
19 Tage / 18 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Zürich – Miami, USA
Flug mit renommierter Airline von Zürich nach Miami. Transfer zum Hotel. Eine Übernachtung in einem guten Mittelklassehotel.
2. Tag Miami, USA
Transfer vom Hotel zum Hafen, wo Sie die Norwegian Bliss begrüsst. Einschiffung und abends Ausfahrt aus dem Hafen.
3-4. Tag Erholung auf See
Machen Sie sich mit den Annehmlichkeiten an Bord vertraut.
5. Tag Cartagena, Kolumbien
Entdecken Sie die alte Festungsstadt Cartagena mit ihrer Geschichte von Eroberern und Piraten.
6. Tag Colón, Panama
Erleben Sie die karibische Hafenstadt Colón mit ihrer faszinierenden Aussicht auf die Einfahrt zum berühmten Panamakanal.
7. Tag Durchfahrt Panamakanal
Erleben Sie die beeindruckende Durchfahrt durch den Panamakanal, ein technisches Wunderwerk, das die Ozeane verbindet.
8. Tag Erholung auf See
Geniessen Sie den freien Tag auf Hoher See.
9. Tag Puntarenas, Costa Rica
Erkunden Sie die Hafenstadt Puntarenas zu Fuss und entdecken Sie die vielfarbigen Cottages und lokalen Märkte. Oder unternehmen Sie eine Tour in den tropischen Regenwald von Carara.
10. Tag Erholung auf See
Geniessen Sie das Angebot Ihres Kreuzfahrtschiffes.
11. Tag Puerto Quetzal, Guatemala
Besuchen Sie das idyllische Fischerdorf Puerto Quetzal und unternehmen Sie einen Ausflug nach Antigua.
12. Tag Erholung auf See
Lassen Sie die Seele baumeln.
13. Tag Manzanillo, Mexiko
Entdecken Sie das idyllische Fischerdorf Manzanillo mit seinen spektakulären, schneebedeckten Vulkanen.
14. Tag Puerto Vallarta, Mexiko
Geniessen Sie die entspannte Atmosphäre von Puerto Vallarta mit seinen 26 Meilen an spektakulären Stränden.
15. Tag Cabo San Lucas, Mexiko
Erleben Sie das Wahrzeichen von Cabo, El Arco, und die spektakuläre Bucht von «Lands End».
16. Tag Erholung auf See
Verbringen Sie den freien Tag nach Ihren Wünschen.
17. Tag Los Angeles, USA
Frühmorgens Ankunft in Los Angeles. Nach der Ausschiffung Transfer zu Ihrem Hotel, wo Sie zwei Nächte verbringen.
18. Tag Los Angeles, USA
Los Angeles hat vieles zu bieten: Sehen Sie sich in Venice Beach etwas um oder erkunden Sie den Rodeo Drive. Spazieren Sie auf dem Walk of Fame in Hollywood. Gestalten Sie den Tag ganz nach Ihren Wünschen.
19. Tag Los Angeles, USA – Zürich
Den Vormittag geniessen Sie zur freien Verfügung. Am Nachmittag Transfer zum Flughafen Los Angeles. Anschliessend Rückflug in die Schweiz. Die Ankunft in der Schweiz erfolgt einen Tag später.
Kreuzfahrt 19 Tage ab/bis Zürich
- Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
- Vollpension an Bord
- Unterhaltungsprogramm an Bord
- Nutzung der meisten Freizeiteinrichtungen
- Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
- Hafen- und Sicherheitsgebühren
- Knecht reisen Spezial: Free-at-Sea-Urlaubsupgrade, inkl. Premium-Getränke, Spezialitätenrestaurant-Paket, Landausflugsrabatte sowie Internetminuten geschenkt (bei Buchung bis 30.08.2024)
- Hin- und Rückflug ab/bis Zürich in Economy Class mit renommierter Airline (Business Class zum Aufpreis von CHF 4200.– pro Person buchbar)
- 1 Vorübernachtung in Miami in einem Mittelklassehotel, ohne Verpflegung
- 2 Übernachtungen nach der Kreuzfahrt in Los Angeles in einem Mittelklassehotel, ohne Verpflegung
- Transfer Flughafen – Hotel – Hafen v.v.
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Landausflüge
- Crew-Trinkgelder i. H.v. USD 20.– p. P./Tag
- Reiseversicherung
- ESTA-Einreisegenehmigung (ca. USD 21.–)
Preise
19 Tage / 18 Nächte ab CHF 4390.– / pro Person