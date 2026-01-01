Südamerika & Antarktis mit der Norwegian Star ab Buenos Aires
Südamerika & Antarktis mit der Norwegian Star ab Buenos Aires
ab CHF 5292.– / pro Person
ab Buenos Aires bis San Antonio
Highlights:
- Falklandinseln und die Tierwelt Patagoniens
- Landschaftserlebnis Antarktis mit Elephant Island und Paradise Bay
- Ushuaia, die südlichste Stadt der Welt, und die Fjorde Chiles
16 Tage / 15 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Buenos Aires
Einschiffung in der argentinischen Hauptstadt. Tango, beeindruckende Architektur und südamerikanisches Lebensgefühl begleiten den Auftakt Ihrer Reise.
2. Tag Montevideo
Uruguays Hauptstadt begeistert mit kolonialem Charme, breiten Boulevards und einer entspannten Atmosphäre am Río de la Plata.
3. Tag Tag auf See
4. Tag Puerto Madryn
Das Tor zur Halbinsel Valdés ist bekannt für seine spektakuläre Tierwelt mit Seelöwen, Pinguinen und Walen.
5. Tag Tag auf See
6. Tag Port Stanley
Die Hauptstadt der Falklandinseln empfängt Sie mit britischem Flair, faszinierender Geschichte und einer aussergewöhnlichen Vogelwelt.
7. Tag Tag auf See
8. Tag Elephant Island
Die legendäre Insel ist eng mit der Geschichte der berühmten Shackleton-Expedition verbunden und beeindruckt mit gewaltigen Eislandschaften. (vom Schiff aus)
9. Tag Paradise Bay
Heute erleben Sie die Antarktis in ihrer schönsten Form: mächtige Gletscher, Eisberge und eine einzigartige Tierwelt mit Pinguinen, Robben und Seevögeln. (vom Schiff aus)
10. Tag Tag auf See
11. Tag Ushuaia
Die südlichste Stadt der Welt liegt malerisch am Beagle-Kanal und bietet beeindruckende Naturkulissen zwischen Bergen und Meer.
12-13. Tag Tage auf See
14. Tag Puerto Montt
Die Region der chilenischen Seen und Vulkane begeistert mit grünen Landschaften, Fjorden und typisch südchilenischem Charme.
15. Tag Tag auf See
16. Tag Santiago de Chile
Ankunft in San Antonio und Ausschiffung. Individuelle Heimreise oder Verlängerung Ihres Aufenthalts in Chile.
Kreuzfahrt 16 Tage ab Buenos Aires nach San Antonio
- Geräumige Balkonkabine mit Meerblick
- Spezialitätenrestaurants mit Steakhouse, Sushi uvm.
- Erstklassiges Entertainment an Bord
- Sportangebote und Wellnessbereich
- Deutschsprachiger Gästeservice (je nach Route/Gästeaufkommen)
- Free At Sea™-Upgrade für CHF 499.– p. P. Inklusive:
- Premium-Getränke in allen Bars und Restaurants
- Dinner in Spezialitätenrestaurants
- High-Speed-Internetminuten
- Ermässigung auf Landausflüge
- An- und Abreise
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Spezialitätenrestaurants
- Getränke, welche nicht bereits inbegriffen sind
- Landausflüge
- Medizinische Versorgung
- Reiseversicherung
- Preisänderungen und Verfügbarkeit unter Vorbehalt.
- Es gelten die Allgemeinen Vertrags- und Rahmenbedingungen der Reederei.
Preise
16 Tage / 15 Nächte ab CHF 5292.– / pro Person