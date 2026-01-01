1 . Tag Buenos Aires Einschiffung in der argentinischen Hauptstadt. Tango, beeindruckende Architektur und südamerikanisches Lebensgefühl begleiten den Auftakt Ihrer Reise.

2 . Tag Montevideo Uruguays Hauptstadt begeistert mit kolonialem Charme, breiten Boulevards und einer entspannten Atmosphäre am Río de la Plata.

3 . Tag Tag auf See

4 . Tag Puerto Madryn Das Tor zur Halbinsel Valdés ist bekannt für seine spektakuläre Tierwelt mit Seelöwen, Pinguinen und Walen.

5 . Tag Tag auf See

6 . Tag Port Stanley Die Hauptstadt der Falklandinseln empfängt Sie mit britischem Flair, faszinierender Geschichte und einer aussergewöhnlichen Vogelwelt.

7 . Tag Tag auf See

8 . Tag Elephant Island Die legendäre Insel ist eng mit der Geschichte der berühmten Shackleton-Expedition verbunden und beeindruckt mit gewaltigen Eislandschaften. (vom Schiff aus)

9 . Tag Paradise Bay Heute erleben Sie die Antarktis in ihrer schönsten Form: mächtige Gletscher, Eisberge und eine einzigartige Tierwelt mit Pinguinen, Robben und Seevögeln. (vom Schiff aus)

10 . Tag Tag auf See

11 . Tag Ushuaia Die südlichste Stadt der Welt liegt malerisch am Beagle-Kanal und bietet beeindruckende Naturkulissen zwischen Bergen und Meer.

12-13 . Tag Tage auf See

14 . Tag Puerto Montt Die Region der chilenischen Seen und Vulkane begeistert mit grünen Landschaften, Fjorden und typisch südchilenischem Charme.

15 . Tag Tag auf See

16 . Tag Santiago de Chile Ankunft in San Antonio und Ausschiffung. Individuelle Heimreise oder Verlängerung Ihres Aufenthalts in Chile.