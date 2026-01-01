1 . Tag Seoul, Einschiffung In Seoul gehen Sie an Bord und werden herzlich begrüsst, während die moderne Skyline und traditionelle Paläste einen eindrucksvollen Rahmen für Ihren Reisebeginn bilden. Nachdem Sie Ihre Kabine bezogen haben, können Sie das Schiff in Ruhe erkunden und Ihren ersten Abend entspannt ausklingen lassen.

2 . Tag Jeju Auf Jeju erwartet Sie eine harmonische Mischung aus Vulkanlandschaften, üppiger Natur und südkoreanischer Gelassenheit. Sie erkunden Küstenwege, Höhlen oder genießen die besondere Atmosphäre der beliebten Insel.

3 . Tag Nagasaki Nagasaki beeindruckt durch seine ruhige, freundliche Stimmung und eine bewegte Geschichte, die Sie an vielen Orten der Stadt spüren. Gleichzeitig entdecken Sie charmante Viertel, schöne Aussichtspunkte und kulinarische Spezialitäten.

4 . Tag Kagoshima Kagoshima begrüsst Sie mit einem majestätischen Blick auf den Vulkan Sakurajima und einem lebendigen Stadtzentrum. Sie erkunden Parks, historische Stätten oder geniessen die entspannte Atmosphäre am Wasser.

5 . Tag Hiroshima In Hiroshima erleben Sie eine Stadt, die Frieden und Offenheit ausstrahlt und gleichzeitig viel kulturelle Tiefe bietet. Sie spazieren durch weitläufige Gärten und entdecken Orte, die Geschichte und Hoffnung miteinander verbinden.

6 . Tag Kochi Kochi empfängt Sie mit einem charmanten Mix aus Natur, Holzarchitektur und freundlichem Stadtleben. Sie besuchen den historischen Kochi‑Burgberg oder schlendern über lebendige Märkte mit lokalen Spezialitäten.

7 . Tag Kyoto Kyoto begeistert Sie mit Tempeln, Gärten und traditioneller Eleganz. Sie erleben die stille Schönheit alter Schreine und genießen die Zeit in einer Stadt, die Japans Kultur auf authentische Weise widerspiegelt.

8 . Tag Nagoya Nagoya verbindet moderne Architektur mit technischer Innovation und kultureller Vielfalt. Sie geniessen Museen, breite Boulevards oder besuchen historische Anlagen, die spannende Einblicke in Japans Vergangenheit geben.

9 . Tag Berg Fuji Der Anblick des Berges Fuji bietet Ihnen ein majestätisches Panorama, das Sie an Aussichtspunkten oder während eines Ausflugs besonders intensiv erleben. Die Landschaft rund um den Vulkan wirkt beruhigend und gleichzeitig beeindruckend.

10 . Tag Tokio, Ausschiffung In Tokio endet Ihre Reise mit einer geordneten Ausschiffung. Sie verabschieden sich von Bord und tauchen in die dynamische Metropole ein, die mit modernem Leben, farbenfroher Kultur und unzähligen Eindrücken begeistert.