Kreuzfahrt

Ihre Reise beginnt in der lebhaften Metropole Tokyo, wo Sie an Bord der Norwegian Jade gehen und Ihre Kreuzfahrt startet. Nach dem Ablegen haben Sie die Möglichkeit, das Schiff zu erkunden und sich auf die bevorstehenden Erlebnisse einzustimmen. Schon bald erreichen Sie Sendai, eine Stadt im Nordosten Japans, die für ihre historische Bedeutung und ihre grüne Umgebung bekannt ist. Hier können Sie traditionelle Tempel besuchen oder die berühmten Matsushima-Inseln, eine der drei schönsten Landschaften Japans, entdecken.

Weiter führt Ihre Reise nach Hakodate, einer charmanten Hafenstadt auf der Insel Hokkaido. Der Blick vom Berg Hakodate auf die funkelnde Stadt bei Nacht zählt zu den schönsten Panoramen Japans. Zudem locken lokale Märkte mit frischen Meeresfrüchten und regionalen Spezialitäten. Danach steuern Sie Aomori an, wo Sie das Nebuta-Museum besuchen können, das den berühmten Lichterfestzug mit seinen farbenfrohen Laternen zeigt. Akita, Ihr nächster Hafen, überzeugt mit traditioneller Architektur und der Gastfreundschaft seiner Einwohner.

In Kanazawa erleben Sie eine Stadt, die für ihre gut erhaltenen Samurai- und Geisha-Viertel sowie den prachtvollen Kenrokuen-Garten bekannt ist – einer der schönsten Landschaftsgärten Japans. Danach verlassen Sie Japan kurzzeitig und besuchen Busan, die zweitgrösste Stadt Südkoreas. Dort erwarten Sie lebhafte Märkte, beeindruckende Tempel und eine vielseitige Küstenlandschaft. Zurück in Japan erwartet Sie Nagasaki, eine Stadt mit bewegender Geschichte und multikulturellem Flair.

Die historischen Stätten und der Friedenspark bieten eindrucksvolle Einblicke. In Kagoshima, auch als „Napoli des Ostens“ bekannt, erleben Sie den imposanten Vulkan Sakurajima hautnah und können in den nahegelegenen heißen Quellen entspannen. In Hiroshima erinnert die Stadt mit dem Friedensmuseum und dem Atombomben-Dom an die Schrecken des Krieges und die Kraft des Friedens. Ihr nächster Halt ist Kochi, das mit seiner unberührten Natur, historischen Burgen und lebendigen Fischmärkten begeistert.

In Osaka, einer der grössten Städte Japans, erwartet Sie eine dynamische Mischung aus moderner Architektur, kulinarischen Highlights und aufregender Kultur. Nagoya, Ihr vorletzter Hafen, verbindet moderne Industrie mit historischen Sehenswürdigkeiten, darunter eine beeindruckende Burg und traditionelle Schreine. Der letzte Hafen Ihrer Reise ist Shimizu, von wo aus Sie einen herrlichen Blick auf den majestätischen Fuji geniessen können. Die umliegende Natur lädt zu Ausflügen ein und vermittelt ein Gefühl von Ruhe und Harmonie. Anschliessend kehren Sie nach Tokyo zurück, wo Ihre eindrucksvolle Kreuzfahrt endet und Sie mit vielen unvergesslichen Erinnerungen an Land gehen.