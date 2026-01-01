1 . Tag Miami, Einschiffung In Miami gehen Sie an Bord und werden herzlich begrüsst, während die Skyline und das warme Küstenambiente Ihren Reisebeginn begleiten. Sie beziehen Ihre Kabine und geniessen einen entspannten ersten Abend an Deck.

2-3 . Tag Erholung auf See Während dieser beiden Seetage haben Sie ausreichend Zeit, das Schiff kennenzulernen und die Annehmlichkeiten an Bord zu nutzen. Sie entspannen an Deck, lassen sich kulinarisch verwöhnen und geniessen die weite Sicht über den Atlantik.

4 . Tag Cartagena Cartagena empfängt Sie mit farbenfroher Altstadt, kolonialen Plätzen und lebhafter Kultur. Sie spazieren durch die engen Gassen oder erkunden historische Festungen mit traumhaften Ausblicken.

5 . Tag Colón In Colón erleben Sie die tropische Atmosphäre Panamas und das lebendige Treiben einer wichtigen Hafenstadt. Sie entdecken lokale Märkte oder unternehmen Ausflüge in die üppige Natur der Region.

6 . Tag Panamakanal Die Durchfahrt durch den Panamakanal bietet Ihnen eindrucksvolle Einblicke in eines der grössten technischen Meisterwerke der Welt. Sie verfolgen gespannt das Öffnen der Schleusen und geniessen die einzigartige Atmosphäre dieses besonderen Tages.

7 . Tag Erholung auf See Sie lassen die Erlebnisse der vergangenen Häfen entspannt nachwirken und geniessen den ruhigen Rhythmus des Meeres. Ob beim Sonnenbad, im Spa oder bei sanfter Unterhaltung – Ihr Wohlbefinden steht im Mittelpunkt.

8 . Tag Puntarenas Puntarenas begrüsst Sie mit typisch costa‑ricanischer Gelassenheit und einer traumhaften Naturkulisse. Sie erkunden Regenwaldgebiete, beobachten Tiere oder genießen die entspannte Stimmung an der Pazifikküste.

9 . Tag Erholung auf See Ein weiterer Seetag schenkt Ihnen erholsame Momente und viel Raum für Entspannung. Sie nutzen das Bordangebot oder lassen den Blick über das weite Meer schweifen.

10 . Tag Puerto Quetzal Puerto Quetzal öffnet Ihnen den Zugang zu Guatemalas beeindruckenden Landschaften und kulturellem Erbe. Sie erleben farbenfrohe Dörfer, Vulkanlandschaften oder genießen die Ruhe an der Küste.

11-12 . Tag Erholung auf See Zwei ruhige Seetage bieten Ihnen genügend Zeit, neue Energie zu tanken und die Reise in Ihrem eigenen Tempo zu geniessen. Sie entspannen an Deck oder lassen sich kulinarisch verwöhnen.

13 . Tag Puerto Vallarta Puerto Vallarta begeistert mit seinem harmonischen Mix aus Altstadt, Stränden und lebendiger Promenade. Sie erleben mexikanisches Flair und genießen die sonnige Atmosphäre der Pazifikküste.

14 . Tag Cabo San Lucas Cabo San Lucas beeindruckt mit seinen markanten Felsformationen, klaren Gewässern und einem entspannten Urlaubsgefühl. Sie unternehmen einen Ausflug zum berühmten Felsbogen oder geniessen einen erholsamen Tag am Strand.

15 . Tag Erholung auf See Sie gönnen sich einen letzten entspannten Seetag, der Ihnen Zeit für Genuss, Ruhe und schöne Ausblicke bietet. Sie reflektieren die bisherigen Eindrücke und bereiten sich auf den finalen Hafen vor.

16 . Tag Los Angeles, Ausschiffung In Los Angeles endet Ihre Reise mit einer angenehmen Ausschiffung. Sie verabschieden sich vom Schiff und tauchen in das vielfältige Leben der kalifornischen Metropole ein – ein spannender Abschluss für eine ereignisreiche Route.