Wildlife-Touren Westkanada
Ferien im Naturparadies vom Spezialisten
Belugawale & Eisbären im Sommer
ab CHF 6052.– / pro Person
ab/bis Winnipeg
Highlights: Belugawaltouren, Vorträge über die Tundra und die arktische Wildnis, Tour mit Expeditions-Charakter
7 Tage / 6 Nächte
Bärenbeobachtung Berry Island Wilderness Lodge
ab CHF 3665.– / pro Person
ab/bis Alder Bay
Highlights: Wal- und Bärenbeobachtung, Exklusive Lodge-Erfahrung, Indigene Kultur erleben, Natur pur & Ruhe
4 Tage / 3 Nächte
Bärenbeobachtung Great Bear Lodge 5 Tage
ab CHF 2950.– / pro Person
ab/bis Port Hardy
Highlights: Grizzlybeobachtung hautnah, Abgeschiedene Wildnislodge, Anreise per Wasserflugzeug, Natur pur &...
5 Tage / 4 Nächte
Bärenbeobachtung in der Spirit Bear Lodge
ab CHF 6180.– / pro Person
ab/bis Vancouver
Highlights: Great Bear Rainforest, Wal- und Bärenbeobachtungstouren, Kajakfahren, Indigene Traditionen
5 Tage / 4 Nächte
Bärenbeobachtung Knight Inlet Lodge 4 Tage
ab CHF 2895.– / pro Person
ab/bis Campbell River
Highlights: Bärenbeobachtungstouren, Bootsfahrt durch Glendale Cove, Kajak fahren, Wanderungen
4 Tage / 3 Nächte
Bärenbeobachtung mit dem Bärenflüsterer
ab CHF 2435.– / pro Person
ab/bis Likely
Highlights: Intensive Bärenbeobachtung mit „Bear Whisperer“, Einmalige Lage am Quesnel Lake, Tierwelt hautnah...
4 Tage / 3 Nächte
Eisbären-Express Hudson Bay im Winter
ab CHF 7435.– / pro Person
ab/bis Winnipeg
Highlights: Eisbärenbeobachtungstour, Besichtigung Churchill, Tundra Landschaften
6 Tage / 5 Nächte
Hudson Bay Eisbären-Expedition im Winter
ab CHF 12882.– / pro Person
ab/bis Winnipeg
Highlights: Bärenbeobachtungstouren, Tundra-Buggy Eisbärentour, Vorträge über Tundra & arktische Wildnis, Wanderungen
7 Tage / 6 Nächte
Kanu-Abenteuer im Wells Gray Provincial Park
ab CHF 515.– / pro Person
ab/bis Clearwater
Highlights: Kanuabenteuer in wilder Natur, Wildcamping mit Natur pur, Tierbeobachtung am Ufer, Besuch spektakulärer...
3 Tage / 2 Nächte
Natur, Bären und First Nations Kultur im Klahoose Wilderness Resort
ab CHF 2710.– / pro Person
ab/bis Lund
Highlights: Wildnis & Tierbeobachtung mit indigenem Guide, Kulturelle Erlebnisse mit First Nations, Komfort mitten in...
4 Tage / 3 Nächte
Wal- und Grizzly-Abenteuer mit dem Kajak
ab CHF 2095.– / pro Person
ab/bis Port McNeill
Highlights: Orca- & Walbeobachtung vom Kajak aus, Abenteuerliches Base Camp in der Wildnis, Grizzlybeobachtung per...
5 Tage / 4 Nächte
Yukon Aktiv-Tour
ab CHF 915.– / pro Person
ab/bis Whitehorse
Highlights: Familiäre Adventure Lodge im abgelegenen Ibex Tal, Geführter Hundespaziergang durch die Wildnis, Kanutour...
3 Tage / 2 Nächte
Yukon River Abenteuer
ab CHF 1510.– / pro Person
ab/bis Whitehorse
Highlights: Kanutouren, Fischen, Tierbeobachtung: Elche & Bären
8 Tage / 7 Nächte
Abenteuer pur – Tierbeobachtungen in Westkanada
Von den Tieren, die Sie im Westen Kanadas beobachten können, sind insbesondere die Bären der Region sehr interessant. Egal, ob für Sie Eisbären oder andere Bären interessant sind, in Kanadas Westen können Sie bei der Bärenbeobachtung verschiedenste Exemplare dieser beeindruckenden Art zu Gesicht bekommen. Neben unterschiedlichen Bärenarten leben in den Wäldern in Westkanada auch Elche und Pumas. Wenn Sie etwas Glück haben, können Sie am klaren Himmel der Region auch einen der mächtigen Adler ausmachen, die im Westen Kanadas heimisch sind.
Eine unvergleichliche Natur, in der neben der Beobachtung von Tieren auch viele andere Aktivitäten wie Kanufahren ausgeübt werden können, machen den Westen von Kanada zu einem Traumziel, wenn Sie es lieben, in der freien Natur zu sein.
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Der Herbst in Kanada ist farbenfroh und beeindruckend – hier finden Sie alle Angebote.
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Urlaub in Kanada
Hier finden Sie viele Gründe, weshalb Sie sich für einen Urlaub in Kanada entscheiden sollten.
Winterferien in Kanada
Skifahren im Winterwunderland der Rocky Mountains: Gigantische Bergmassive, grandiose Pisten und viel Pulverschnee.
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