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Wildlife-Touren Westkanada

Ferien im Naturparadies vom Spezialisten

Wildlife-Touren in Westkanada sind ein herausragendes Erlebnis, bei dem Sie eine wundervolle Flora und Fauna geniessen können. Atemberaubende Landschaften, in denen viele faszinierende Arten ihre Heimat haben, machen Tierbeobachtungen in Westkanada zu einem wahren Vergnügen. Insbesondere die vielen Grizzlybären und Braunbären der Region sind sehr imposante Tiere, die Kanadas Tierwelt nachhaltig prägen. Des Weiteren sind Wildlife-Touren in Westkanada eine sehr gute Gelegenheit, vor der Küste Kanadas Belugawale zu beobachten und grandiose Erinnerungen zu sammeln.

Wenn Sie faszinierende Tiere in ihrer natürlichen Umgebung erleben möchten, stehen Ihnen unsere Spezialisten jederzeit zur Verfügung, um mit Ihnen zu besprechen, wie Sie in Kanada einen Camper mieten können um, Ihren Traum von Ferien in der Natur wahr werden zu lassen.

Icon map7 Tage
Belugawale & Eisbären im Sommer
ab CHF 6052.– / pro Person
ab/bis Winnipeg
Highlights: Belugawaltouren, Vorträge über die Tundra und die arktische Wildnis, Tour mit Expeditions-Charakter
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map4 Tage
Bärenbeobachtung Berry Island Wilderness Lodge
ab CHF 3665.– / pro Person
ab/bis Alder Bay
Highlights: Wal- und Bärenbeobachtung, Exklusive Lodge-Erfahrung, Indigene Kultur erleben, Natur pur & Ruhe
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map5 Tage
Bärenbeobachtung Great Bear Lodge 5 Tage
ab CHF 2950.– / pro Person
ab/bis Port Hardy
Highlights: Grizzlybeobachtung hautnah, Abgeschiedene Wildnislodge, Anreise per Wasserflugzeug, Natur pur &...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map5 Tage
Bärenbeobachtung in der Spirit Bear Lodge
ab CHF 6180.– / pro Person
ab/bis Vancouver
Highlights: Great Bear Rainforest, Wal- und Bärenbeobachtungstouren, Kajakfahren, Indigene Traditionen
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map4 Tage
Bärenbeobachtung Knight Inlet Lodge 4 Tage
ab CHF 2895.– / pro Person
ab/bis Campbell River
Highlights: Bärenbeobachtungstouren, Bootsfahrt durch Glendale Cove, Kajak fahren, Wanderungen
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map4 Tage
Bärenbeobachtung mit dem Bärenflüsterer
ab CHF 2435.– / pro Person
ab/bis Likely
Highlights: Intensive Bärenbeobachtung mit „Bear Whisperer“, Einmalige Lage am Quesnel Lake, Tierwelt hautnah...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map6 Tage
Eisbären-Express Hudson Bay im Winter
ab CHF 7435.– / pro Person
ab/bis Winnipeg
Highlights: Eisbärenbeobachtungstour, Besichtigung Churchill, Tundra Landschaften
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Icon map7 Tage
Hudson Bay Eisbären-Expedition im Winter
ab CHF 12882.– / pro Person
ab/bis Winnipeg
Highlights: Bärenbeobachtungstouren, Tundra-Buggy Eisbärentour, Vorträge über Tundra & arktische Wildnis, Wanderungen
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map3 Tage
Kanu-Abenteuer im Wells Gray Provincial Park
ab CHF 515.– / pro Person
ab/bis Clearwater
Highlights: Kanuabenteuer in wilder Natur, Wildcamping mit Natur pur, Tierbeobachtung am Ufer, Besuch spektakulärer...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map4 Tage
Natur, Bären und First Nations Kultur im Klahoose Wilderness Resort
ab CHF 2710.– / pro Person
ab/bis Lund
Highlights: Wildnis & Tierbeobachtung mit indigenem Guide, Kulturelle Erlebnisse mit First Nations, Komfort mitten in...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map5 Tage
Wal- und Grizzly-Abenteuer mit dem Kajak
ab CHF 2095.– / pro Person
ab/bis Port McNeill
Highlights: Orca- & Walbeobachtung vom Kajak aus, Abenteuerliches Base Camp in der Wildnis, Grizzlybeobachtung per...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map3 Tage
Yukon Aktiv-Tour
ab CHF 915.– / pro Person
ab/bis Whitehorse
Highlights: Familiäre Adventure Lodge im abgelegenen Ibex Tal, Geführter Hundespaziergang durch die Wildnis, Kanutour...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map8 Tage
Yukon River Abenteuer
ab CHF 1510.– / pro Person
ab/bis Whitehorse
Highlights: Kanutouren, Fischen, Tierbeobachtung: Elche & Bären
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte

Abenteuer pur – Tierbeobachtungen in Westkanada

Von den Tieren, die Sie im Westen Kanadas beobachten können, sind insbesondere die Bären der Region sehr interessant. Egal, ob für Sie Eisbären oder andere Bären interessant sind, in Kanadas Westen können Sie bei der Bärenbeobachtung verschiedenste Exemplare dieser beeindruckenden Art zu Gesicht bekommen. Neben unterschiedlichen Bärenarten leben in den Wäldern in Westkanada auch Elche und Pumas. Wenn Sie etwas Glück haben, können Sie am klaren Himmel der Region auch einen der mächtigen Adler ausmachen, die im Westen Kanadas heimisch sind.

Eine unvergleichliche Natur, in der neben der Beobachtung von Tieren auch viele andere Aktivitäten wie Kanufahren ausgeübt werden können, machen den Westen von Kanada zu einem Traumziel, wenn Sie es lieben, in der freien Natur zu sein.

Hochzeitsreise nach Kanada

Flitterwochen und Hochzeitsreisen nach Kanada in romantischen Locations.

Indian Summer Angebote

Der Herbst in Kanada ist farbenfroh und beeindruckend – hier finden Sie alle Angebote.

Kreuzfahrten Alaska & Kanada

Exklusive Kreuzfahrten, bei denen Sie das Land und die Küste mit all ihren wunderschönen Facetten erleben.

Nationalparks in Kanada

Beobachten Sie Wildtiere in einer beeindruckenden Berg- und Seenkulisse.

Reisen nach Kanada mit Kindern

Bei uns finden Sie ausgesuchte Familienhotels mit speziellen Angeboten für Kinder.

Tierwelt in Kanada

Nirgends wo anders können Sie Bären, Wale oder Elche so nah erleben wie in Kanada.

Urlaub in Kanada

Hier finden Sie viele Gründe, weshalb Sie sich für einen Urlaub in Kanada entscheiden sollten.

Winterferien in Kanada

Skifahren im Winterwunderland der Rocky Mountains: Gigantische Bergmassive, grandiose Pisten und viel Pulverschnee.

Reiseinformationen

Von der Einreise bis hin zu Klimatabellen, mit unseren Tipps wird die Reise unvergesslich.

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