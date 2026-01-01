Kanada Camperferien vom Spezialisten
Unsere Spezialisten planen Ihre Ferien in Kanada
Frühzeitig einen passenden Camper zu buchen, ist eine gute Idee
Um Kanada mit dem Wohnwagen zu erkunden, den Sie sich wünschen, sollten Sie diesen rechtzeitig buchen, da insbesondere grössere Camper immer nur in einer begrenzten Anzahl zur Verfügung stehen. Da die Saison für Camperferien in Kanada relativ kurz ist, ergibt es auch Sinn, wenn Sie sich im Vorfeld darum kümmern, Ihre bevorzugten Campingplätze zu reservieren. Ausserdem ist es für Sie oftmals auch preislich attraktiv, früh zu buchen, da die Kosten sich dynamisch in Hinblick auf die Nachfrage entwickeln und Sie bei einer zeitnahen Buchung viel Geld sparen können. Kontaktieren Sie uns diesbezüglich, damit unsere Spezialisten Ihnen diese Aufgaben abnehmen können.
Die beste Reisezeit, um in Kanda Camper Reisen zu unternehmen
Welche Jahreszeit für Ihre Kanada Camperferien ideal ist, hängt in erster Linie davon ab, welchen Teil Kanadas Sie bereisen möchten. Um eine schöne Zeit in diesem faszinierenden Land zu verbringen, sind generell die Sommermonate von Juni bis September sehr gut geeignet. Ostkanada ist durch den Indian Summer, der Zeit, in der sich die Wälder dank sehenswerter Laubverfärbungen sehr sehenswert präsentieren, auch im Herbst ein grossartiges Ziel für Kanada Reisen. Die bergigen Landschaften im Westen Kanadas hingen sind ab September schon häufig von Schnee bedeckt, was Sie bei Ihrer Planung berücksichtigen sollten.
Ein wichtiger Anhaltspunkt für die beste Reisezeit für eine Tour durch Kanada mit dem Motorhome sind die Öffnungszeiten der Campingplätze in der von Ihnen gewählten Region.
Eine gute Routenplanung bringt viele Vorteile
Egal, ob Sie im Westen Kanadas rund um die Metropole Vancouver unterwegs sein wollen oder es vorziehen, die Wildnis bei Calgary zu erkunden, eine Strecke für Ihre Kanada Wohnmobil Tour sollten Sie schon im Vorfeld festlegen. Aufgrund der grossen Entfernungen in Kanada sollte diese nicht durch zu viele Regionen führen und nur Tagesetappen von maximal 200 bis 250 Kilometer enthalten. Da Sie in Kanada sehr viele sehenswerte Landschaften vorfinden, ist eine kürzere Route häufig besser, da Sie einzelne Naturmonumente intensiver geniessen können.
Unsere Spezialisten sind gerne für Sie da, wenn es darum geht, ideale Strecken für Kanda Camper Reisen zu finden, und sehr versiert darin, Ihnen geeignete Routenvorschläge zu unterbreiten.
Kanada vom Motorhome aus zu erleben, bedeutet Freiheit pur
Wenn Sie die atemberaubende Natur Kanadas mit einem Camper erkunden, ist vor allem die grosse Unabhängigkeit reizvoll. Denn Sie allein bestimmen, wo Sie halten und welche Landschaften Sie auf sich wirken lassen. Viele kleine Lebensmittelläden auch in den abgelegensten Gebieten Kanadas sorgen dafür, dass Sie sich auf Ihrer Tour mit einem Camper durch Kanada immer gut versorgen können. Da die Convenience Stores, welche Sie überall finden, nicht immer günstig sind, kann es sinnvoll sein, von Zeit zu Zeit einen der sogenannten Superstores in den belebteren Gebieten von Kanada aufzusuchen, um dort die Vorräte aufzustocken.
Auf Wohnmobilreisen durch Kanada brauchen Sie nicht viel
Um die Schönheiten Kanadas von der Westküste über Montreal bis hin in den Osten Kanadas zu entdecken, reicht ein gut ausgestatteter Camper. Aufgrund der Tatsache, dass die Wohnmobile in Kanada in der Regel sehr gut ausgerüstet sind, brauchen Sie nur wenig Gepäck. Das grosszügige Platzangebot eines Mobilhomes ist mit vielen Koffern schnell ausgereizt, wodurch eine Tour unbequem werden kann. Ratsam ist es aus diesem Grund, nur mit leichtem Gepäck zu reisen und die auf den meisten Campingplätzen vorhandenen Waschgelegenheiten zu nutzen.
Die gut gepflegten Waschmaschinen im Umfeld der Campingplätze können gegen eine geringe Gebühr genutzt werden und bieten meistens für einen Aufpreis auch Waschmittel, sodass Sie immer frische Kleidung haben, ohne viel mitnehmen zu müssen.
Indian Summer Angebote
Der Herbst in Kanada ist farbenfroh und beeindruckend – hier finden Sie alle Angebote.
Reisen nach Kanada mit Kindern
Bei uns finden Sie ausgesuchte Familienhotels mit speziellen Angeboten für Kinder.
Urlaub in Kanada
Hier finden Sie viele Gründe, weshalb Sie sich für einen Urlaub in Kanada entscheiden sollten.
Winterferien in Kanada
Skifahren im Winterwunderland der Rocky Mountains: Gigantische Bergmassive, grandiose Pisten und viel Pulverschnee.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Kanada-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen