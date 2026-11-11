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Pender Island, BC, Canada

Westkanada Rundreisen

Westkanada von Ihrem Spezialisten

Atemberaubende Landschaften und eine faszinierende Atmosphäre machen die Region rund um Vancouver zu einem Traumziel im westlichen Kanada. Vor allem der herrliche Nationalpark Banff ist ein Highlight der Rundreisen, welche auch in den Nationalpark Jasper mit seiner einzigartigen Tierwelt führen. Diese auch in Kombination mit einer Rundreise Ostkanada buchbare Tour ermöglicht es Ihnen, so sagenumwobene Orte wie Okanagan Valley aus der Nähe zu erleben und zu geniessen. Egal, ob Sie Vancouver Island mit dem Wasserflugzeug ansteuern oder mit dem Schiff durch die Inside Passage fahren, eine Reise dorthin ist immer traumhaft.

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Abenteuer Dempster-Highway ab Whitehorse: Kanada - Tuktoyaktuk Pingo
Icon map7 Tage
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Abenteuer Dempster-Highway
Preis auf Anfrage
ab/bis Whitehorse
Highlights: Dawson City - Stadt der Goldgräber, Legendärer Dempster Highway, Überquerung nördlicher Polarkreis,...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
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Alyeska - Ruf der Wildnis ab Whitehorse: Alaska - Denali NP - Zwei spielende Bären
Icon map19 Tage
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Alyeska - Ruf der Wildnis
ab CHF 7500.– / pro Person
ab Whitehorse bis Anchorage
Highlights: White Pass Zugfahrt nach Skagway, Ruby Range Lodge am Kluane Lake, Dempster Highway bis Inuvik, Denali...
Icon calendar19 Tage / 18 Nächte
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Den Westen entdecken ab Vancouver: Inside_Passage_Prince_Rupert_Port_Hardy_British_Columbia_Canada
Icon map15 Tage
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Den Westen entdecken
ab CHF 5280.– / pro Person
ab/bis Vancouver
Highlights: Banff & Jasper Nationalpark, Schiffsreise Inside Passage, Besuch Weingut mit Weindegustation,...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
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Die Rockies & der Norden ab Vancouver: Kanada - Banff Nationalpark - Elch
Icon map14 Tage
product
Die Rockies & der Norden
ab CHF 4350.– / pro Person
ab Vancouver bis Whitehorse
Highlights: Deutsch geführte Rundreise, Fahrt auf dem Stewart-Cassiar Highway sowie dem Icefield Parkway,...
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte
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Faszination Westkanada ab Edmonton: location: 011_Wapitihirsch in der Brunft_Jasper NP.-Kanada
Icon map14 Tage
product
Faszination Westkanada
ab CHF 7640.– / pro Person
ab Edmonton bis Vancouver
Highlights: Auf unbekannten Schienenwegen mit dem Skeena von Jasper nach Prince Rupert, Métis Nation in Métis...
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte
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Kanadische Kontraste Westkanada ab Calgary: Kanada - Banff Nationalpark - Bergsee
Icon map8 Tage
Kanadische Kontraste Westkanada ab Calgary: Kanada - Alberta - Canmore
Kanadische Kontraste Westkanada
ab CHF 1872.– / pro Person
ab Calgary bis Vancouver
Highlights: Banff Nationalpark, Columbia Icefield und Athabascagletscher, Yoho Nationalpark, Kulturverschmelzende...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
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Rockies zum Pazifik ab Calgary: Canada - British Columbia - Vanocuver - Gastown Steam Clock
Icon map10 Tage
Rockies zum Pazifik ab Calgary: Kanada - Banff Nationalpark - Bergsee
Rockies zum Pazifik
ab CHF 3342.– / pro Person
ab Calgary bis Vancouver
Highlights: Banff Nationalpark, Butchart Gardens in Victoria, Columbia Icefield, Vancouver & Calgary
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Individuell anfragen
Spektakuläres Westkanada ab Calgary: Banff_NP_BowLake_Alberta_Kanada
Icon map9 Tage
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Spektakuläres Westkanada
ab CHF 2575.– / pro Person
ab Calgary bis Vancouver
Highlights: Dinosaurier & Badlands in Drumheller, Naturwunder der Rockies, Vancouver - Die Perle am Pazifik
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte
Individuell anfragen
Wanderreise Westkanada ab Calgary: Kanada - Jasper Nationalpark - Sonnenaufgang
Icon map14 Tage
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Wanderreise Westkanada
ab CHF 4880.– / pro Person
ab Calgary bis Vancouver
Highlights: Wandern in den Rockies, Icefields Parkway & Columbia Icefield, Wells Gray Provincial Park, Pacific Rim...
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte
Individuell anfragen
Wasserflugzeug-Abenteuer: Vancouver, Victoria & Whistler entdecken (individuell): Green Lake
Icon map10 Tage
Wasserflugzeug-Abenteuer: Vancouver, Victoria & Whistler entdecken (individuell): Seaplane Harbour Victoria
Wasserflugzeug-Abenteuer: Vancouver, Victoria & Whistler entdecken (individuell)
Preis auf Anfrage
ab/bis Vancouver
Highlights: Einmaliges Erlebnis, Kein Mietwagen nötig, Spektakuläre Aussichten, Viele Ausflüge im Programm...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Individuell anfragen
Yukon & Alaska Entdecker ab Whitehorse: Kanada - Kluane NP B.C - Haines Highway
Icon map7 Tage
product
Yukon & Alaska Entdecker
Preis auf Anfrage
ab Whitehorse bis Anchorage
Highlights: Kluane Nationalpark, Wrangell - St. Elias Nationalpark, Per Fähre durch den Prince William Sound, Kenai...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Individuell anfragen

Hochzeitsreise nach Kanada

Flitterwochen und Hochzeitsreisen nach Kanada in romantischen Locations.

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Indian Summer Angebote

Der Herbst in Kanada ist farbenfroh und beeindruckend – hier finden Sie alle Angebote.

Lac Mégantic

Kreuzfahrten Alaska & Kanada

Exklusive Kreuzfahrten, bei denen Sie das Land und die Küste mit all ihren wunderschönen Facetten erleben.

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Nationalparks in Kanada

Beobachten Sie Wildtiere in einer beeindruckenden Berg- und Seenkulisse.

Wet mountain valley

Reisen nach Kanada mit Kindern

Bei uns finden Sie ausgesuchte Familienhotels mit speziellen Angeboten für Kinder.

Mama mit einem Kind in der Nähe des Lake Louise

Tierwelt in Kanada

Nirgends wo anders können Sie Bären, Wale oder Elche so nah erleben wie in Kanada.

Mutterbrauner Bär

Urlaub in Kanada

Hier finden Sie viele Gründe, weshalb Sie sich für einen Urlaub in Kanada entscheiden sollten.

Lake Minnewanka, Canada

Winterferien in Kanada

Skifahren im Winterwunderland der Rocky Mountains: Gigantische Bergmassive, grandiose Pisten und viel Pulverschnee.

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Reiseinformationen

Von der Einreise bis hin zu Klimatabellen, mit unseren Tipps wird die Reise unvergesslich.

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