Westkanada Rundreisen

Atemberaubende Landschaften und eine faszinierende Atmosphäre machen die Region rund um Vancouver zu einem Traumziel im westlichen Kanada. Vor allem der herrliche Nationalpark Banff ist ein Highlight der Rundreisen, welche auch in den Nationalpark Jasper mit seiner einzigartigen Tierwelt führen. Diese auch in Kombination mit einer Rundreise Ostkanada buchbare Tour ermöglicht es Ihnen, so sagenumwobene Orte wie Okanagan Valley aus der Nähe zu erleben und zu geniessen. Egal, ob Sie Vancouver Island mit dem Wasserflugzeug ansteuern oder mit dem Schiff durch die Inside Passage fahren, eine Reise dorthin ist immer traumhaft.