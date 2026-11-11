Westkanada Rundreisen
Westkanada von Ihrem Spezialisten
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Abenteuer Dempster-Highway
Preis auf Anfrage
ab/bis Whitehorse
Highlights: Dawson City - Stadt der Goldgräber, Legendärer Dempster Highway, Überquerung nördlicher Polarkreis,...
7 Tage / 6 Nächte
Alyeska - Ruf der Wildnis
ab CHF 7500.– / pro Person
ab Whitehorse bis Anchorage
Highlights: White Pass Zugfahrt nach Skagway, Ruby Range Lodge am Kluane Lake, Dempster Highway bis Inuvik, Denali...
19 Tage / 18 Nächte
Den Westen entdecken
ab CHF 5280.– / pro Person
ab/bis Vancouver
Highlights: Banff & Jasper Nationalpark, Schiffsreise Inside Passage, Besuch Weingut mit Weindegustation,...
15 Tage / 14 Nächte
Die Rockies & der Norden
ab CHF 4350.– / pro Person
ab Vancouver bis Whitehorse
Highlights: Deutsch geführte Rundreise, Fahrt auf dem Stewart-Cassiar Highway sowie dem Icefield Parkway,...
14 Tage / 13 Nächte
Faszination Westkanada
ab CHF 7640.– / pro Person
ab Edmonton bis Vancouver
Highlights: Auf unbekannten Schienenwegen mit dem Skeena von Jasper nach Prince Rupert, Métis Nation in Métis...
14 Tage / 13 Nächte
Kanadische Kontraste Westkanada
ab CHF 1872.– / pro Person
ab Calgary bis Vancouver
Highlights: Banff Nationalpark, Columbia Icefield und Athabascagletscher, Yoho Nationalpark, Kulturverschmelzende...
8 Tage / 7 Nächte
Rockies zum Pazifik
ab CHF 3342.– / pro Person
ab Calgary bis Vancouver
Highlights: Banff Nationalpark, Butchart Gardens in Victoria, Columbia Icefield, Vancouver & Calgary
10 Tage / 9 Nächte
Spektakuläres Westkanada
ab CHF 2575.– / pro Person
ab Calgary bis Vancouver
Highlights: Dinosaurier & Badlands in Drumheller, Naturwunder der Rockies, Vancouver - Die Perle am Pazifik
9 Tage / 8 Nächte
Wanderreise Westkanada
ab CHF 4880.– / pro Person
ab Calgary bis Vancouver
Highlights: Wandern in den Rockies, Icefields Parkway & Columbia Icefield, Wells Gray Provincial Park, Pacific Rim...
14 Tage / 13 Nächte
ab/bis Vancouver
Highlights: Einmaliges Erlebnis, Kein Mietwagen nötig, Spektakuläre Aussichten, Viele Ausflüge im Programm...
10 Tage / 9 Nächte
Yukon & Alaska Entdecker
Preis auf Anfrage
ab Whitehorse bis Anchorage
Highlights: Kluane Nationalpark, Wrangell - St. Elias Nationalpark, Per Fähre durch den Prince William Sound, Kenai...
7 Tage / 6 Nächte
Indian Summer Angebote
Der Herbst in Kanada ist farbenfroh und beeindruckend – hier finden Sie alle Angebote.
Reisen nach Kanada mit Kindern
Bei uns finden Sie ausgesuchte Familienhotels mit speziellen Angeboten für Kinder.
Urlaub in Kanada
Hier finden Sie viele Gründe, weshalb Sie sich für einen Urlaub in Kanada entscheiden sollten.
Winterferien in Kanada
Skifahren im Winterwunderland der Rocky Mountains: Gigantische Bergmassive, grandiose Pisten und viel Pulverschnee.