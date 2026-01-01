Lage, Reisezeit und Anreise

Nova Scotia liegt an der Atlantikküste im Osten Kanadas und ist fast vollständig vom Meer umgeben – kein Punkt der Provinz ist mehr als rund 60 Kilometer von der Küste entfernt. Das prägt den Charakter: Fischerdörfer mit bunten Holzhäusern, Leuchttürme wie jener von Peggy's Cove und eine Küche, in der Hummer und Meeresfrüchte den Ton angeben. Die Hauptstadt Halifax verbindet maritime Geschichte mit einer lebendigen Hafenpromenade und ist der natürliche Ausgangspunkt für eine Mietwagenrundreise durch die Provinz.

Die Distanzen sind angenehm kurz – ideal für alle, die Kanada zum ersten Mal bereisen oder lieber in Ruhe entdecken, statt lange Etappen zu fahren.

Die beste Reisezeit reicht von Ende Mai bis Mitte Oktober: Die Sommer sind angenehm warm, aber selten heiss, da der Atlantik ausgleichend wirkt. Ab Ende September färbt der Indian Summer die Wälder der Provinz in leuchtende Rot- und Goldtöne – für viele die stimmungsvollste Zeit für eine Reise. Halifax verfügt über einen internationalen Flughafen und ist ab der Schweiz mit einem Zwischenstopp gut erreichbar.

Wer mehr Zeit mitbringt, kombiniert Nova Scotia mit den Nachbarprovinzen New Brunswick und Prince Edward Island zu einer Reise durch Atlantikkanada – oder hängt eine der klassischen Kanada-Rundreisen an. Unsere Kanada-Spezialisten stimmen Route, Etappen und Unterkünfte auf Ihr Tempo ab.