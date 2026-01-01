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Maligne Lake, Canada

Jasper National Park Reisen vom Spezialisten

Jasper Nationalpark – das Beste der kanadischen Rocky Mountains

Der Jasper National Park scheint in einer modernen Welt lärmender Städte und allgegenwärtiger sozialer Medien wie ein perfektes Gegenmittel zu sein. Wer braucht Shopping Malls, wenn man Maligne Lake haben kann? Was nützt Facebook, wenn man mutterseelenalleine durch die einmalige Wildnis der Rocky Mountains wandert? Und wie kann man den Athabasca Gletscher in einem 140 Zeichen Tweet beschreiben? Jasper ist rauer und weniger touristisch als sein südlicher Cousin Banff Nationalpark und daher Gastgeber für abenteuerlustigere Besucher.

Wölfe, Elche, Karibus und manchmal auch Bären streifen frei umher; Gletscher erstrecken sich zwischen majestätischen Berggipfeln; Wasserfälle donnern über steile Felsklippen und die Täler sind weit und üppig – herzlich willkommen im Jasper Nationalpark, der mit einer Fläche von 11 228 Quadratkilometern grösste kanadische Nationalpark in den Rocky Mountains. Obwohl Aktivitäten wie Wandern und Mountainbiking im Park gut etabliert und zu Recht beliebt sind, ist es hier noch immer einfach, die Abgeschiedenheit und grossartige Landschaften zu erleben, die diesen Park ausmachen.

Ein besonderes Highlight ist das ausgedehnte Wegnetz, von dem ein Grossteil vom kompakten Hauptort im Park, Jasper, aus sofort erreichbar ist. Als grösster der kanadischen Rocky Mountain Parks wird Jasper Sie durch seine Schönheit und Gelassenheit in seinen Bann ziehen. Sprechen Sie mit unseren Kanada-Spezialisten, wenn Sie Jasper Ferien planen.

Fairmont Jasper Park LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 400.– / pro Person
Jasper
An idyllischer Lage am Beuvert-See, ca. 7 Fahrminuten ausserhalb von Jasper.
Lobstick LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Jasper
Elegantes Mittelklassehotel, welches ca. 10 Gehminuten vom Stadtkern von Jasper entfernt liegt.
Whistler's InnHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 110.– / pro Person
Jasper
Im Herzen von Jasper, gegenüber des Bahnhofs gelegen. Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in der...
Becker's ChaletsHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 195.– / pro Person
Jasper
Am Icefields Parkway, ca. 5 Kilometer vom Stadtzentrum von Jasper gelegen.
Miette Mountain CabinsHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 175.– / pro Person
Jasper
Ca. 5 Fahrminuten vom Jasper Nationalparks entfernt. Das Örtchen Jasper mit Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants ist...
Bear Hill LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Jasper
Am Stadtrand von Jasper in einem bewaldeten Gebiet gelegen. Ca. 15 Gehminuten zum Stadtzentrum. Das öffentliche...

Jasper Ferien

Reisen im einmaligen Jasper Nationalpark

Jasper ist eine schroffe Schönheit, mit einer immensen Landschaft, die den einsilbigen Einsiedler in einen romantischen Dichter verwandeln könnte. Einige der beliebtesten Naturwunder im Jasper Nationalpark, wie die Miette Hot Springs und der Maligne Canyon, sind leicht auf einer Mietwagenreise zu erreichen, viele weitere Attraktionen sind nur eine kurze Wanderung entfernt. Ideal lässt sich der Park zum Beispiel auch mit einem Motorhome entdecken; Mietstationen befinden sich in den nahe gelegenen Metropolen Calgary und Edmonton. Wenn Sie gerne auf geführten Gruppenreisen unterwegs sind, empfehlen wir Ihnen die spannende Wildlife-Touren.

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Reiseinformationen

Von der Einreise bis hin zu Klimatabellen, mit unseren Tipps wird die Reise unvergesslich.

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