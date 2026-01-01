Jasper National Park Reisen vom Spezialisten
Jasper Nationalpark – das Beste der kanadischen Rocky Mountains
Fairmont Jasper Park Lodge
ab CHF 400.– / pro Person
Jasper
An idyllischer Lage am Beuvert-See, ca. 7 Fahrminuten ausserhalb von Jasper.
Lobstick Lodge
Preis auf Anfrage
Jasper
Elegantes Mittelklassehotel, welches ca. 10 Gehminuten vom Stadtkern von Jasper entfernt liegt.
Whistler's Inn
ab CHF 110.– / pro Person
Jasper
Im Herzen von Jasper, gegenüber des Bahnhofs gelegen. Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in der...
Becker's Chalets
ab CHF 195.– / pro Person
Jasper
Am Icefields Parkway, ca. 5 Kilometer vom Stadtzentrum von Jasper gelegen.
Miette Mountain Cabins
ab CHF 175.– / pro Person
Jasper
Ca. 5 Fahrminuten vom Jasper Nationalparks entfernt. Das Örtchen Jasper mit Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants ist...
Bear Hill Lodge
Preis auf Anfrage
Jasper
Am Stadtrand von Jasper in einem bewaldeten Gebiet gelegen. Ca. 15 Gehminuten zum Stadtzentrum. Das öffentliche...
Jasper Ferien
Reisen im einmaligen Jasper Nationalpark
Jasper ist eine schroffe Schönheit, mit einer immensen Landschaft, die den einsilbigen Einsiedler in einen romantischen Dichter verwandeln könnte. Einige der beliebtesten Naturwunder im Jasper Nationalpark, wie die Miette Hot Springs und der Maligne Canyon, sind leicht auf einer Mietwagenreise zu erreichen, viele weitere Attraktionen sind nur eine kurze Wanderung entfernt. Ideal lässt sich der Park zum Beispiel auch mit einem Motorhome entdecken; Mietstationen befinden sich in den nahe gelegenen Metropolen Calgary und Edmonton. Wenn Sie gerne auf geführten Gruppenreisen unterwegs sind, empfehlen wir Ihnen die spannende Wildlife-Touren.
Indian Summer Angebote
Der Herbst in Kanada ist farbenfroh und beeindruckend – hier finden Sie alle Angebote.
Reisen nach Kanada mit Kindern
Bei uns finden Sie ausgesuchte Familienhotels mit speziellen Angeboten für Kinder.
Urlaub in Kanada
Hier finden Sie viele Gründe, weshalb Sie sich für einen Urlaub in Kanada entscheiden sollten.
Winterferien in Kanada
Skifahren im Winterwunderland der Rocky Mountains: Gigantische Bergmassive, grandiose Pisten und viel Pulverschnee.
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