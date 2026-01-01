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Bend in a lakeside road

Kanada Mietwagenrundreisen vom Spezialisten

Rocky Mountains Mietwagenrundreisen vom Spezialisten

Kanadas Westen ist eine Region, deren Erkundung sich aufgrund so grossartiger Reiseziele wie Vancouver und Calgary sehr lohnt. Westkanadas Nationalparks wie Banff und Jasper sorgen genauso wie die Skiorte Lake Louise und Whistler dafür, dass Westkanada Mietwagentouren nie langweilig werden. Wenn Sie den Westen Kanadas entspannt entdecken möchten, ist es eine sehr gute Idee, in Westkanada einen Mietwagen zu mieten. Westkanadas Autorouten führen durch traumhafte Landschaften und bieten Ihnen faszinierende Anblicke, die Sie mit einer Kamera festhalten sollten, damit Ihre Lieben daheim sich gemeinsam mit Ihnen freuen können.

Wählen Sie Abenteuer pur und entdecken Sie eine der schönsten Gegenden Kanadas, in der Sie ein überragendes Freiheitsgefühl geniessen können. Unsere Kanada-Spezialisten helfen Ihnen sehr gerne weiter. 

Icon map20 Tage
Abenteuer Northwest Territories
ab CHF 2560.– / pro Person
ab Edmonton bis Calgary
Highlights: Der unbekannte, abenteuerliche Norden, Abgelegene Ortschaften, Spektakuläre, wenig berührte Landschaften,...
Icon calendar20 Tage / 19 Nächte
Icon map20 Tage
Abenteuer Westkanada & Discovery Coast
ab CHF 3870.– / pro Person
ab Calgary bis Vancouver
Highlights: Route abseits der üblichen Touristenpfade, Aufenthalt in traumhaften Lodges, Viel Zeit für Entdeckungen...
Icon calendar20 Tage / 19 Nächte
Icon map14 Tage
British Columbia - Zwischen Berggipfeln und Pazifikbuchten
ab CHF 2350.– / pro Person
ab/bis Vancouver
Highlights: Traumhafte Naturlandschaften, Möglichkeiten für Tierbeobachtungen, Tauchen Sie ein in die Kultur und...
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte
Icon map7 Tage
City Experience Calgary & beyond
Preis auf Anfrage
ab/bis Calgary
Highlights: Calgary Stampede & Wild West Tour, National Music Centre, Heritage Park Village, Viele interessante...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map15 Tage
Cowboys, Prärie und die Rockies
ab CHF 1870.– / pro Person
ab/bis Calgary
Highlights: Vielfältige Reiseerlebnisse, Die traumhaften Nationalparks der Rocky Mountains, Bizarre Felsen, Canyons...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map21 Tage
Geheimnisvoller Nordwesten
ab CHF 2840.– / pro Person
ab Calgary bis Vancouver
Highlights: Entdeckungen abseits der Touristenströme, Grandiose Landschaften, Der wenig bekannte Nordwesten, Gute...
Icon calendar21 Tage / 20 Nächte
Icon map14 Tage
Gold Rush Trail
ab CHF 1370.– / pro Person
ab/bis Vancouver
Highlights: Entdeckungen abseits der Touristenpfade, Abwechslungsreiche Landschaften, Majestätische Rockies
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte
Icon map16 Tage
Höhepunkte Westkanadas
ab CHF 2960.– / pro Person
ab/bis Vancouver
Highlights: Das Beste von Westkanada in 2 Wochen, Fähre durch die Inside Passage, Gute Möglichkeiten für...
Icon calendar16 Tage / 15 Nächte
Icon map18 Tage
Lodge-Abenteuer Westkanada
ab CHF 3685.– / pro Person
ab Calgary bis Vancouver
Highlights: Traumhafte kanadische Lodges, Abwechslungsreiche Landschaften, Sunshine Coast & Vancouver Island, Bestens...
Icon calendar18 Tage / 17 Nächte
Icon map13 Tage
Magic Manitoba
ab CHF 1960.– / pro Person
ab/bis Winnipeg
Highlights: Ausführliche Reise durch einen wenig bekannten Teil Kanadas, Traumhafte National- und Provinzparks mit...
Icon calendar13 Tage / 12 Nächte
Icon map21 Tage
National Park Discovery
ab CHF 3655.– / pro Person
ab/bis Vancouver
Highlights: Die traumhaften Nationalparks der Rocky Mountains, Sehr gute Chancen für Tierbeobachtungen, Viele...
Icon calendar21 Tage / 20 Nächte
Icon map21 Tage
National Parks Discovery
Preis auf Anfrage
ab/bis Seattle
Highlights: Die traumhaften Nationalparks der Rocky Mountains, Sehr gute Chancen für Tierbeobachtungen, Viele...
Icon calendar21 Tage / 20 Nächte
Icon map15 Tage
Natur und Tiere Westkanadas
ab CHF 6855.– / pro Person
ab/bis Vancouver
Highlights: Bärenbeobachtung in der Knight Inlet Lodge, Walbeobachtungstouren, Lodge-Aufenthalt in der West Coast...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map14 Tage
Rainforest to the Rockies
ab CHF 1570.– / pro Person
ab/bis Vancouver
Highlights: Indigene Kulturen, bedeutende Weinanbaugebiete, Grosses Aktivitätenangebot
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte
Icon map21 Tage
Spirit of the North
ab CHF 7420.– / pro Person
ab Anchorage bis Whitehorse
Highlights: Flug im Buschflieger in den Wrangell St.Elias Nationalpark, Bärenbeobachtungstour, Bootstour im Kenai...
Icon calendar21 Tage / 20 Nächte
Icon map17 Tage
The Infinite Coast
ab CHF 2399.– / pro Person
ab/bis Vancouver
Highlights: Möglichkeiten für Tierbeobachtungen, Abwechslungsreiche Landschaften, Hübsche Küstenorte mit Geschichte
Icon calendar17 Tage / 16 Nächte
Icon map15 Tage
Traumlandschaften des Yukon
ab CHF 3975.– / pro Person
ab/bis Whitehorse
Highlights: Fahrt nach Skagway via Carcross Desert & Emerald Lake, Kluane Nationalpark , Dempster Highway & Tombstone...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map16 Tage
Traumstrassen Yukon & Alaska
ab CHF 5425.– / pro Person
ab Whitehorse bis Anchorage
Highlights: Dawson City & Yukon River, Denali Nationalpark, Kenai Fjords Nationalpark, Top of the World Highway
Icon calendar16 Tage / 15 Nächte
Icon map16 Tage
Unbekanntes Manitoba & Saskatchewan
ab CHF 1775.– / pro Person
ab Winnipeg bis Saskatoon
Highlights: Reise abseits der Touristenströme, Aufenthalte auf einer Guest Ranch und bei den Dakota, Gelungener Mix...
Icon calendar16 Tage / 15 Nächte
Icon map12 Tage
Valleys & Vineyards
ab CHF 1390.– / pro Person
ab/bis Vancouver
Highlights: Ausgezeichnete Weinanbaugebiete, Einzige Wüste Kanadas bei Osoyoos, Vielzahl an Outdoor-Aktivitäten
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte
Icon map19 Tage
Wandern in den Rocky Mountains und auf Vancouver Island
Preis auf Anfrage
ab Calgary bis Vancouver
Highlights: Plain of Six Glaciers Trail, Wanderung Emerald Lake im Yoko Nationalpark, Wanderungen Pacific Rim...
Icon calendar19 Tage / 18 Nächte
Icon map22 Tage
Westkanada Classic
ab CHF 2950.– / pro Person
ab/bis Vancouver
Highlights: Traumhafte Nationalparks, Hervorragende Möglichkeiten zum Wandern und aktiv sein, Gute Chancen auf...
Icon calendar22 Tage / 21 Nächte
Icon map22 Tage
Westkanada Deluxe (individuell)
ab CHF 5620.– / pro Person
ab/bis Vancouver
Highlights: Übernachtung in ausgewählten, stilvollen Unterkünften, Kulinarische Entdeckungen, Die Traumlandschaften...
Icon calendar22 Tage / 21 Nächte
Icon map20 Tage
Westkanada für Gross und Klein
ab CHF 2032.– / pro Person
ab Calgary bis Vancouver
Highlights: Spannende Mischung aus Naturerlebnissen, Aktion und Entdeckungen, Viel Abwechslung, Längere Aufenthalte...
Icon calendar20 Tage / 19 Nächte

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Reiseinformationen

Von der Einreise bis hin zu Klimatabellen, mit unseren Tipps wird die Reise unvergesslich.

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