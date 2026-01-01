Kanada Mietwagenrundreisen vom Spezialisten
Rocky Mountains Mietwagenrundreisen vom Spezialisten
Abenteuer Northwest Territories
ab CHF 2560.– / pro Person
ab Edmonton bis Calgary
Highlights: Der unbekannte, abenteuerliche Norden, Abgelegene Ortschaften, Spektakuläre, wenig berührte Landschaften,...
20 Tage / 19 Nächte
Abenteuer Westkanada & Discovery Coast
ab CHF 3870.– / pro Person
ab Calgary bis Vancouver
Highlights: Route abseits der üblichen Touristenpfade, Aufenthalt in traumhaften Lodges, Viel Zeit für Entdeckungen...
20 Tage / 19 Nächte
British Columbia - Zwischen Berggipfeln und Pazifikbuchten
ab CHF 2350.– / pro Person
ab/bis Vancouver
Highlights: Traumhafte Naturlandschaften, Möglichkeiten für Tierbeobachtungen, Tauchen Sie ein in die Kultur und...
14 Tage / 13 Nächte
City Experience Calgary & beyond
Preis auf Anfrage
ab/bis Calgary
Highlights: Calgary Stampede & Wild West Tour, National Music Centre, Heritage Park Village, Viele interessante...
7 Tage / 6 Nächte
Cowboys, Prärie und die Rockies
ab CHF 1870.– / pro Person
ab/bis Calgary
Highlights: Vielfältige Reiseerlebnisse, Die traumhaften Nationalparks der Rocky Mountains, Bizarre Felsen, Canyons...
15 Tage / 14 Nächte
Geheimnisvoller Nordwesten
ab CHF 2840.– / pro Person
ab Calgary bis Vancouver
Highlights: Entdeckungen abseits der Touristenströme, Grandiose Landschaften, Der wenig bekannte Nordwesten, Gute...
21 Tage / 20 Nächte
Gold Rush Trail
ab CHF 1370.– / pro Person
ab/bis Vancouver
Highlights: Entdeckungen abseits der Touristenpfade, Abwechslungsreiche Landschaften, Majestätische Rockies
14 Tage / 13 Nächte
Höhepunkte Westkanadas
ab CHF 2960.– / pro Person
ab/bis Vancouver
Highlights: Das Beste von Westkanada in 2 Wochen, Fähre durch die Inside Passage, Gute Möglichkeiten für...
16 Tage / 15 Nächte
Lodge-Abenteuer Westkanada
ab CHF 3685.– / pro Person
ab Calgary bis Vancouver
Highlights: Traumhafte kanadische Lodges, Abwechslungsreiche Landschaften, Sunshine Coast & Vancouver Island, Bestens...
18 Tage / 17 Nächte
Magic Manitoba
ab CHF 1960.– / pro Person
ab/bis Winnipeg
Highlights: Ausführliche Reise durch einen wenig bekannten Teil Kanadas, Traumhafte National- und Provinzparks mit...
13 Tage / 12 Nächte
National Park Discovery
ab CHF 3655.– / pro Person
ab/bis Vancouver
Highlights: Die traumhaften Nationalparks der Rocky Mountains, Sehr gute Chancen für Tierbeobachtungen, Viele...
21 Tage / 20 Nächte
National Parks Discovery
Preis auf Anfrage
ab/bis Seattle
Highlights: Die traumhaften Nationalparks der Rocky Mountains, Sehr gute Chancen für Tierbeobachtungen, Viele...
21 Tage / 20 Nächte
Natur und Tiere Westkanadas
ab CHF 6855.– / pro Person
ab/bis Vancouver
Highlights: Bärenbeobachtung in der Knight Inlet Lodge, Walbeobachtungstouren, Lodge-Aufenthalt in der West Coast...
15 Tage / 14 Nächte
Rainforest to the Rockies
ab CHF 1570.– / pro Person
ab/bis Vancouver
Highlights: Indigene Kulturen, bedeutende Weinanbaugebiete, Grosses Aktivitätenangebot
14 Tage / 13 Nächte
Spirit of the North
ab CHF 7420.– / pro Person
ab Anchorage bis Whitehorse
Highlights: Flug im Buschflieger in den Wrangell St.Elias Nationalpark, Bärenbeobachtungstour, Bootstour im Kenai...
21 Tage / 20 Nächte
The Infinite Coast
ab CHF 2399.– / pro Person
ab/bis Vancouver
Highlights: Möglichkeiten für Tierbeobachtungen, Abwechslungsreiche Landschaften, Hübsche Küstenorte mit Geschichte
17 Tage / 16 Nächte
Traumlandschaften des Yukon
ab CHF 3975.– / pro Person
ab/bis Whitehorse
Highlights: Fahrt nach Skagway via Carcross Desert & Emerald Lake, Kluane Nationalpark , Dempster Highway & Tombstone...
15 Tage / 14 Nächte
Traumstrassen Yukon & Alaska
ab CHF 5425.– / pro Person
ab Whitehorse bis Anchorage
Highlights: Dawson City & Yukon River, Denali Nationalpark, Kenai Fjords Nationalpark, Top of the World Highway
16 Tage / 15 Nächte
Unbekanntes Manitoba & Saskatchewan
ab CHF 1775.– / pro Person
ab Winnipeg bis Saskatoon
Highlights: Reise abseits der Touristenströme, Aufenthalte auf einer Guest Ranch und bei den Dakota, Gelungener Mix...
16 Tage / 15 Nächte
Valleys & Vineyards
ab CHF 1390.– / pro Person
ab/bis Vancouver
Highlights: Ausgezeichnete Weinanbaugebiete, Einzige Wüste Kanadas bei Osoyoos, Vielzahl an Outdoor-Aktivitäten
12 Tage / 11 Nächte
Wandern in den Rocky Mountains und auf Vancouver Island
Preis auf Anfrage
ab Calgary bis Vancouver
Highlights: Plain of Six Glaciers Trail, Wanderung Emerald Lake im Yoko Nationalpark, Wanderungen Pacific Rim...
19 Tage / 18 Nächte
Westkanada Classic
ab CHF 2950.– / pro Person
ab/bis Vancouver
Highlights: Traumhafte Nationalparks, Hervorragende Möglichkeiten zum Wandern und aktiv sein, Gute Chancen auf...
22 Tage / 21 Nächte
Westkanada Deluxe (individuell)
ab CHF 5620.– / pro Person
ab/bis Vancouver
Highlights: Übernachtung in ausgewählten, stilvollen Unterkünften, Kulinarische Entdeckungen, Die Traumlandschaften...
22 Tage / 21 Nächte
Westkanada für Gross und Klein
ab CHF 2032.– / pro Person
ab Calgary bis Vancouver
Highlights: Spannende Mischung aus Naturerlebnissen, Aktion und Entdeckungen, Viel Abwechslung, Längere Aufenthalte...
20 Tage / 19 Nächte
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Der Herbst in Kanada ist farbenfroh und beeindruckend – hier finden Sie alle Angebote.
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Skifahren im Winterwunderland der Rocky Mountains: Gigantische Bergmassive, grandiose Pisten und viel Pulverschnee.
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