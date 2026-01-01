Beste Reisezeit für Kanada
Sommer, Indian Summer und Winter im Vergleich
Klimatabelle Kanada
Kanada erstreckt sich über sechs Zeitzonen – ein Landesmittel wäre wenig hilfreich. Die Tabelle zeigt die Tageshöchstwerte in drei prägenden Regionen.
|Monat
|Vancouver °C
|Toronto °C
|Banff °C
|Januar
|7
|-1
|-5
|Februar
|8
|0
|-1
|März
|10
|5
|3
|April
|13
|12
|9
|Mai
|17
|19
|14
|Juni
|20
|24
|18
|Juli
|22
|27
|22
|August
|22
|26
|21
|September
|19
|22
|16
|Oktober
|14
|14
|9
|November
|9
|7
|0
|Dezember
|7
|1
|-5
Die Saisons im Überblick
Juni bis August ist Hauptsaison. In den Rocky Mountains sind alle Pässe offen, der Icefields Parkway ist durchgehend befahrbar, und an der Westküste liegen die Temperaturen angenehm bei 20 bis 22 Grad. Juli und August sind entsprechend gefragt – Lodges in Banff und Jasper sollten neun bis zwölf Monate im Voraus gebucht werden.
September und Oktober sind die unterschätzten Monate. Im Osten färbt der Indian Summer die Ahornwälder von Québec und Ontario ab Ende September; in den Rockies ist es ruhiger, die Elche sind in der Brunft, und die Preise sinken spürbar. Ab Mitte Oktober schliessen erste Bergstrassen.
Dezember bis März gehört dem Winter: Skifahren in Whistler und Banff, Hundeschlitten in Québec, Nordlichter in Yellowknife und im Yukon. Im Osten fallen die Temperaturen regelmässig unter minus 15 Grad.
Reisezeit nach Erlebnis
Bären: Grizzlys sind von Mai bis Oktober aktiv; die besten Beobachtungen gelingen im September, wenn die Lachse ziehen. Eisbären in Churchill von Oktober bis November.
Wale: Orcas vor Vancouver Island von Mai bis Oktober, Blau- und Buckelwale am Sankt-Lorenz-Strom von Juni bis Oktober.
Nordlichter: Von Ende August bis April, am zuverlässigsten im Yukon und in den Northwest Territories.
Zugreisen: Der Rocky Mountaineer verkehrt von April bis Oktober, der VIA Rail Canadian ganzjährig.
Von Juni bis September für Rundreisen, Wanderungen und Tierbeobachtung. Der Indian Summer im Osten liegt Ende September und Anfang Oktober, Wintersport und Nordlichter von Dezember bis März.
Juni bis September, wenn alle Pässe offen sind und der Icefields Parkway durchgehend befahren werden kann. Im September ist es ruhiger und die Elchbrunft beginnt; ab Mitte Oktober schliessen erste Bergstrassen.
Grizzlys sind von Mai bis Oktober aktiv, am besten im September zur Lachswanderung. Eisbären in Churchill an der Hudson Bay von Oktober bis November, Schwarzbären häufig entlang der Strassen in British Columbia.
In Toronto und Montréal liegen die Tageswerte von Dezember bis Februar um den Gefrierpunkt, in Kälteperioden bei minus 15 Grad und darunter. Vancouver bleibt mit 7 Grad deutlich milder, Banff pendelt um minus 5 Grad.
Von Ende August bis April. Die besten Bedingungen bieten der Yukon und die Northwest Territories rund um Yellowknife, wo klare Nächte und geringe Lichtverschmutzung zusammenkommen.
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