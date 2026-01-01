Die Saisons im Überblick

Juni bis August ist Hauptsaison. In den Rocky Mountains sind alle Pässe offen, der Icefields Parkway ist durchgehend befahrbar, und an der Westküste liegen die Temperaturen angenehm bei 20 bis 22 Grad. Juli und August sind entsprechend gefragt – Lodges in Banff und Jasper sollten neun bis zwölf Monate im Voraus gebucht werden.

September und Oktober sind die unterschätzten Monate. Im Osten färbt der Indian Summer die Ahornwälder von Québec und Ontario ab Ende September; in den Rockies ist es ruhiger, die Elche sind in der Brunft, und die Preise sinken spürbar. Ab Mitte Oktober schliessen erste Bergstrassen.

Dezember bis März gehört dem Winter: Skifahren in Whistler und Banff, Hundeschlitten in Québec, Nordlichter in Yellowknife und im Yukon. Im Osten fallen die Temperaturen regelmässig unter minus 15 Grad.