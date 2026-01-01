Banff Reisen
Der Top-Nationalpark in Kanada mit dem Spezialisten
The Fairmont Banff Springs
ab CHF 405.– / pro Person
Banff
Ruhig gelegen, ca. 1 km vom Zentrum entfernt auf einer Anhöhe mit herrlichem Ausblick über das Tal und den Bow River.
Banff Ptarmigan Inn
Preis auf Anfrage
Banff
Im Herzen von Banff, direkt an der belebten Banff Avenue gelegen. Bow Falls und die «Cave and Basin National Historic...
Brewster's Mountain Lodge
ab CHF 112.– / pro Person
Banff
Im Herzen der Stadt, an einer Seitenstrasse gelegen. Nur ein Block von der Hauptstrasse, der Banff Avenue, mit...
Elk + Avenue Hotel
ab CHF 132.– / pro Person
Banff
Das Hotel liegt an der Banff Avenue, mitten im Zentrum. Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich nur...
Canalta Lodge
Preis auf Anfrage
Banff
Im Zentrum von Banff gelegen mit diversen Restaurants und Bars in der Umgebung.
Moose Hotel & Suites
ab CHF 179.– / pro Person
Banff
Das Resort befindet liegt nur ca. 2-3 Gehminuten vom Zentrum Banff entfernt.
Banff Nationalpark
Kanadische Postkarten-Idylle vom Spezialisten
Die atemberaubenden Landschaften im Nationalpark und den angrenzenden Regionen entdecken Sie am bestem mit einem Mietwagen. Besonders genussvoll und beschaulich ist auch eine Reise im Motorhome. Dafür stehen bestens ausgestattete Campingplätze an den schönsten Punkten wie Seeufern, in der Nähe von Flüssen oder bei Ortschaften wie Banff, Castle Mountain oder Canmore zur Auswahl. Und wenn Sie in Ihren Banff Ferien lieber zurücklehnen möchten, werden ab Vancouver oder Calgary auch Rundreisen innerhalb Westkanadas angeboten.
Während der Wintermonate erleben Sie ein vollständig anderes Reiseerlebnis, ist die Region rund um Banff doch ein Eldorado für winterliche Aktivferien in Kanada. Unsere Kanada Spezialisten kennen sich in Banff und Umgebung bestens aus und stehen Ihnen bei der Reiseplanung gerne zur Verfügung.
Indian Summer Angebote
Der Herbst in Kanada ist farbenfroh und beeindruckend – hier finden Sie alle Angebote.
Reisen nach Kanada mit Kindern
Bei uns finden Sie ausgesuchte Familienhotels mit speziellen Angeboten für Kinder.
Urlaub in Kanada
Hier finden Sie viele Gründe, weshalb Sie sich für einen Urlaub in Kanada entscheiden sollten.
Winterferien in Kanada
Skifahren im Winterwunderland der Rocky Mountains: Gigantische Bergmassive, grandiose Pisten und viel Pulverschnee.
Kataloge
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Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Kanada-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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