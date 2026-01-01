Auf einem Gipfel der Rocky Mountains stehen, durch dichte, dunkelgrüne Wälder wandern, mit dem Bike über einsame Tracks ziehen, die kühle Gischt eines Wasserfalls im Gesicht spüren: Banff und Jasper bieten Ihnen Outdoor Erlebnisse und Aktivferien in Kanada von ihrer besten Seite. Die Berge in der Region, die wie riesige Schlösser in den Himmel ragen, bieten unendliche Möglichkeiten zum Beobachten von Wildtieren, zum Wandern, Bootfahren, Klettern, Mountainbiken, Skifahren oder einfach zum Entspannen in einzigartiger Natur.

Zerklüftete Schluchten wetteifern um Ihre Aufmerksamkeit mit üppigen Feldern alpiner Wildblumen, juwelenartigen Seen und smaragdgrünen Wäldern. Der Banff & Jasper Nationalpark wurde bereits 1885 gegründet. Es war der erste Nationalpark Kanadas und der drittälteste der Welt. Mit einer Fläche von 6641 Quadratkilometern hat er die Grösse von einem Sechstel der Schweiz.