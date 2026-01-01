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View of Moraine Lake from the Rock Pile in Banff, Alberta

Banff Reisen

Der Top-Nationalpark in Kanada mit dem Spezialisten

Auf einem Gipfel der Rocky Mountains stehen, durch dichte, dunkelgrüne Wälder wandern, mit dem Bike über einsame Tracks ziehen, die kühle Gischt eines Wasserfalls im Gesicht spüren: Banff und Jasper bieten Ihnen Outdoor Erlebnisse und Aktivferien in Kanada von ihrer besten Seite. Die Berge in der Region, die wie riesige Schlösser in den Himmel ragen, bieten unendliche Möglichkeiten zum Beobachten von Wildtieren, zum Wandern, Bootfahren, Klettern, Mountainbiken, Skifahren oder einfach zum Entspannen in einzigartiger Natur.

Zerklüftete Schluchten wetteifern um Ihre Aufmerksamkeit mit üppigen Feldern alpiner Wildblumen, juwelenartigen Seen und smaragdgrünen Wäldern. Der Banff & Jasper Nationalpark wurde bereits 1885 gegründet. Es war der erste Nationalpark Kanadas und der drittälteste der Welt. Mit einer Fläche von 6641 Quadratkilometern hat er die Grösse von einem Sechstel der Schweiz.

The Fairmont Banff SpringsHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 405.– / pro Person
Banff
Ruhig gelegen, ca. 1 km vom Zentrum entfernt auf einer Anhöhe mit herrlichem Ausblick über das Tal und den Bow River.
Banff Ptarmigan InnHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Banff
Im Herzen von Banff, direkt an der belebten Banff Avenue gelegen. Bow Falls und die «Cave and Basin National Historic...
Brewster's Mountain LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 112.– / pro Person
Banff
Im Herzen der Stadt, an einer Seitenstrasse gelegen. Nur ein Block von der Hauptstrasse, der Banff Avenue, mit...
Elk + Avenue HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 132.– / pro Person
Banff
Das Hotel liegt an der Banff Avenue, mitten im Zentrum. Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich nur...
Canalta LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Banff
Im Zentrum von Banff gelegen mit diversen Restaurants und Bars in der Umgebung.
Moose Hotel & Suites
ab CHF 179.– / pro Person
Banff
Das Resort befindet liegt nur ca. 2-3 Gehminuten vom Zentrum Banff entfernt.

Banff Nationalpark

Kanadische Postkarten-Idylle vom Spezialisten

Die atemberaubenden Landschaften im Nationalpark und den angrenzenden Regionen entdecken Sie am bestem mit einem Mietwagen. Besonders genussvoll und beschaulich ist auch eine Reise im Motorhome. Dafür stehen bestens ausgestattete Campingplätze an den schönsten Punkten wie Seeufern, in der Nähe von Flüssen oder bei Ortschaften wie Banff, Castle Mountain oder Canmore zur Auswahl. Und wenn Sie in Ihren Banff Ferien lieber zurücklehnen möchten, werden ab Vancouver oder Calgary auch Rundreisen innerhalb Westkanadas angeboten.

Während der Wintermonate erleben Sie ein vollständig anderes Reiseerlebnis, ist die Region rund um Banff doch ein Eldorado für winterliche Aktivferien in Kanada. Unsere Kanada Spezialisten kennen sich in Banff und Umgebung bestens aus und stehen Ihnen bei der Reiseplanung gerne zur Verfügung.

Hochzeitsreise nach Kanada

Flitterwochen und Hochzeitsreisen nach Kanada in romantischen Locations.

Indian Summer Angebote

Der Herbst in Kanada ist farbenfroh und beeindruckend – hier finden Sie alle Angebote.

Kreuzfahrten Alaska & Kanada

Exklusive Kreuzfahrten, bei denen Sie das Land und die Küste mit all ihren wunderschönen Facetten erleben.

Nationalparks in Kanada

Beobachten Sie Wildtiere in einer beeindruckenden Berg- und Seenkulisse.

Reisen nach Kanada mit Kindern

Bei uns finden Sie ausgesuchte Familienhotels mit speziellen Angeboten für Kinder.

Tierwelt in Kanada

Nirgends wo anders können Sie Bären, Wale oder Elche so nah erleben wie in Kanada.

Urlaub in Kanada

Hier finden Sie viele Gründe, weshalb Sie sich für einen Urlaub in Kanada entscheiden sollten.

Winterferien in Kanada

Skifahren im Winterwunderland der Rocky Mountains: Gigantische Bergmassive, grandiose Pisten und viel Pulverschnee.

Reiseinformationen

Von der Einreise bis hin zu Klimatabellen, mit unseren Tipps wird die Reise unvergesslich.

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