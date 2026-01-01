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Veloferien Kanada

Das Land erfahren mit Hilfe vom Spezialisten

Reisen Sie nach Kanada und erleben Sie mit Veloferien Kanada und seine faszinierende Natur. Profitieren Sie von den Vorzügen, auf leisen Sohlen bzw. Reifen die Tierwelt Kanadas hautnah zu erleben. Abseits von Highways eröffnen sich mit Kanada Fahrradferien ganz neue Eindrücke und Perspektiven.

Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Interessante Routen für jedes Fitnesslevel

Fahrradreisen durch Nordamerika haben bereits viele begeisterte Liebhaber. Wer Land und Leute, die Nationalparks oder auch die grossen Städte wie Toronto oder Quebec, den Ontario See in seinen enormen Ausmassen, die kleinen Dörfer oder endlose Wälder in ihrer Ursprünglichkeit kennenlernen möchte, hat mit dem herkömmlichen Drahtesel oder dem komfortablen eBike die besten Möglichkeiten. Unsere Kanada Spezialisten beraten Sie gern und stellen ganz nach Ihren Wünschen Velo Trekkingrouten zusammen. Sprechen Sie uns an, unser Team hilft gern.

Sie können für ein detailliertes Angebot Ihre Wünsche vorgeben, ob Sie sich frei und individuell auf Ihren Velotouren in Kanada bewegen möchten oder ob Sie eine vorgefertigte Reise unternehmen wollen, bei der Ihr Gepäck jeweils zur nächsten gebuchten Unterkunft transportiert wird.

Veloferien in Ostkanada, im Westen und im Norden

Ob Veloferien in Westkanada oder im Osten, belasten Sie sich nicht bei Ihrer Anreise mit Ihrem Fahrrad. Sie können ganz bequem Tourenvelos mieten, um Kanada mit dem Fahrrad zu erleben. Verlassen Sie die Provinz Atlantik-Kanada und lassen Sie sich von der abwechslungsreichen Landschaft im Landesinneren von Ostkanada begeistern. Bei Ihren Veloferien in Ostkanada begegnen Sie auf Schritt und Tritt der kolonialen Vergangenheit Kanadas.

Die Provinz Québec ist so französisch geprägt, dass man sich bereits wie in Frankreich wähnt. Im Gegensatz dazu steht die britisch-amerikanisch geprägte Provinz Ontario mit den Niagara-Fällen, die zu den spektakulärsten Wasserfällen der Welt gehören.

Der Westen und der Norden Kanadas bieten eine faszinierende Vielfalt von Trails, die Sie bei Ihren Veloferien in Westkanada als Radler befahren können. Die Wildnis des Westens und die Nordlichter in Yukon oder Alaska werden unvergessliche Momente mit sich bringen. Stillgelegte Bahnstrecken, die Trails, locken mit einem Naturerlebnis entlang verträumter Seen und spektakulärer Holzbrücken. Auf den Spuren von Glücksrittern und Goldgräbern führen die Goldgräberrouten in den wilden Westen.

Bei den bergigen Abschnitten der Kanada Fahrradreisen werden einige Anforderungen an die Kondition und Ausdauer gestellt, sodass es sich anbietet, mit dem Elektrovelo in Kanada Ferien zu planen.

Ein Teil des berühmten Trans Canada Trails ist die traumhafte Kettle Valley Route. Hier wurden Schienenstränge zu Radwegen durch eine beeindruckende Landschaft mit rauschenden Wildbächen und verschlafenen Goldgräberstädten. Besonders im Westen trägt man dem angesagtesten Sport Kanadas, dem Mountainbiking, Rechnung mit Bikerparks und perfekten Bedingungen auf ausgewiesenen MTB-Strecken. Atemberaubend sind in Kanada die Downhill Strecken. Rund um Whistler in der Bergwelt des Westens von Kanada und in einigen Nationalparks erleben Sie einmalige Möglichkeiten zu Downhill-Fahrten und zu Nationalpark Veloferien.

Hochzeitsreise nach Kanada

Flitterwochen und Hochzeitsreisen nach Kanada in romantischen Locations.

Indian Summer Angebote

Der Herbst in Kanada ist farbenfroh und beeindruckend – hier finden Sie alle Angebote.

Kreuzfahrten Alaska & Kanada

Exklusive Kreuzfahrten, bei denen Sie das Land und die Küste mit all ihren wunderschönen Facetten erleben.

Nationalparks in Kanada

Beobachten Sie Wildtiere in einer beeindruckenden Berg- und Seenkulisse.

Reisen nach Kanada mit Kindern

Bei uns finden Sie ausgesuchte Familienhotels mit speziellen Angeboten für Kinder.

Tierwelt in Kanada

Nirgends wo anders können Sie Bären, Wale oder Elche so nah erleben wie in Kanada.

Urlaub in Kanada

Hier finden Sie viele Gründe, weshalb Sie sich für einen Urlaub in Kanada entscheiden sollten.

Winterferien in Kanada

Skifahren im Winterwunderland der Rocky Mountains: Gigantische Bergmassive, grandiose Pisten und viel Pulverschnee.

Reiseinformationen

Von der Einreise bis hin zu Klimatabellen, mit unseren Tipps wird die Reise unvergesslich.

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