Beschreibung

Lage Der kleine, hübsche Hafenort Telegraph Cove liegt im Nordosten von Vancouver Island, ca. 1 Fahrstunde von Port Hardy entfernt.

Angebot Ein Restaurant und Pub. Lebensmittelladen in der Nähe. Es werden vor Ort Wal- und Bärenbeobachtungen sowie Kajaktouren angeboten.