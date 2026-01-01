Telegraph Cove Resort
Telegraph Cove
Beschreibung
Lage
Der kleine, hübsche Hafenort Telegraph Cove liegt im Nordosten von Vancouver Island, ca. 1 Fahrstunde von Port Hardy entfernt.
Angebot
Ein Restaurant und Pub. Lebensmittelladen in der Nähe. Es werden vor Ort Wal- und Bärenbeobachtungen sowie Kajaktouren angeboten.
Zimmer
Die 24 Lodge Zimmer mit Blick auf die Bucht sind mit einem Kühlschrank ausgestattet. Die Cabins verfügen zusätzlich über eine Kochmöglichkeit. Kein WIFI.
ab CHF 106.– / pro Person
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