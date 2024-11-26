Westkanada für Gross und Klein ab Calgary

1-2 . Tag Calgary Individuelle Anreise nach Calgary, Übernahme des Mietwagens und Fahrt zum Hotel. Calgary bietet zahlreiche Attraktionen für kleine und grosse Entdecker. Geniessen Sie die Aussicht über die Stadt vom Calgary Tower, tauchen Sie im interaktiven National Music Center in die Musikgeschichte Kanadas ein, besuchen Sie die Olympic Plaza oder erleben Sie im Heritage Center die Geschichte der Region hautnah. 2 Nächte im Best Western Plus Port O’Call o.ä. Dort können sich die Kinder nach Herzenslust im Wasserpark austoben.

3-4 . Tag Drumheller (ca. 140 km) Heute fahren Sie nach Drumheller, welches vor über 70 Millionen Jahren die Heimat der Dinosaurier war. Im Visitor Centre befindet sich das grösste Dinosaurier-Skelett der Welt, welches zum Hochklettern einlädt. Von oben bietet sich ein phantastischer Blick auf die Badlands. Im Royal Tyrrell Museum warten mehr als 35 spektakuläre Dinosaurier-Skelette darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. In den Badlands in der Umgebung von Drumheller befindet sich eines der reichsten Fossilien-Vorkommen der Welt. Auf einer Rundfahrt entlang des Dinosaur Trails können Sie die Stätten erkunden, an denen diese Fossilien noch heute gefunden werden. 2 Nächte im Ramada Inn o.ä.

5-6 . Tag Canmore / Banff Nationalpark (ca. 240 km) Die Reise geht weiter in die Rocky Mountains. Auf dem Weg nach Canmore fahren Sie am Calgary Olympic Park vorbei. Neben der Olympic Hall of Fame gibt es hier auch den Skisprung-Turm. Wer seinen Mut testen will, kann mit einer superschnellen Zipline vom Turm heruntergleiten (optional). Der erste Nationalpark Kanadas wartet mit einer traumhaften Landschaften und vielen spannenden Erlebnissen auf. Einige der Höhepunkte sind der Lake Louise mit dem berühmten Hotel Chateau Lake Louise, der Lake Moraine und der Johnston Canyon. Die Kinder haben sicherlich auch Lust auf eine Gondelfahrt auf den Sulphur Mountain und ein Bad in den heissen Quellen. 2 Nächte im Grande Rockies Resort o.ä.

7-8 . Tag Golden (ca. 165 km) Die Fahrt nach Golden führt durch den Yoho Nationalpark. Legen Sie am smaragdgrünen Emerald Lake eine Pause ein, oder machen Sie einen Stopp an der Natural Bridge, einer natürlichen Felsformation, die eine Brücke über den Kicking Horse River bildet. In Golden sollten Sie dem Bärenwildnisgehege im Kicking Horse Resort einen Besuch abstatten. Boo, der dort lebende Grizzlybär, lässt Kinder- und Erwachsenenherzen strahlen. Empfehlenswert ist auch eine River Rafting Tour (beides optional). 2 Nächte in der Glacier Mountaineer Lodge o.ä.

9-10 . Tag Revelstoke (ca. 150 km) Durch den imposanten Glacier Nationalpark geht es weiter nach Revelstoke. Der Mount Revelstoke Nationalpark ist ein Paradies für Naturliebhaber. Die wunderschöne Aussicht und die blühenden Bergwiesen werden Sie begeistern! Ca. 30 km westlich von Revelstoke befindet sich der “Sky Trek Adventure Park”, ein Abenteuerpark mit Ziplines, Kletterwänden und ähnlichem für verschiedene Altersgruppen. 2 Nächte im Glacier House Resort o.ä.

11-13 . Tag Lac la Hache / Ten-eeh-ah Lodge (ca. 460 km) Weiter geht es in die legendäre Cariboo-Region. Nach der langen Fahrtstrecke finden Sie hier viel Zeit zum Entspannen! Langweilig wird es Ihnen in der Lodge sicherlich nicht: Ihr Cabin liegt am einsamen Spout Lake, der zum Kanu fahren, Schwimmen und Fischen einlädt. Auch eine Mountainbike-Tour mit der ganzen Familie ist eine gute Idee. Ausserdem bietet die Lodge optionale Reitausflüge an (ab 10 Jahren). 3 Nächte in der Ten-ee-ah Lodge.

14-15 . Tag Whistler (ca. 360 km) Heute fahren Sie über eine abwechslungsreiche Strecke weiter nach Whistler, einem Paradies für eindrückliche Outdoor Erlebnisse. Fahren Sie mit der Gondel auf den Whistler Mountain, oder unternehmen Sie eine Fahrt mit der spektakulären Peak2Peak Seilbahn. Wer gerne Mountainbike fährt, sollte sich Räder für den Mountainbike Park mieten. Die Blackcomb Base Adventure Zone bietet weitere spannende Aktivitäten, wie Rodelbahn, Kletterwand, Minigolf, Trampolin. 2 Nächte im Tantalus Resort o.ä

16-17 . Tag Parksville (ca. 140 km) Die Fahrt führt Sie an zahlreichen schönen Provincial Parks und spektakulären Aussichtspunkten über die Bucht vorbei nach Horseshoe Bay. Dort setzen Sie mit der Fähre nach Nanaimo auf Vancouver Island über. Weiter geht es nach Parksville, welches an der Ostküste gelegen ist. Nehmen Sie sich Zeit für einen langen Strandspaziergang, zum Baden und zum Muscheln sammeln. Ausserdem haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kinder im Kids Club im Tigh-Na-Mara Resort (3–13 Jahre, Juli und August) abzugeben, um einige ruhige Stunden zu zweit zu geniessen. 2 Nächte im Tigh-Na-Mara Resort o.ä.

18-19 . Tag Vancouver (210 km) Wir empfehlen heute nach Victoria weiterzufahren und von dort aus die Fähre zurück nach Vancouver zu nehmen. Die Stadt am Pazifik warten mit einer riesigen Auswahl an Attraktionen und Aktivitäten für die ganze Familie auf. Mit dem Hop-on-Hop-off Bus können Sie eine Stadtrundfahrt unternehmen (optional). Für Familien besonders empfehlenswert ist der Stanley Park mit dem Vancouver Aquarium sowie die Capilano Suspension Bridge. 2 Nächte im Rosedale on Robson Suite Hotel o.ä.

20 . Tag Rück- oder Weiterreise