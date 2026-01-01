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Ostkanada Wildlife-Touren

Ferien im Naturparadies vom Spezialisten

Bekannt als Paradies für Naturliebhaber, ist der Osten Kanadas reich an Wildtieren und unberührten Landschaften. In der weitläufigen Tundra Ostkanadas können Sie nicht nur Elchen, Karibus und Wölfen in freier Wildbahn begegnen, sondern hier können Sie auch auf Eisbären treffen und diese majestätischen Tiere mit etwas Glück bei der Robbenjagd beobachten. Begegnungen mit Belugawalen im Atlantik ermöglichen Ihnen, die Tiere hautnah zu erleben. Beobachten können Sie die Tiere mit etwas Glück bei Wanderungen durch die majestätische und abwechslungsreiche Landschaft Ostkanadas.

Zudem können Sie während Ihrer Reise in die faszinierende Kultur und Geschichte der hier lebenden Inuit eintauchen. Unsere erfahrenen Spezialisten beraten Sie gerne und stellen Ihnen Ihre Ostkanada Rundreise nach Ihren ganz persönlichen Vorstellungen zusammen.

Diese faszinierende Tierwelt erleben Sie besonders eindrücklich auf unseren geführten Ostkanada Rundreisen.

Icon map3 Tage
Baumhaus-Abenteuer & Saguenay Fjord
ab CHF 460.– / pro Person
ab/bis Parc Jaseux
Highlights: Übernachtung im Baumhaus, Klettersteig-Abenteuer, Kayak-Tour, «Tree Top» Abenteuer
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map29 Tage
Durchquerung der Nordwestpassage
ab CHF 36955.– / pro Person
ab Toronto bis Anchorage
Highlights: Bestaunen des UNESCO-Weltkulturerbe Ilulissat-Eisfjord, Wandern auf Devon Island, der größten unbewohnten...
Icon calendar29 Tage / 28 Nächte
Icon map3 Tage
Kanu- & Hüttenabenteuer im Algonquin Provinzpark
ab CHF 635.– / pro Person
ab/bis Algonquin Provincial Park
Highlights: Kanutouren, Wanderungen, Tierbeobachtungstouren, Spaziergang zum Bluff Aussichtspunkt
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map3 Tage
Mythen und Legenden
Preis auf Anfrage
ab/bis Wendake
Highlights:
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map3 Tage
Okwari Tierbeobachtung
Preis auf Anfrage
ab/bis La Baie
Highlights: Wildbeobachtungstour: Bären & Elche, Kanutour, Besichtigung rekonstruiertes Indianerdorf
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map3 Tage
Privatinsel mitten in der Natur
ab CHF 656.– / pro Person
ab/bis Algonquin Provinical Park
Highlights: Authentisches Naturerlebnis, Kanutouren bei Sonnenauf- und -untergang, Aussichtsreiche Wanderung,...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map3 Tage
Übernachten bei den Wölfen im Parc Oméga
ab CHF 592.– / pro Person
ab/bis Parc Oméga
Highlights: Übernachten im Wolfgehege, Selbstfahrer-Safari, Baumkronenpfad, Kulturelle Einblicke & Tierpräsentationen
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte

Unvergessliches Naturerlebnis in der ostkanadischen Tundra

Ostkanada Tierbeobachtungen sind nicht nur für Ornithologen interessant, sondern für jeden Naturliebhaber. Denn nicht nur das reiche Vogelleben lässt sich während einer Kanada Reise beobachten, sondern auch die Ostkanada Wildlife-Touren Bärenbeobachtung sorgt für unvergessliche Momente. 60 km von der bekannten Stadt Churchill entfernt liegt das Seal River Heritage Lodge im Herzen des Eisbären-Territoriums und gilt als perfekter Ausgangspunkt für Tundra Wanderungen. Besonders charmant ist auch die idyllische Stadt Mont-Laurier im Nordwesten der Region Québec.

Ostkanadas Natur und besonders die winterlich verschneiten Landschaften bieten sagenhaft schöne Fotomotive. Nutzen Sie auch die Gelegenheit für Erkundungstouren mit dem Schneemobil durch die weitläufige Naturlandschaft. Steht Ihnen der Sinn nach besonderen Abenteuern in der Natur, empfehlen sich Übernachtungen im Baumhaus und im traditionellen Tipi, gepaart mit Kajak Touren, denn so können Sie die fischreiche Seenlandschaft und die fantastischen und tierreichen Waldgebiete Kanadas inklusive Lagerfeuer-Romantik in der Region rund um die kanadische Metropole Montreal in besonderem Masse geniessen.

Hochzeitsreise nach Kanada

Flitterwochen und Hochzeitsreisen nach Kanada in romantischen Locations.

Indian Summer Angebote

Der Herbst in Kanada ist farbenfroh und beeindruckend – hier finden Sie alle Angebote.

Kreuzfahrten Alaska & Kanada

Exklusive Kreuzfahrten, bei denen Sie das Land und die Küste mit all ihren wunderschönen Facetten erleben.

Nationalparks in Kanada

Beobachten Sie Wildtiere in einer beeindruckenden Berg- und Seenkulisse.

Reisen nach Kanada mit Kindern

Bei uns finden Sie ausgesuchte Familienhotels mit speziellen Angeboten für Kinder.

Tierwelt in Kanada

Nirgends wo anders können Sie Bären, Wale oder Elche so nah erleben wie in Kanada.

Urlaub in Kanada

Hier finden Sie viele Gründe, weshalb Sie sich für einen Urlaub in Kanada entscheiden sollten.

Winterferien in Kanada

Skifahren im Winterwunderland der Rocky Mountains: Gigantische Bergmassive, grandiose Pisten und viel Pulverschnee.

Reiseinformationen

Von der Einreise bis hin zu Klimatabellen, mit unseren Tipps wird die Reise unvergesslich.

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