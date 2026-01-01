Ostkanada Wildlife-Touren
Ferien im Naturparadies vom Spezialisten
Baumhaus-Abenteuer & Saguenay Fjord
ab CHF 460.– / pro Person
ab/bis Parc Jaseux
Highlights: Übernachtung im Baumhaus, Klettersteig-Abenteuer, Kayak-Tour, «Tree Top» Abenteuer
3 Tage / 2 Nächte
Durchquerung der Nordwestpassage
ab CHF 36955.– / pro Person
ab Toronto bis Anchorage
Highlights: Bestaunen des UNESCO-Weltkulturerbe Ilulissat-Eisfjord, Wandern auf Devon Island, der größten unbewohnten...
29 Tage / 28 Nächte
Kanu- & Hüttenabenteuer im Algonquin Provinzpark
ab CHF 635.– / pro Person
ab/bis Algonquin Provincial Park
Highlights: Kanutouren, Wanderungen, Tierbeobachtungstouren, Spaziergang zum Bluff Aussichtspunkt
3 Tage / 2 Nächte
Okwari Tierbeobachtung
Preis auf Anfrage
ab/bis La Baie
Highlights: Wildbeobachtungstour: Bären & Elche, Kanutour, Besichtigung rekonstruiertes Indianerdorf
3 Tage / 2 Nächte
Privatinsel mitten in der Natur
ab CHF 656.– / pro Person
ab/bis Algonquin Provinical Park
Highlights: Authentisches Naturerlebnis, Kanutouren bei Sonnenauf- und -untergang, Aussichtsreiche Wanderung,...
3 Tage / 2 Nächte
Übernachten bei den Wölfen im Parc Oméga
ab CHF 592.– / pro Person
ab/bis Parc Oméga
Highlights: Übernachten im Wolfgehege, Selbstfahrer-Safari, Baumkronenpfad, Kulturelle Einblicke & Tierpräsentationen
3 Tage / 2 Nächte
Unvergessliches Naturerlebnis in der ostkanadischen Tundra
Ostkanada Tierbeobachtungen sind nicht nur für Ornithologen interessant, sondern für jeden Naturliebhaber. Denn nicht nur das reiche Vogelleben lässt sich während einer Kanada Reise beobachten, sondern auch die Ostkanada Wildlife-Touren Bärenbeobachtung sorgt für unvergessliche Momente. 60 km von der bekannten Stadt Churchill entfernt liegt das Seal River Heritage Lodge im Herzen des Eisbären-Territoriums und gilt als perfekter Ausgangspunkt für Tundra Wanderungen. Besonders charmant ist auch die idyllische Stadt Mont-Laurier im Nordwesten der Region Québec.
Ostkanadas Natur und besonders die winterlich verschneiten Landschaften bieten sagenhaft schöne Fotomotive. Nutzen Sie auch die Gelegenheit für Erkundungstouren mit dem Schneemobil durch die weitläufige Naturlandschaft. Steht Ihnen der Sinn nach besonderen Abenteuern in der Natur, empfehlen sich Übernachtungen im Baumhaus und im traditionellen Tipi, gepaart mit Kajak Touren, denn so können Sie die fischreiche Seenlandschaft und die fantastischen und tierreichen Waldgebiete Kanadas inklusive Lagerfeuer-Romantik in der Region rund um die kanadische Metropole Montreal in besonderem Masse geniessen.
Indian Summer Angebote
Der Herbst in Kanada ist farbenfroh und beeindruckend – hier finden Sie alle Angebote.
Reisen nach Kanada mit Kindern
Bei uns finden Sie ausgesuchte Familienhotels mit speziellen Angeboten für Kinder.
Urlaub in Kanada
Hier finden Sie viele Gründe, weshalb Sie sich für einen Urlaub in Kanada entscheiden sollten.
Winterferien in Kanada
Skifahren im Winterwunderland der Rocky Mountains: Gigantische Bergmassive, grandiose Pisten und viel Pulverschnee.
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