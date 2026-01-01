In traumhafter, abgeschiedener Lage im Desolation Sound erleben Sie Wildnis pur, fasznierende Tierbeobachtungen sowie interessante Einblicke in die Kultur der Ureinwohner.



Das Klahoose Wilderness Resort befindet sich im Desolation Sound und ist eine perfekte Ausgangsbasis, um die vielfältige Tierwelt zu erleben. Zudem tauchen Sie hier in die Geschichte der First Nations ein und haben die Möglichkeit, bei verschiedenen Workshops selbst aktiv zu werden.

Die gemütliche Lodge bietet 4 Lodge-Zimmer sowie 3 Cabins, die allesamt über Meerblick und Kaffee-/Teekocher verfügen. Neben dem hauseigenen Restaurant gibt es eine grosse Terrasse, eine Sauna sowie einen SUP- und Kajakverleih.



Reisedaten

07.05.-15.10.

bei 3 Nächten jeweils donnerstags

bei 4 Nächten jeweils sonntags