Natur, Bären und First Nations Kultur im Klahoose Wilderness Resort ab Lund
Natur, Bären und First Nations Kultur im Klahoose Wilderness Resort ab Lund
ab CHF 2710.– / pro Person
ab/bis Lund
Highlights:
- Wildnis & Tierbeobachtung mit indigenem Guide
- Kulturelle Erlebnisse mit First Nations
- Komfort mitten in der Natur
- Exklusiver Rückzugsort im Desolation Sound
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Individuelle Anreise nach Lund. Gegen 15:00 Uhr erfolgt der Bootstransfer zur Lodge, wo Sie mit einem traditionellen Willkommenslied empfangen werden. Vor dem Abendessen können Sie sich mit den Annehmlichkeiten der Lodge vertraut machen.
2-3. Tag Während des Aufenthalts
Geniessen Sie die unberührte Natur und nehmen Sie an den täglichen Tierbeobachtungs- und Wildnistouren teil. Ein indigener Guide begleitet die Touren und versorgt Sie mit vielen spannenden Details über die Umgebung. Während der Lachswanderung im Frühling bzw. Herbst ist die Chance besonders gross, viele Bären zu sehen. Während der ganzen Saison, von Mai bis Oktober, können Sie verschiedene Walarten, Delfine, Seehunde, Seelöwen und Seeadler sehen. Eine Besonderheit der Lodge sind die Begegnungen mit dem Leben der First Nations.
4. Tag Letzter Tag
Geniessen Sie ein letztes Frühstück in der traumhaften Umgebung. Gegen 10:00 Uhr bringt Sie das Boot zurück nach Lund.
Bärenbeobachtung 4 oder 5 Tage ab/bis Lund (Sunshine Coast)
- 3 oder 4 Übernachtungen in der Klahoose Wilderness Lodge
- Vollpension
- Snacks und alkoholfreie Getränke
- Tischwein und Bier zum Abendessen
- Geführte Tierbeobachtungstouren
- Diverse indigene und weitere Aktivitäten
- Bootstransfers ab/bis Lund
- Taxen und Steuern
- Weitere Mahlzeiten und Getränke
- Optionale Helikopterrundflüge
- Trinkgelder (ca. CAD 50 pro Person / Tag)
- Mindestalter: 10 Jahre in der Hochsaison
- Mittleres Fitness-Level empfohlen
- Bärenbeobachtungen ca. 08.05. - 15.06. und 21.08. - 19.10.
- Aufgrund der abgeschiedenen Lage gibt es nur schwaches WIFI
Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 2710.– / pro Person