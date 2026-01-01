1 . Tag Calgary – Banff (ca. 130 km) Individuelle Anreise nach Calgary und Mietwagenübernahme. Danach fahren Sie direkt in die Rocky Mountains nach Banff. 2 Nächte in Brewster's Mountain Lodge o.ä.

2 . Tag Banff Nationalpark (ca. 100 km) Heute erkunden Sie den Banff Nationalpark und können die weltbekannten Seen Lake Louise und Lake Moraine besuchen oder eine Wanderung im Johnston Canyon unternehmen.

3-4 . Tag Jasper Nationalpark (ca. 285 km) Erleben Sie den «Icefields Parkway», eine der Traumstrassen dieser Welt, welcher Sie von Banff nach Jasper führt. Zahlreiche Höhepunkte wie der Peyto Lake, das Columbia Icefield und die Athabasca Fälle säumen Ihren Weg. Besuchen Sie im Jasper Nationalpark den spektakulären Maligne-Canyon und den romantischen Maligne Lake. Hier können Sie eine der beliebten Bootsfahrten unternehmen, Kanufahren oder wandern. 2 Nächte in Becker’s Chalets o.ä.

5-6 . Tag Clearwater / Wells Gray Provinzpark (ca. 320 km) Die Route führt Sie vorbei am Mount Robson Provinzpark. Hier können Sie eine Wanderung auf dem «Berg Lake-Trail» unternehmen, von dem aus Sie tolle Ausblicke auf den höchsten Berg der kanadischen Rocky Mountains haben. Weiterfahrt nach Clearwater, dem Ausgangspunkt zur Erkundung des Wells Gray Provinzparks. Die beiden imposanten Wasserfälle Helmcken- und Dawson Falls sind die Wahrzeichen des Parks. Bekannt ist er aber auch für die guten Möglichkeiten zur Tierbeobachtung. 2 Nächte in der Wells Gray Guest Ranch o.ä.

7-8 . Tag Lac la Hache / Ten-ee-ah Lodge (ca. 200 km) Durch eine malerische Seenregion fahren Sie via 100 Mile House nach Lac la Hache. Etwas ausserhalb der Ortschaft verbringen Sie zwei Nächte in der Ten-ee-ah Lodge, welche von einem Schweizer Ehepaar geführt wird. Langweilig wird es Ihnen in der Lodge nicht. Ihr Cabin liegt am Spout Lake, der zum Kanu- und Kajakfahren oder Fischen einlädt. Auch Reiten oder eine Ausfahrt mit dem Motorboot sind möglich.

9 . Tag Whistler (ca. 360 km) Eine abwechslungsreiche Fahrt führt Sie an zahlreichen sehenswerten Provinzparks vorbei nach Whistler. Hier sind dem Naturerlebnis und Abenteuer keine Grenzen gesetzt. Ob Wandern, Mountainbiken, Kanufahren, Klettern, Tierbeobachtungen oder Zipline. Die Möglichkeiten sind nahezu unendlich. 1 Nacht im Adara Hotel o.ä.

10-11 . Tag Egmont / West Coast Wilderness Lodge (ca. 215 km) Sie verlassen die Bergwelt von Whistler und fahren auf dem «Sea to Sky»-Highway an die idyllische Sunshine Coast. In Horseshoe Bay setzen Sie mit der Fähre nach Langdale über und fahren danach entlang der Küste nach Egmont. Hier sind Sie zwei Nächte in der West Coast Wilderness Lodge untergebracht. Erkunden Sie die traumhafte Umgebung der Sunshine Coast. Unternehmen Sie einen Bootsausflug zum Princess Louisa Inlet und besuchen Sie die spektakuläre Meeresenge im Skookumchuck Narrows Provincial Park.

12-13 . Tag Quadra Island (ca. 165 km) Mittels dreier Fährpassagen erreichen Sie Quadra Island, eine kleine, idyllische Insel, welche Vancouver Island vorgelagert ist. Erkunden Sie die Insel bei einer Wanderung am Strand des Rebecca Spit Provinzparks und einem Besuch des Leuchtturms. 2 Nächte im April Point Resort o.ä.

14-15 . Tag Tofino / Pacific Rim Nationalpark (ca. 300 km) Auf dem Weg nach Tofino sollten Sie unbedingt einen Spaziergang im Cathedral Cove Provinzpark einplanen, in dem es 800 Jahre alte Douglas-Fichten zu bewundern gibt. An der Westküste angekommen, erkunden Sie die Regenwälder des Pacific Rim Nationalparks und die wilden Strände oder unternehmen Sie Wal- und Schwarzbärenbeobachtungstouren. 2 Nächte in der Middle Beach Lodge o.ä.

16-17 . Tag Vancouver (ca. 285 km) Via Port Alberni geht es nach Nanaimo, um von dort aus mit der Fähre in ca. 90 Minuten nach Vancouver überzusetzen. Die grösste Stadt von British Columbia begeistert durch ihre Lage zwischen Pazifik und Bergen und bietet viele spannende Aktivitäten sowie Möglichkeiten für ausgiebige Erkundungstouren. 2 Nächte im Sutton Place Hotel o.ä.

18 . Tag Rück- oder Weiterreise