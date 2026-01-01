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Killarney Mountain Lodge

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Killarney

Ein Geheimtipp sowohl für aktive Gäste als auch für Ruhesuchende.

Beschreibung

Lage
Die Lodge liegt am nördlichen Ufer der Georgian Bay, die zum Lake Huron gehört, direkt beim Killarney Provincial Park. Toronto ist ca. 5 Fahrstunden, der Algonquin Park ca. 3.5 Stunden entfernt.
Angebot
3 Restaurants, Lounge, Kaffebar, Pool, Sauna, Massagen, Fitnessbereich, Spielzimmer.
Zimmer
70 rustikale Zimmer und Suiten mit Charme. Ohne TV, Telefon und WIFI.
Aktivitäten
Tennis, Pickleball, Kanu-, Kajak- und Fahrradfahren.
ab CHF 150.– / pro Person

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