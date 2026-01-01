Killarney Mountain Lodge
Killarney
Beschreibung
Lage
Die Lodge liegt am nördlichen Ufer der Georgian Bay, die zum Lake Huron gehört, direkt beim Killarney Provincial Park. Toronto ist ca. 5 Fahrstunden, der Algonquin Park ca. 3.5 Stunden entfernt.
Angebot
3 Restaurants, Lounge, Kaffebar, Pool, Sauna, Massagen, Fitnessbereich, Spielzimmer.
Zimmer
70 rustikale Zimmer und Suiten mit Charme. Ohne TV, Telefon und WIFI.
Aktivitäten
Tennis, Pickleball, Kanu-, Kajak- und Fahrradfahren.
ab CHF 150.– / pro Person
Loading map...