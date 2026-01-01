Während der Kreuzfahrt

Zum einen führt Sie die Reise durch das Küstengebirge und das Fjordland-Naturschutzgebiet. Ein Höhepunkt dabei ist das Khutze Inlet mit den spektakulären Felsformationen und Wasserfällen. Während Sie an der Küste kreuzen haben Sie gute Chancen, in den Flussmündungen Bären zu beobachten. Zum anderen fahren Sie entlang der Princess Royal Island, bekannt vor allem für die sehr seltenen, weissen Schwarzbären, die sogenannten Spirit Bears. Halten Sie auch Ausschau nach Walen. Insbesondere Buckelwale können oft gesichtet werden. Die Tagespläne sind flexibel, um den Überraschungen jeder Reise, den Gezeiten- und Wetterverhältnissen sowie den Interessen der Gruppe gerecht zu werden.