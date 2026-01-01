Great Bear Rainforest Kreuzfahrt mit Bluewater Adventures ab Terrace oder Bella Bella
Great Bear Rainforest Kreuzfahrt mit Bluewater Adventures ab Terrace oder Bella Bella
Preis auf Anfrage
ab/bis Terrace oder Bella Bella
Highlights:
- Ausflüge mit dem Kajak
- einsame Strände
- Beobachtung von Orkas, Buckelwalen und Seelöwen
- weltweit grösstes Grizzly-Schutzgebiet
7 Tage / 6 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Bella Bella bzw. Terrace
Individuelle Anreise zum Ausgangspunkt Ihrer unvergesslichen Kreuzfahrt. Nach der Einschiffung heisst es «Leinen los!».
2-7. Tag Während der Kreuzfahrt
Zum einen führt Sie die Reise durch das Küstengebirge und das Fjordland-Naturschutzgebiet. Ein Höhepunkt dabei ist das Khutze Inlet mit den spektakulären Felsformationen und Wasserfällen. Während Sie an der Küste kreuzen haben Sie gute Chancen, in den Flussmündungen Bären zu beobachten. Zum anderen fahren Sie entlang der Princess Royal Island, bekannt vor allem für die sehr seltenen, weissen Schwarzbären, die sogenannten Spirit Bears. Halten Sie auch Ausschau nach Walen. Insbesondere Buckelwale können oft gesichtet werden. Die Tagespläne sind flexibel, um den Überraschungen jeder Reise, den Gezeiten- und Wetterverhältnissen sowie den Interessen der Gruppe gerecht zu werden.
8. Tag Terrace bzw. Bella Bella
Ausschiffung am späten Vormittag. Individuelle Rück- oder Weiterreise.
Kreuzfahrt 8 Tage ab Terrace oder Bella Bella bis Terrace oder Bella Bella
- Kreuzfahrt an Bord der Island Odyssey, Roamer oder Solitude
- Vollpension (ab Mittagessen 1. Tag bis Frühstück letzter Tag)
- Getränke
- Nutzung der Bordeinrichtung und -ausrüstung inklusive Kajaks
- Betreuung durch die Crew sowie Expeditionsführer
- Nationalparkgebühren
- Nachhaltigkeitsabgabe
- Taxen und Steuern
- Transfer zum Einschiffungshafen / vom Ausschiffungshafen
- Trinkgelder
- Mittleres Fitness-Level empfohlen.
- Einzelpersonen können sich eine Kabine mit einer anderen Person desselben Geschlechts zum regulären Preis pro Person bei Doppelbelegung teilen.
- Je nach Flugplan wird eine Übernachtung vor dem Rückflug benötigt.
- Weitere Yacht-Kreuzfahrten mit Bluewater Adventures auf Anfrage.
- Spezielle Annullationsbedingungen: Ab 90 Tage vor Abreise 100% Spesen.
- Die «Island Roamer» mit 6 Gästekabinen lief 1983 vom Stapel und ihr Schwesternschiff «Island Odyssey» 1984.
Beide wurden aufwändig renoviert und verfügen über jeweils 3 Bäder, einen komfortablen Salon mit Lese- und überdachten Sitzbereich an Deck.
- Die speziell für Expeditionsreisen konzipierte «Island Solitude» lief 2018 vom Stapel. Sie verfügt über 6 Kabinen mit eigenem Bad und ein geräumiges Steuerhaus auf dem Hauptdeck, wo auch die Mahlzeiten eingenommen werden.
- Die «Island Solitude» wird für die Great Bear Rainforest-Kreuzfahrten zwischen Bella Bella und Terrace eingesetzt, während die «Island Roamer» sowohl diese als auch die Khutzeymateen Valley-Route fährt. Die «Island Odyssey» hingegen unternimmt die Great Bear Forest-Fahrt mit Start- und Endpunkt Terrace.
Preise
7 Tage / 6 Nächte Preis auf Anfrage