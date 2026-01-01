Inside Passage Alaska ab Petersburg

Geniessen Sie die Natur hautnah an Bord der drei kleinen Motor- und Segelyachten. Als Teil einer kleinen Gruppe von maximal 16 Passagieren und mit Ihrer eigenen Besatzung haben Sie die Möglichkeit, den Tagesverlauf und die Route mitzugestalten und kommen der üppigen Tierwelt so nah, wie kaum ein weiteres Mal in Ihrem Leben. Ein überwältigendes Naturerlebnis!



Reisedaten

Ab Prince Rupert bis Petersburg

05.07. - 15.07.

28.07. - 07.08.



Ab Petersburg bis Prince Rupert

16.07. - 26.07.

08.08. - 18.08.