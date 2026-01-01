Inside Passage Alaska ab Petersburg
Inside Passage Alaska ab Petersburg
Preis auf Anfrage
ab Petersburg bis Prince Rupert
Highlights:
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11 Tage / 10 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Petersburg / Prince Rupert
Individuelle Anreise und Transfer zum Ausgangspunkt Ihrer unvergesslichen Kreuzfahrt durch die Inside Passage Alaskas. Nach der Einschiffung heisst es «Leinen los!» und Sie gleiten durch die bezaubernde Welt Alaskas.
2-10. Tag Unterwegs: Frederick Sound - Chatham Strait - Admirality Island - Wrangell Narrows
Die Reise führt Sie in den Frederick Sound, wo Sie mehrere Tage verbringen werden. Diese Gegend ist bekannt als Hauptfütterungsplatz der Buckelwale in Südost-Alaska - hervorragende Chancen also, diese majestätischen Tiere aus der Nähe beobachten zu können. Auf Admirality Island haben Sie mit etwas Glück die Möglichkeit, Braunbären zu beobachten, ist diese Insel doch bekannt für die höchste Konzentration dieser Spezies in Nordamerika.
11. Tag Petersburg / Prince Rupert
Ausschiffung am Vormittag. Je nach Flugplan benötigen Sie eine Übernachtung vor dem Rückflug (nicht inbegriffen).
Kreuzfahrt 11 Tage ab Petersburg oder Prince Rupert
- Übernachtung an Bord in Doppelkajüte
- Vollpension inklusiv Getränke ab Mittagessen am 1. Tag bis Frühstück am Abreisetag
- Nutzung der Bordeinrichtungen- und Ausrüstung inkl. Kajaks
- Betreuung (auf Englisch) an Bord durch Crew sowie Expeditionsführer
- Taxen und Nationalparkgebühren
- Trinkgelder (5 - 10% des Basispreises)
- Flüge
- Weitere Yachtkreuzfahrten mit Blue Waters Adventures auf Anfrage.
Preise
11 Tage / 10 Nächte Preis auf Anfrage