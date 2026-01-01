Marrakesch Reisen

Marrakesch ist eine verführerische Stadt zwischen dem ockerfarbenen Sand der Sahara und dem Gestein des Atlasgebirges – eine echte Wüstenkönigin. Im Zentrum liegt der Marktplatz Djemaa el Fna, wo Musik gemacht, Schlangen beschworen, Geschichten erzählt und allabendlich die Grillstände für Kebabs und Gemüse aufgebaut werden. Von dort geht es durch die engen Gassen der Altstadt in die Souks, wo handgefertigte Kunst, buntes Geschirr, Kleidung, Teppiche und Vieles mehr angeboten wird. Zum Einkaufserlebnis gehört der süsse Minztee ebenso wie das Verhandeln der Preise.

Die Stadt lädt ein zum Verweilen und ist gleichzeitig der optimale Ausgangspunkt für Ihre Rundreise durch Marokko. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne bei der Planung Ihrer Reise.