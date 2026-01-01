Marrakesch Reisen
Perle des Südens
Royal Mansour Marrakech
Preis auf Anfrage
Marrakesch
Im Besitz des marokkanischen Königs und nur wenige Gehminuten von der Koutoubia-Moschee, dem Djemaa el Fna und den...
Fairmont Royal Palm
ab CHF 281.– / pro Person
Marrakesch
Das grosszügige Hotel in einem Mix aus Berber-Tradition und Vintage-Stil verteilt sich auf 231 Hektaren. Dazu gehören...
La Sultana Marrakech
ab CHF 429.– / pro Person
Marrakesch
Das Hotel liegt direkt neben den Saadier-Gräbern und lediglich 10 Fussminuten vom Gauklerplatz Djemma el Fna...
El Fenn
Preis auf Anfrage
Marrakesch
Nur wenige Gehminuten vom Djemaa el Fna entfernt, zählt El Fenn zu den bekanntesten Boutique-Hotels Marrakeschs. Das...
Mandarin Oriental Marrakech
Preis auf Anfrage
Marrakesch
Das Luxushotel besteht aus einem Mix von orientalischem Charme und marokkanischen Akzenten. Es liegt lediglich ca. 10...
The Oberoi, Marrakech
ab CHF 597.– / pro Person
Marrakesch
Eine wunderschöne 11 Hektar grosse Gartenanlage mit duftende Zitronenbäume und Jahrhunderte alte Olivenhaine. Das...
La Mamounia
Preis auf Anfrage
Marrakesch
Die Grand Dame unter den Hotels von Marrakesch wurde 1923 eröffnet. 2006 wurde der weltberühmte Pariser Designer...
Selman Marrakech
ab CHF 381.– / pro Person
Marrakesch
Die ehemalige Residenz der Familie Bennani Smires wurde mit viel Liebe zum Detail mit besten Handwerkern und in...
Nobu Hotel Marrakech
ab CHF 396.– / pro Person
Marrakesch
Traditioneller marokkanischer Charme trifft auf stilvolles japanisches Design und vereint so zwei Kulturen...
La Brillante
ab CHF 184.– / pro Person
Marrakesch
Wenn Sie eintreten, betreten Sie eine elegante Welt, das von Frauen zu Ehren der Frau geschaffen wurde. Das Thema...
Dar Rhizlane
Preis auf Anfrage
Marrakesch
Das Boutique-Hotel liegt im Hivernage Quartier, ca. 30 Gehminuten vom Djemma el Fna entfernt. Der typische Stil...
Les Jardins de la Medina
ab CHF 130.– / pro Person
Marrakesch
In unmittelbarer Nähe der Sehenswürdigkeiten liegt das Boutique-Hotel mit Riad-Atmosphäre und Mitglied der «Hôtel de...
Les Deux Tours
ab CHF 194.– / pro Person
Marrakesch
Kleine Spazierwege, üppige Bepflanzung und gemütliche Sitzecken verteilen sich über das gesamte Gelände und laden zum...
Sofitel Marrakech
ab CHF 182.– / pro Person
Marrakesch
Das Hotel liegt im Zentrum des Hivernage-Quartiers und ist lediglich 15 Gehminuten vom Djemaa el Fna entfernt. Es ist...
Les Jardins de la Koutoubia
ab CHF 189.– / pro Person
Marrakesch
Das Hotel liegt nur wenige Gehminuten vom berühmten Platz Djemma el Fna entfernt und direkt neben dem Wahrzeichen von...
Angsana Heritage Collection, Marrakech Riads
ab CHF 96.– / pro Person
Marrakesch
Die Riads befinden sich im Herzen der Medina, in Gehdistanz zum berühmten Platz Djemma el Fna. Fünf der Riads liegen...
Oasis Lodges
ab CHF 112.– / pro Person
Marrakesch
Die Oasis Lodges liegt vor den Toren Marrakeschs. Bis zur Medina sind es lediglich ca. 10 Fahrminuten. Die sehr...
Palais Blanc Riad
ab CHF 148.– / pro Person
Marrakesch
Die Oase der Ruhe liegt lediglich ca. 20 Gehminuten vom Djemma el Fna entfernt. Einst ein Herrenhaus, wurde das Riad...
Dar Crystal
ab CHF 33.– / pro Person
Marrakesch
Das Riad verfügt über einen schönen Innenhof mit kleinem Pool, ein Esszimmer und eine Sitzecke. Ihr Frühstück können...
Riad Nora
ab CHF 58.– / pro Person
Marrakesch
Das Riad liegt nur wenige Gehminuten vom berühmten Platz Djemma el Fna und den Saadier-Gräbern entfernt. Es wurde im...
Riad Ajarif
ab CHF 48.– / pro Person
Marrakesch
Die Unterkunft hat lediglich vier Zimmer und verfügt über einen kleinen, beheizbaren Pool im Innenhof, mehrere...
Riad La Croix Berbere
ab CHF 70.– / pro Person
Marrakesch
Das charmante Riad liegt im Herzen der Medina, nur wenige Schritte vom Gauklerplatz Djemaa el Fna entfernt –...
Höhepunkte und Quartiere in Marrakesch
Das Herz von Marrakesch schlägt in der Medina: Hinter den rot-ockerfarbenen Mauern der Altstadt reihen sich Paläste, Koranschulen und stille Innenhöfe aneinander. Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten zählen der Bahia-Palast mit seinen kunstvoll verzierten Räumen, die Saadier-Gräber sowie die Medersa Ben Youssef, eine ehemalige Koranschule mit fein gearbeiteten Stuck- und Kachelornamenten. Weithin sichtbar ist das Minarett der Koutoubia-Moschee, das Wahrzeichen der Stadt und ein verlässlicher Orientierungspunkt beim Erkunden der verwinkelten Gassen.
Ausserhalb der Altstadtmauern zeigt sich ein anderes Marrakesch: Im Quartier Guéliz, der zur französischen Protektoratszeit angelegten Neustadt, finden Sie Galerien, Boutiquen und moderne Cafés. Der Jardin Majorelle, einst vom Maler Jacques Majorelle angelegt und später von Yves Saint Laurent vor dem Zerfall bewahrt, gehört mit seinem leuchtenden Blau zu den meistbesuchten Gärten Marokkos. In der Palmeraie, dem weitläufigen Palmenhain am Stadtrand, liegen ruhige Resorts mit grosszügigen Gartenanlagen – ideal, wenn Sie das quirlige Treiben der Medina mit erholsamen Stunden am Pool verbinden möchten.
Ob stilvolles Riad im Herzen der Altstadt oder Resort mit viel Platz: Für jede Reiseart gibt es in Marrakesch die passende Unterkunft.
Ausflüge ab Marrakesch: Atlas, Wüste und Atlantik
Kaum eine andere Stadt Marokkos eignet sich so gut als Ausgangspunkt für Tagesausflüge. Der Hohe Atlas beginnt praktisch vor der Haustür: Im Ourika-Tal führen Wege entlang von Bächen und Berberdörfern, und die Region um den Jbel Toubkal, den höchsten Gipfel Nordafrikas, bietet Wanderern eindrückliche Panoramen. Wer Wüstenstimmung erleben möchte, ohne weit zu fahren, findet in der steinigen Agafay-Wüste südwestlich der Stadt Camps für ein Abendessen unter Sternenhimmel und Kamelausritte mit Blick auf die Atlas-Kette.
Für Reisende mit mehr Zeit lohnt sich die Fahrt über den Pass Tizi n'Tichka Richtung Ouarzazate, vorbei am berühmten Lehmdorf Aït-Ben-Haddou, das zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Und wer nach den Tagen in der Stadt Meerluft sucht, erreicht die entspannte Hafenstadt Essaouira an der Atlantikküste in wenigen Fahrstunden – die bunten Gassen, der Fischerhafen und die stete Brise vom Atlantik machen sie zum idealen Kontrastprogramm zur Wüstenstadt. Auch die Königsstädte Fès und Casablanca lassen sich gut mit Marrakesch kombinieren – am schönsten im Rahmen einer Rundreise durch Marokko, die unsere Spezialisten individuell auf Ihre Wünsche zuschneiden.
Beste Reisezeit für Marrakesch
Marrakesch liegt im Landesinneren am Fusse des Hohen Atlas – das Klima ist trocken, Regentage sind selten, und die Stadt lässt sich grundsätzlich das ganze Jahr über bereisen. Als angenehmste Reisemonate gelten der Frühling von März bis Mai und der Herbst von Oktober bis November: Die Temperaturen sind dann warm, aber nicht drückend – ideal für Stadtbesichtigungen, Ausflüge ins Atlasgebirge und entspannte Stunden am Pool.
Im Hochsommer, vor allem im Juli und August, wird es in der Stadt sehr heiss; Temperaturen deutlich über 35 Grad sind keine Seltenheit. Wer in dieser Zeit reist, plant Besichtigungen am besten auf den Morgen und den späten Nachmittag, wählt eine Unterkunft mit Pool oder weicht in die kühleren Berge aus. Die Wintermonate von Dezember bis Februar sind tagsüber meist mild und sonnig, die Nächte hingegen empfindlich kühl – ein warmer Pullover gehört dann ins Gepäck.
Für Kombinationen mit der Atlantikküste oder der Wüste gelten teils andere klimatische Bedingungen; unsere Spezialisten beraten Sie gerne, welche Reisezeit für Ihre Marokko-Reise optimal ist.
Als angenehmste Reisemonate für Marrakesch gelten der Frühling von März bis Mai und der Herbst von Oktober bis November – warm, aber nicht drückend heiss. Im Hochsommer steigen die Temperaturen häufig deutlich über 35 Grad, im Winter sind die Tage meist mild und sonnig, die Nächte jedoch empfindlich kühl. Grundsätzlich lässt sich die Stadt das ganze Jahr über besuchen.
Für die Medina mit ihren Souks, Palästen und Gärten lohnen sich zwei bis drei volle Tage. Wer zusätzlich Ausflüge in den Hohen Atlas, die Agafay-Wüste oder nach Essaouira unternehmen möchte, plant besser vier bis fünf Tage ein. Besonders schön lässt sich der Aufenthalt als Etappe einer Rundreise durch Marokko gestalten.
Klassiker sind das Ourika-Tal und die Toubkal-Region im Hohen Atlas, die steinige Agafay-Wüste mit Abendessen unter dem Sternenhimmel sowie die Fahrt über den Tizi n'Tichka zum UNESCO-Welterbe Aït-Ben-Haddou. Wer Meerluft sucht, erreicht die Hafenstadt Essaouira an der Atlantikküste in wenigen Fahrstunden.
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