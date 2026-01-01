Das Riad liegt nur wenige Gehminuten vom berühmten Platz Djemma el Fna und den Saadier-Gräbern entfernt. Es wurde im 19. Jahrhundert als Teil des Bahia Palastes in Marrakesch erbaut. Heute ist es sehr geschmackvoll eingerichtet und dank dem herzlichen Service von Aziz und seinem Team fühlt man sich sofort Willkommen. Von der lauschigen Terrasse aus hat man bei guter Sicht einen wunderschönen Ausblick auf das majestätische Atlasgebirge. Im lichtdurchfluteten Patio sorgt ein kleiner Pool für Abkühlung. Das abwechslungsreiche Frühstück wird entweder hier oder auf der Terrasse serviert. WiFi kostenfrei.