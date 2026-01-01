Riad Nora
Marrakesch
Beschreibung
Einleitung
Das Riad liegt nur wenige Gehminuten vom berühmten Platz Djemma el Fna und den Saadier-Gräbern entfernt. Es wurde im 19. Jahrhundert als Teil des Bahia Palastes in Marrakesch erbaut. Heute ist es sehr geschmackvoll eingerichtet und dank dem herzlichen Service von Aziz und seinem Team fühlt man sich sofort Willkommen. Von der lauschigen Terrasse aus hat man bei guter Sicht einen wunderschönen Ausblick auf das majestätische Atlasgebirge. Im lichtdurchfluteten Patio sorgt ein kleiner Pool für Abkühlung. Das abwechslungsreiche Frühstück wird entweder hier oder auf der Terrasse serviert. WiFi kostenfrei.
Zimmer
Die Zimmer sind individuell und mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Sie verfügen über Badezimmer mit Dusche, WC sowie Klimaanlage/Heizung. Das Berbère und die Junior Suiten Touareg und das Andalouse befinden sich im Obergeschoss und bieten alle eine private Sitzecke im Freien. Die zwei Senior Suiten Caidale und Coloniale sind grösser, bieten zusätzlich eine Espresso-Maschine und liegen im Parterre mit direktem Zugang zum Patio.
ab CHF 58.– / pro Person
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