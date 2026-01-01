Dakhla Reisen vom Spezialisten
Kitesurfen in der Lagune, Wüste und Atlantikstrände
Lage, Landschaft und Charakter des Ortes
Dakhla liegt im äussersten Süden Marokkos auf einer schmalen Halbinsel, die sich in den Atlantik schiebt. Auf der einen Seite brandet der offene Ozean, auf der anderen liegt eine flache, weitgehend geschützte Lagune mit ruhigem Wasser. Direkt hinter der Küste beginnt die Sahara mit Sand, Steinwüste und Dünen. Diese Kombination aus Wüste und Meer prägt das Landschaftsbild und bestimmt, was vor Ort möglich ist.
Der Ort selbst ist kein Kulturziel im Stil von Marrakesch oder Fes. Eine verwinkelte Altstadt oder grosse Baudenkmäler finden Sie hier nicht; das Zentrum ist überschaubar und lebt von Märkten, Fischrestaurants und Cafés. Wer nach Dakhla reist, kommt wegen Wind, Wasser und Weite. Auf dem Teller stehen entsprechend Fisch und Meeresfrüchte, darunter Austern aus der Lagune.
Klimatisch ist Dakhla ganzjährig bereisbar: Niederschlag fällt selten, und der Atlantik dämpft die Wüstenhitze. Der Wind, der das Revier ausmacht, weht im Frühling und Sommer am verlässlichsten, während die Wintermonate ruhiger und abends kühler ausfallen. Das Wasser bleibt wegen des kalten Meeresstroms vor der Westküste Afrikas auch im Sommer frisch – für längere Sessions gehört ein Neoprenanzug dazu. Die Anreise führt in der Regel über einen Inlandflug.
Für wen sich Dakhla eignet – und für wen weniger
Am meisten profitieren Kite- und Windsurfer. Das flache, stehtiefe Wasser der Lagune verzeiht Fehler und eignet sich für Einsteiger wie für Wiedereinsteiger, während erfahrene Fahrer auf der Ozeanseite Wellen finden. Daneben sind Wüstenausflüge mit Geländewagen oder Quad, Wellenreiten, Hochseefischen und Vogelbeobachtung an der Lagune möglich. Auch wer vor allem Ruhe, lange Strandspaziergänge und leere Horizonte sucht, ist hier richtig.
Weniger passend ist Dakhla, wenn Sie Souks, Museen und kulturelle Höhepunkte im Programm haben möchten, ein dichtes Ausflugs- und Restaurantangebot erwarten oder windstille Badeferien planen: Der Wind, der das Revier auszeichnet, ist an vielen Tagen deutlich spürbar. Auch für Nachtleben und Shopping ist der Ort die falsche Adresse. Familien sollten die vergleichsweise einfache Infrastruktur einplanen.
Bei den Unterkünften reicht die Bandbreite vom einfachen Camp direkt am Wasser über Lodges mit eigener Surfschule und Materialverleih bis zu Hotels im Stadtzentrum – diese Wahl entscheidet vor allem darüber, wie weit der Weg zwischen Zimmer und Spot ist. Gut kombinieren lässt sich der Aufenthalt mit einer Rundreise durch Marokko oder einem Stopp weiter nördlich an der Atlantikküste. Welche Variante zu Ihren Reisedaten und Ihrem Niveau passt, klären Sie am besten direkt mit unseren Marokko-Spezialisten.
La Crique
ab CHF 169.– / pro Person
Dakhla
Das Boutique-Hotel mit Sicht auf die Lagune von Dakhla verfügt über eine beheizbare Poolanlage, ein Restaurant, eine...
PK25
ab CHF 141.– / pro Person
Dakhla
Die übersichtliche Bungalowanlage befindet sich an top Lage in Dakhla, überall ringsherum kann man Kitesurfen und...
Westpoint Hotel
ab CHF 132.– / pro Person
Dakhla
Die sympathische Bungalow-Anlage mit gepflegtem Garten verfügt über ein Hauptrestaurant und ein mediterranes à la...
Lagon Energy
ab CHF 120.– / pro Person
Dakhla
Die gepflegte Eco-Lodge liegt direkt zwischen einer grossen Düne und der grandiosen Lagune von Dakhla. Sie bietet ein...
Dunes de Dakhla
ab CHF 108.– / pro Person
Dakhla
Das Wüstencamp, in die Dünenlandschaft von Dakhla eingebettet, liegt ca. 15 Fahrminuten von der Lagune entfernt und...
Dakhla Attitude Resort
ab CHF 119.– / pro Person
Dakhla
Das beliebte Dakhla Attitude befindet sich direkt an der Lagune. Es verfügt über ein Hauptrestaurant, ein à la carte...
Océan Vagabond Lassarga
ab CHF 195.– / pro Person
Dakhla
Diese Ökolodge wurde nach einem Traum erbaut: und zwar dem Traum, sich so nah am berühmten Surf-Spot in Lassarga...
Hotels und Unterkünfte in Dakhla
Für einen angenehmen Aufenthalt in Marokko
Tourismus ist in Dakhla noch nahezu ein Fremdwort. Dennoch lockt die Stadt mit vielen Sehenswürdigkeiten, Restaurants und Bars. Besonders im lebendigen Zentrum gibt es jede Menge zu entdecken und zu erleben. Wenn Sie die Dakhla Reisen mit einer Safari durch die Wüste verbinden möchten, sind Sie bei unseren Spezialisten genau richtig.
Zwischen Wüste und Atlantik: Lage und Charakter
Dakhla liegt im äussersten Süden Marokkos auf einer schmalen Halbinsel, die sich weit in den Atlantik schiebt – rund 1000 Kilometer südlich von Agadir, dort, wo die Sahara direkt auf das Meer trifft. Auf der einen Seite rollt der offene Ozean, auf der anderen ruht eine grosse, flache Lagune, die zu den besten Kitesurf-Revieren der Welt zählt: stehtiefes Wasser, verlässlicher Wind und viel Platz.
Der Reiz von Ferien in Dakhla liegt im Kontrast: am Morgen eine Session in der Lagune, später frische Austern aus lokaler Zucht, am Nachmittag ein Ausflug zur Weissen Düne oder in die Wüste. Auch wer nicht surft, findet hier eine Weite und Ruhe, die an kaum einem anderen Ort Marokkos so erlebbar ist. Die Unterkünfte reichen vom einfachen Surfcamp bis zur komfortablen Lodge direkt an der Lagune.
Dank des Wüstenklimas mit ozeanischem Einfluss ist Dakhla ein Ganzjahresziel: Regen fällt kaum, die Temperaturen bleiben mild bis warm, und der Wind weht über weite Teile des Jahres konstant. Die Anreise erfolgt in der Regel per Inlandflug über Casablanca. Kombinieren lässt sich der Aufenthalt gut mit einer Rundreise durch Marokko oder einem Zwischenhalt im Surferstädtchen Essaouira weiter nördlich an der Atlantikküste.
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