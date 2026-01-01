Ifrane
Lage und Einbindung in die Reiseroute
Ifrane liegt südlich der Königsstädte Fès und Meknès, dort, wo die Ebenen in die Bergwelt des Mittleren Atlas übergehen. Wer von Fès Richtung Sahara unterwegs ist – etwa über Midelt zu den Dünen von Merzouga –, durchquert diese Region ohnehin. Eine Übernachtung in Ifrane unterteilt die lange Fahretappe sinnvoll und schafft nach den dichten Eindrücken der Medina von Fès einen bewussten Kontrast.
Ifrane lässt sich auch als Tagesausflug ab Fès einplanen, meist kombiniert mit Azrou und den Zedernwäldern. Für Mietwagen-Rundreisen ist die Region unkompliziert: Die Strassen sind gut ausgebaut, die Orientierung fällt leicht.
Was die Region um Ifrane ausmacht
Rund um den Ort erstreckt sich der Nationalpark Ifrane mit ausgedehnten Beständen der Atlas-Zeder. Der Ort selbst ist durch die Al-Akhawayn-Universität geprägt und wirkt gepflegt und aufgeräumt; der steinerne Löwe im Zentrum gilt als Wahrzeichen. Die Landschaft überrascht viele Besucher: Hochflächen, Wälder und im Winter verschneite Kuppen wirken eher mitteleuropäisch als nordafrikanisch. Gleichzeitig ist der Mittlere Atlas Kernland der Berber, deren Kultur in den Dörfern und auf den Märkten der Umgebung präsent ist. Lohnende Ziele in der Umgebung:
- Spaziergänge und Wanderungen in den Zedernwäldern des Nationalparks Ifrane
- frei lebende Berberaffen in den Wäldern bei Azrou
- die Seenlandschaft des Mittleren Atlas, etwa der Dayet Aoua
- Azrou selbst, bekannt für sein Kunsthandwerk aus Zedernholz
Klima und Reisezeit
Ifrane hat Bergklima: Die Sommer sind spürbar kühler als in Fès oder Marrakesch, die Abende frisch – packen Sie auch in der warmen Jahreszeit eine wärmere Schicht ein. Im Winter fällt regelmässig Schnee; am nahen Michlifen wird dann sogar Ski gefahren. Für Rundreisen eignen sich Frühling und Herbst besonders gut, im Hochsommer ist der Mittlere Atlas eine willkommene Abkühlung gegenüber den Ebenen und dem Süden des Landes.
Für wen sich ein Aufenthalt eignet
Ifrane passt zu Ihnen, wenn Sie auf einer Rundreise zwischen Königsstädten und Wüste eine ruhige Etappe mit Natur suchen, gerne wandern oder mit Kindern unterwegs sind und einen unaufgeregten, überschaubaren Ort schätzen. Wer ausschliesslich orientalische Altstadt-Atmosphäre sucht, ist in Fès oder Meknès besser aufgehoben – Ifrane ergänzt diese Ziele, ersetzt sie aber nicht.
Untenstehend finden Sie unsere Hotelvorschläge in Ifrane. Unsere Marokko-Spezialisten bauen den Ort gerne als Etappe in Ihre individuelle Rundreise ein und beraten Sie zur Routenführung – auch in Kombination mit Wüste, Atlantikküste oder einem längeren Aufenthalt in den Königsstädten.
Michlifen Ifrane Suites & Spa
Preis auf Anfrage
Ifrane
Auf 1'650 m Höhe, ruhig und privilegiert gelegen, bietet das elegante Resort direkten Zugang zum Nationalpark von...
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