Nobu Hotel Marrakech
Marrakesch
Beschreibung
Einleitung
Traditioneller marokkanischer Charme trifft auf stilvolles japanisches Design und vereint so zwei Kulturen miteinander. In einem imposanten Gebäude im Herzen des Hivernage‑Viertels und nur ca. 15 Gehminuten vom Djemma el Fna entfernt erwartet Sie ein modernes Lifestyle‑Hotel, ganz dem legendären Nobu‑Konzept verpflichtet.
Mediterrane und marokkanische Speisen, kreative Sundowner und eine stilvolle Lounge‑Atmosphäre mit internationalen DJ‑Beats verleihen dem Rooftop eine besondere Dynamik.
Traditioneller marokkanischer Charme trifft auf stilvolles japanisches Design und vereint so zwei Kulturen miteinander. In einem imposanten Gebäude im Herzen des Hivernage‑Viertels und nur ca. 15 Gehminuten vom Djemma el Fna entfernt erwartet Sie ein modernes Lifestyle‑Hotel, ganz dem legendären Nobu‑Konzept verpflichtet.
Die kulinarische Vielfalt steht klar im Mittelpunkt: Neben dem bekannten Nobu Restaurant mit Signature-Gerichten sorgen weitere Restaurants und Bars für ein vielseitiges Angebot in stilvollem Ambiente.
Der elegante Rooftop‑Garten mit rundem Pool‑Deck bietet einen 360‑Grad‑Blick über die Koutoubia‑Moschee, die Stadt und bis zum Atlasgebirge.
Mediterrane und marokkanische Speisen, kreative Sundowner und eine stilvolle Lounge‑Atmosphäre mit internationalen DJ‑Beats verleihen dem Rooftop eine besondere Dynamik.
Im Parterre befinden sich zudem ein weiterer Pool sowie das Hauptrestaurant.
Angebot
Das The Pearl Spa verfügt über eine Fläche von mehr als 2000 m2 inklusive Pool und 24-Stunden Fitnessraum. Es bietet eine grosse Auswahl an Behandlungen: von japanischen Therapien bis zu marokkanischen Ritualen.
Zimmer
71 stilvolle Suiten, verteilt über drei Etagen, vereinen traditionelles Amazigh-Handwerk mit japanischen Akzenten und bieten viel Platz. Sie sind mit hochwertigen Materialien, Regendusche, Minibar und Kaffeemaschine ausgestattet. Zur Auswahl stehen folgende Kategorien: Junior Suiten (46 m2), Deluxe Junior Suite (60 m2) zusätzlich mit Wohnbereich, 1 Bedroom Deluxe Suite (80 - 105 m2) zusätzlich mit Badewanne, separates Wohnzimmer und Veranda, Miyabi Suiten (110 m2) mit noch mehr Platz bieten sowie die Nobu Suiten (220 m2) mit zwei SChlaf/Badezimmern.
ab CHF 396.– / pro Person
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