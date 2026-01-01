Traditioneller marokkanischer Charme trifft auf stilvolles japanisches Design und vereint so zwei Kulturen miteinander. In einem imposanten Gebäude im Herzen des Hivernage‑Viertels und nur ca. 15 Gehminuten vom Djemma el Fna entfernt erwartet Sie ein modernes Lifestyle‑Hotel, ganz dem legendären Nobu‑Konzept verpflichtet.

Die kulinarische Vielfalt steht klar im Mittelpunkt: Neben dem bekannten Nobu Restaurant mit Signature-Gerichten sorgen weitere Restaurants und Bars für ein vielseitiges Angebot in stilvollem Ambiente.

Der elegante Rooftop‑Garten mit rundem Pool‑Deck bietet einen 360‑Grad‑Blick über die Koutoubia‑Moschee, die Stadt und bis zum Atlasgebirge.

Mediterrane und marokkanische Speisen, kreative Sundowner und eine stilvolle Lounge‑Atmosphäre mit internationalen DJ‑Beats verleihen dem Rooftop eine besondere Dynamik.

Im Parterre befinden sich zudem ein weiterer Pool sowie das Hauptrestaurant.