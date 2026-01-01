Beschreibung

Einleitung Die Grand Dame unter den Hotels von Marrakesch wurde 1923 eröffnet. 2006 wurde der weltberühmte Pariser Designer Jacques Garcia beauftragt, dem Hotel wieder zu früherem Glanz zu verhelfen. Es liegt inmitten eines knapp 8 Hektar grossen Parks, entlang der Stadtmauer aus dem 12. Jahrhundert. Der bekannte Gauklerplatz Djemma el Fna ist in wenigen Gehminuten erreichbar. Es bietet 4 Restaurants, 5 Bars, einen Tee-Salon, einen traumhaften Park mit unzähligen Palmen, einen beheizbaren Pool, 2 Tennisplätze und Padel-Tennis.

Angebot Luxuriöses Spa (2500 m2) mit grossem Angebot an Körperbehandlungen, beheizbarem Pool, Jacuzzi, Hammam und Fitnesscenter.