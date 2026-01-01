La Mamounia
Marrakesch
Beschreibung
Einleitung
Die Grand Dame unter den Hotels von Marrakesch wurde 1923 eröffnet. 2006 wurde der weltberühmte Pariser Designer Jacques Garcia beauftragt, dem Hotel wieder zu früherem Glanz zu verhelfen. Es liegt inmitten eines knapp 8 Hektar grossen Parks, entlang der Stadtmauer aus dem 12. Jahrhundert. Der bekannte Gauklerplatz Djemma el Fna ist in wenigen Gehminuten erreichbar. Es bietet 4 Restaurants, 5 Bars, einen Tee-Salon, einen traumhaften Park mit unzähligen Palmen, einen beheizbaren Pool, 2 Tennisplätze und Padel-Tennis.
Angebot
Luxuriöses Spa (2500 m2) mit grossem Angebot an Körperbehandlungen, beheizbarem Pool, Jacuzzi, Hammam und Fitnesscenter.
Zimmer
Die Classic (28-40 m2) sind im klassisch, marokkanischen Stil eingerichtet und bieten Dusche, Badewanne, TV, Minibar, Safe. Die Superior (hellere Farben) bieten Sicht auf das Hivernage-Quartier. Die Deluxe (31-45 m2) bieten Balkon/Terrasse mit Ausblick auf die Koutoubia-Moschee, den Hotelgarten/Pool oder die Agdal-Gärten. Die Suiten (55-85m2) bieten eine Panorama-Sicht auf das Hivernage-Quartier, den Park oder die Agdal-Gärten. Des Weiteren bietet das Hotel: Duplex, Executive, Prestige und Signature Suiten sowie 3 Riads (700 m2, 3 Schlafzimmer und Pool).
Preis auf Anfrage
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