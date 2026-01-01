Beschreibung

Einleitung Die Oasis Lodges liegt vor den Toren Marrakeschs. Bis zur Medina sind es lediglich ca. 10 Fahrminuten. Die sehr gepflegte Anlage liegt inmitten eines 2 Hektar grossen, üppigen Garten. Umgeben von schattenspendenden Olivenbäumen befindet sich der grosse Pool und diverse lauschige Sitzgelegenheiten, das Hauptrestaurant "La Table des Oliviers", welches frische, saisonale Produkte serviert, das bekannte "La Paillote", wo man französische Küche geniesst, das "Le Jardin", und das "L Oasis" direkt am Pool, wo mittags internationale Speisen angeboten werden. WiFi kostenfrei.

Angebot Wohltuendes Spa, welches diverse Behandlungen und Massagen anbietet. Traditionelles Hammam. Yoga.

Zimmer Die Lodges mit hohen Räumen und grossen Fenstern sind mit lokalen, handgefertigten Möbeln ausgestattet und mit authentischen Kunstobjekten dekoriert. Sie bieten Regendusche, Klimaanlage/Heizung, Deckenventilator, TV, Minibar, Espresso-Maschine/Teekocher, Safe, ein Cheminée, ein Wohnzimmer, einen privaten Garten und eine Terrasse mit einer Hängematte. Die Lodges verfügen über bis zu 3 Schlafzimmern: 3 1 Bedroom Lodges (55 m2), 15 2 Bedroom Lodges (105 m2), eine davon mit Pool im Garten (Pool Lodge), und 6 3 Bedroom Lodges (120 m2).