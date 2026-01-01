Die Oase der Ruhe liegt lediglich ca. 20 Gehminuten vom Djemma el Fna entfernt. Einst ein Herrenhaus, wurde das Riad sorgfältig renoviert. Gestaltet und eingerichtet mit marokkanischen Stilelementen und Accessoires rund um die Farbe Weiss, wurde ergänzend eine Prise italienisches Flair dazugefügt. Diese Kombination schafft ein wohliges und einladendes Design.



Es verfügt über einen grossen Innenhof mit Pool, Sonnenliegen und Lounges, das LUMA Restaurant serviert im Innenhof, auf der Terrasse oder im Wintergarten einen Mix aus italienischen und marokkanischen Köstlichkeiten sowie auch ein paar italienische Gerichte aus dem Schwesternhotel aus Apulien. WiFi kostenfrei.