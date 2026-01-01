Palais Blanc Riad
Marrakesch
Beschreibung
Einleitung
Die Oase der Ruhe liegt lediglich ca. 20 Gehminuten vom Djemma el Fna entfernt. Einst ein Herrenhaus, wurde das Riad sorgfältig renoviert. Gestaltet und eingerichtet mit marokkanischen Stilelementen und Accessoires rund um die Farbe Weiss, wurde ergänzend eine Prise italienisches Flair dazugefügt. Diese Kombination schafft ein wohliges und einladendes Design.
Es verfügt über einen grossen Innenhof mit Pool, Sonnenliegen und Lounges, das LUMA Restaurant serviert im Innenhof, auf der Terrasse oder im Wintergarten einen Mix aus italienischen und marokkanischen Köstlichkeiten sowie auch ein paar italienische Gerichte aus dem Schwesternhotel aus Apulien. WiFi kostenfrei.
Es verfügt über einen grossen Innenhof mit Pool, Sonnenliegen und Lounges, das LUMA Restaurant serviert im Innenhof, auf der Terrasse oder im Wintergarten einen Mix aus italienischen und marokkanischen Köstlichkeiten sowie auch ein paar italienische Gerichte aus dem Schwesternhotel aus Apulien. WiFi kostenfrei.
Angebot
Ein kleines, aber feines Spa mit Hammam und einem Angebot für Massagen.
Zimmer
Die in hellen Farben gehaltenen Unterkünfte verfügen jeweils über ein Queensize-Bett, Dusche, Fön, Klimaanlage / Heizung, TV, Minibar, Safe sowie eine überdachte Terrasse mit Lounge-Bereich: Superior (30 m2), Deluxe (40m2) mit grösserem Wohnbereich und Terrasse, Suiten (45 m2) mit Kingsize-Bett und noch mehr Platz.
ab CHF 148.– / pro Person
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